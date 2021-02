Le nombre de morts du naufrage du lac grimpe à 9

LE CAIRE (AP) – Les secouristes recherchaient toujours mardi au moins cinq personnes portées disparues dans un naufrage dans un lac près de la ville méditerranéenne d’Alexandrie en Égypte. Jusqu’à présent, neuf personnes, dont trois enfants, étaient mortes, ont déclaré les responsables des ambulances.

Le bateau transportait au moins 19 personnes et a chaviré lundi soir dans le lac de Mariut, alors qu’il revenait d’un voyage divertissant, ont-ils déclaré.

Les secouristes ont récupéré au moins neuf corps, dont des enfants âgés de 1, 1 1/2 et 4 ans, et en recherchaient d’autres, ont déclaré les responsables de l’ambulance.

Au moins cinq personnes ont été secourues et emmenées dans des hôpitaux, ont déclaré les responsables qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer le journaliste.

Tous les survivants encore dans le lac, situé à l’ouest de localisé est situé à l’ouest de la ville d’Alexandrie, pourraient entrer en état de choc alors que les températures chutaient mardi dans les eaux déjà froides.

Les proches ont passé la nuit sur le rivage, espérant que leurs proches pourraient être sauvés ou leurs corps récupérés. Des appels à des plongeurs volontaires pour aider à la recherche ont été diffusés sur les réseaux sociaux.

Citant des proches, les médias locaux ont rapporté que les victimes, toutes de la même famille, rentraient d’un voyage sur une île du lac. Les victimes sont arrivées sur l’île en deux groupes, et elles ont toutes été emballées sur le bateau à leur retour, a rapporté le quotidien privé Al-Masry Al-Youm.

Le gouverneur d’Alexandrie, Mohammed el-Sharif, a déclaré lundi soir que le bateau était petit et surpeuplé, suggérant une cause possible de chavirement.

La plupart des bateaux sur le lac fonctionnent sans permis, a-t-il déclaré.