La moyenne mobile actuelle sur sept jours des décès dus au COVID-19 aux États-Unis a maintenant dépassé ce qu’elle était lors du pic initial d’avril – alors que l’Amérique a subi sa semaine la plus meurtrière depuis avril avec 15658 décès.

Les États-Unis ont enregistré hier 1404 décès et 192299 nouveaux cas de coronavirus, tandis que le nombre de personnes actuellement hospitalisées a atteint un record de 102148.

Les décès à travers le pays, qui ont augmenté rapidement depuis le mois dernier, sont actuellement en moyenne de 2 200 par jour.

Lors du pic initial du virus en avril, la moyenne mobile la plus élevée sur sept jours était d’un peu plus de 2000.

Au cours de la dernière semaine, 15658 Américains sont morts du COVID-19 – ce qui en fait la semaine la plus meurtrière de la pandémie depuis avril.

Le nombre de nouveaux cas a dépassé les 200 000 chaque jour au cours des sept derniers jours, avec plus d’un million de cas signalés au cours de la seule première semaine de décembre.

Au cours de la dernière semaine, tous les États à l'exception de l'Utah et du Montana ont signalé une augmentation des décès par rapport aux sept jours précédents. La Caroline du Sud a connu une augmentation de 204% des décès avec 213 nouveaux décès. Le nombre de morts dans le Vermont a augmenté de 200% avec 12 nouveaux décès la semaine dernière. Les Dakota, cependant, continuent d'enregistrer le plus de décès pour 100000 habitants à travers le pays

Alors que les décès ont bondi en avril lors du pic initial, ils n’ont pas augmenté au même rythme lorsque les infections ont commencé à augmenter dans les États de la Sun Belt en été.

Les décès, qui sont un indicateur retardé et peuvent augmenter des semaines après le diagnostic des cas, sont restés en dessous d’une moyenne de 1000 par jour jusqu’à il y a un mois lorsque les hôpitaux – principalement dans le Midwest – ont averti qu’ils atteignaient leur capacité.

Selon le COVID Tracking Project, les hospitalisations ont constamment atteint des sommets en une seule journée depuis fin octobre et augmentent actuellement dans 31 États par rapport à il y a 14 jours.

Au cours de la semaine dernière, tous les États, à l’exception de l’Utah et du Montana, ont signalé une augmentation des décès par rapport aux sept jours précédents, selon un décompte de Reuters de rapports d’État et de comté.

La Caroline du Sud a connu une augmentation de 204% des décès avec 213 nouveaux décès. Le nombre de morts dans le Vermont a augmenté de 200% avec 12 nouveaux décès la semaine dernière.

Les Dakota, cependant, continuent d’enregistrer le plus grand nombre de décès pour 100 000 habitants à travers le pays.

La semaine dernière, le Dakota du Sud a enregistré une moyenne de 2,7 décès pour 100 000 habitants et le Dakota du Nord a suivi avec 1,8 décès, selon les données du CDC.

Le Rhode Island est actuellement l’État le plus touché du pays avec une moyenne de 110 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, selon les données du CDC.

C’est la première fois depuis plusieurs semaines qu’un État n’appartenant pas au Midwest n’est pas en tête de liste.

L’Indiana suit avec 103 cas, le Nebraska avec 99 cas et le Dakota du Sud avec 98 cas.

Sur la seule base des données d’hier, le Connecticut avait le plus grand nombre de cas par habitant avec 2280 infections pour un million, a révélé une analyse du COVID Tracking Project.

Le gouvernement et les responsables de la santé ont averti que les cas et les décès augmenteraient encore dans les semaines et les mois à venir en raison des voyages et des rassemblements de personnes en famille – contre l’avis des experts de la santé.

Le Dr Anthony Fauci a déclaré hier que «la mi-janvier pourrait être une période vraiment sombre» car la vague de Thanksgiving sera aggravée par Noël.

Dans tout le pays, 10,5% des tests sont revenus positifs pour le virus, contre 9,8% la semaine précédente, selon les données du COVID Tracking Project.

Sur 50 États, 34 avaient un taux de test positif de 10% ou plus. Les taux les plus élevés étaient l’Iowa et l’Idaho à 52 pour cent et le Dakota du Sud à 50 pour cent.

L’Organisation mondiale de la santé considère que les taux de tests positifs supérieurs à 5% sont préoccupants car elle suggère qu’il y a plus de cas dans la communauté qui n’ont pas encore été découverts.

Dans une interview accordée à CNN lundi matin, Fauci a déclaré que les chiffres que nous voyons maintenant pourraient n’être que le début de ce qui s’est passé pendant Thanksgiving en raison de rassemblements et de voyages.

Fauci a averti que la période de Noël pourrait être encore pire étant donné qu’elle dure plus longtemps grâce au week-end de Thanksgiving.

«Je pense que cela pourrait être encore plus un défi que ce que nous avons vu avec Thanksgiving», a-t-il déclaré. «Cela peut être encore plus aggravé car ce sont des vacances plus longues.

Bien que le véritable bilan de Thanksgiving n’ait pas encore été vu, Fauci a déclaré qu’il était probable que le pays connaisse une « montée en flèche ».

« Ce que nous verrons probablement, c’est soit un coup sur coup, soit ce que j’ai appelé la semaine dernière une poussée sur une poussée. Son ampleur variera vraiment à travers le pays », a-t-il déclaré.

«Nous sommes probablement juste au début de voir ce qui s’est passé à Thanksgiving.

« J’espère que les gens le réalisent et comprennent que, aussi difficile que cela puisse être, personne ne veut modifier – sinon essentiellement fermer – leur saison des fêtes, mais nous sommes dans une période très critique dans ce pays en ce moment.

« Nous ne devons pas nous éloigner des faits et des données … C’est difficile pour nous tous. » Il a noté que les restrictions mises en place dans certaines régions du pays pourraient potentiellement atténuer les flambées.

Environ la moitié des États du pays ont adopté de nouvelles restrictions au cours du mois dernier, les cas, les décès et les hospitalisations atteignant des niveaux records dans tout le pays. Quatorze États n’imposent pas de masques.

L’Indiana est classée deuxième avec une moyenne de 103 cas pour 100 000 la semaine dernière. L’État a enregistré 1,2 décès pour 100000 au cours de la semaine dernière, ce qui est le huitième État le plus élevé

Le Nebraska a le troisième plus grand nombre de cas et de décès par habitant dans le pays. L’État a enregistré une moyenne de 99 cas pour 100000 la semaine dernière et 1,6 décès

Le Dakota du Sud a enregistré 98,6 cas pour 100 000 la semaine dernière. L’État a actuellement le plus grand nombre de décès par habitant avec 2,7 décès pour 100000 la semaine dernière

L’Utah a enregistré 97,6 cas pour 100 000 la semaine dernière. Alors que les décès augmentent dans tout l’État, les décès par habitant dans l’Utah sont faibles par rapport aux autres avec 0,3 décès pour 100000 la semaine dernière.

Le Nouveau-Mexique a enregistré 1,4 décès pour 100000 la semaine dernière et 86,4 cas par habitant

Le Dakota du Nord est le deuxième derrière le Dakota du Sud avec le plus grand nombre de décès par habitant. L’État a enregistré 1,8 décès pour 100 000 habitants la semaine dernière. Alors que les cas diminuent, le Dakota du Nord enregistre toujours 76,9 cas par habitant