Le nombre de morts du choléra au Malawi dépasse les 1 300 lors de l’épidémie la plus meurtrière jamais enregistrée (responsables de la santé)

Le nombre de morts d’une épidémie de choléra au Malawi a dépassé les 1 300, a déclaré jeudi un haut responsable malawien de la santé, alors que le pays d’Afrique australe lutte contre son épidémie la plus meurtrière à ce jour.

Mercredi, le Malawi avait enregistré 40 284 cas de choléra et 1 316 décès lors d’une épidémie qui a commencé en mars 2022, le pays comptant en moyenne plus de 500 nouveaux cas chaque jour, a déclaré Charles Mwansambo lors d’un briefing organisé par le bureau Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). ).

Des épidémies de choléra se produisent régulièrement au Malawi, généralement pendant la saison des pluies de novembre à mars, mais elles n’entraînent en moyenne qu’une centaine de morts par an.

L’OMS a déclaré jeudi dans un communiqué que l’épidémie actuelle au Malawi était la plus meurtrière jamais enregistrée, pire que celles de 1998-99 et 2001-02 qui avaient respectivement fait 860 et 968 décès.

Le Malawi a mené deux campagnes de vaccination orale contre le choléra, mais une augmentation mondiale des épidémies de choléra signifie que l’approvisionnement en vaccins est mis à rude épreuve.

Autres pays signalant des épidémies

D’autres pays africains, dont les voisins du Malawi, le Mozambique et la Zambie, ont signalé des cas de choléra.

En Afrique de l’Est, l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie réagissent à des épidémies dans un contexte de sécheresse prolongée et sévère, et en Afrique de l’Ouest et centrale, des cas ont été signalés au Cameroun, en République démocratique du Congo et au Nigéria.

Dimanche, l’Afrique du Sud a signalé deux cas de choléra importés du Malawi, le mari de l’un des deux premiers cas ayant ensuite été testé positif.

Haïti, dans les Caraïbes, connaît également une épidémie massive de choléra avec plus de 20 000 cas depuis que les autorités ont signalé les premières infections du pays en plus de trois ans en octobre 2022.

Le choléra se transmet principalement par des aliments ou de l’eau contaminés et peut provoquer une diarrhée aiguë. Bien que de nombreuses personnes présentent des symptômes bénins, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent tuer en quelques heures.