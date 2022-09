Le nombre de morts double dans la répression “déchirante” des manifestations en Iran

Le bilan officiel des morts a presque doublé pour atteindre 35 lors d’une répression par les forces de sécurité iraniennes de plus d’une semaine de manifestations.

Des manifestants en colère sont descendus dans les rues des grandes villes d’Iran depuis plus d’une semaine depuis la mort de Mahsa Amini, 22 ans.

Vendredi, des manifestations ont eu lieu autour de la république islamique, avec des vidéos montrant certaines violentes à Téhéran et dans d’autres grandes villes.

La femme kurde a été déclarée morte après avoir passé trois jours dans le coma après son arrestation par la redoutable police des mœurs iranienne pour avoir porté le foulard hijab de manière “inappropriée”.

“Le nombre de personnes décédées lors des récentes émeutes dans le pays est passé à 35”, ont indiqué les médias officiels, portant le bilan officiel d’au moins 17 morts, dont cinq membres du personnel de sécurité.

Dans certaines images, on pouvait voir les forces de sécurité tirer ce qui semblait être des balles réelles sur des manifestants non armés dans les villes du nord-ouest de Piranshahr, Mahabad et Urmia.

Dans une vidéo partagée par l’organisation non gouvernementale Iran Human Rights basée à Oslo, un membre des forces de sécurité en uniforme est vu en train de tirer avec un fusil d’assaut AK-47 sur des manifestants du boulevard Ferdowsi à Téhéran.

Il a déclaré que d’autres images montraient un “flux de forces de sécurité de l’État … sur une autoroute de Téhéran” vendredi soir.

Les forces de sécurité ont procédé à une vague d’arrestations d’activistes et de journalistes, dont Niloufar Hamedi du journal réformiste Shargh, qui a rendu compte de la mort d’Amini.

Panne d’Internet

Ailleurs, le groupe de défense des droits kurdes Hengaw, basé en Norvège, a déclaré que les manifestants “avaient pris le contrôle” de certaines parties de la ville d’Oshnaviyeh, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental.

Des images montraient des manifestants marchant librement, les mains levées en signe de triomphe, mais Hengaw a reconnu que cela pourrait être “temporaire” et a exprimé ses craintes d’une nouvelle répression là-bas.

Amnesty International a mis en garde vendredi soir contre “le risque de nouvelles effusions de sang dans le cadre d’une panne d’Internet délibérément imposée”.

Le groupe de défense des droits de l’homme basé à Londres a déclaré que les preuves qu’il avait recueillies dans 20 villes à travers l’Iran indiquaient “un schéma déchirant des forces de sécurité iraniennes tirant délibérément et illégalement à balles réelles sur les manifestants”.

Dans son communiqué, Amnesty a déclaré que les forces de sécurité avaient abattu au moins 19 personnes dans la seule nuit de mercredi, dont au moins trois enfants.

Des milliers de personnes ont défilé vendredi à Téhéran lors d’un rassemblement pro-hijab, rendant hommage aux forces de sécurité qui se sont mobilisées pour réprimer une semaine de manifestations par ce que les médias ont qualifié de “conspirateurs”.

Des manifestations de soutien aux forces de sécurité ont également eu lieu dans plusieurs villes du pays, dont Ahvaz, Ispahan, Qom et Tabriz.

Amini est décédée après son arrestation par la police des mœurs iranienne, une unité chargée de faire respecter le code vestimentaire strict de la république islamique pour les femmes.

Des militants ont déclaré qu’elle avait reçu un coup à la tête en garde à vue, mais cela n’a pas été confirmé par les autorités iraniennes, qui ont ouvert une enquête.

Les femmes iraniennes ont brûlé leur foulard et symboliquement coupé leurs cheveux pour protester contre le code vestimentaire strict, repris dans les manifestations de solidarité de New York à Istanbul et de Bruxelles à Santiago, au Chili.

‘Édenté’

Vendredi soir, le ministre iranien de l’Intérieur Ahmad Vahidi a insisté sur le fait qu’Amini n’avait pas été battu.

“Des rapports d’organismes de surveillance ont été reçus, des témoins ont été interrogés, des vidéos ont été examinées, des avis médico-légaux ont été obtenus et il a été constaté qu’il n’y avait pas eu de passage à tabac”, a déclaré Vahidi.

Le ministre a déclaré que l’Iran enquêtait sur la cause de la mort d’Amini, ajoutant “nous devons attendre l’avis final du médecin légiste, ce qui prend du temps”.

Amnesty International a rejeté l’enquête de l’Iran et a appelé le monde à prendre des “mesures significatives” contre la répression sanglante.

Heba Morayef, sa directrice pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré :

Les États membres de l’ONU doivent aller au-delà des déclarations édentées, entendre les appels à la justice des victimes et des défenseurs des droits de l’homme en Iran et mettre en place de toute urgence un mécanisme d’enquête indépendant de l’ONU.

L’Iran a imposé des restrictions strictes à l’utilisation d’Internet dans le but d’empêcher les manifestants de se rassembler et d’empêcher le flux d’images de la réaction d’atteindre le monde extérieur.

Les États-Unis ont annoncé vendredi qu’ils assouplissaient les restrictions à l’exportation imposées à l’Iran pour étendre les services Internet.

Les nouvelles mesures « aideraient à contrer les efforts du gouvernement iranien pour surveiller et censurer ses citoyens », a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.