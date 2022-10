Le nombre de morts de l’ouragan Ian s’élève à 68 alors que la frustration monte en Floride

Quelques jours après que le ciel se soit dégagé et que les vents se soient calmés en Floride, les effets de l’ouragan Ian ont persisté lundi, alors que les gens faisaient face à une autre semaine sans électricité et que d’autres étaient sauvés de maisons inondées par les eaux de crue persistantes.

Les frustrations ont monté dans le chemin que la tempête a traversé la Floride, et les restes de l’ouragan, maintenant un nord-est, n’en ont pas fini avec les États-Unis

Les côtes médio-atlantiques et nord-est recevaient des pluies torrentielles. Les prévisionnistes ont déclaré que les vents terrestres de la tempête pourraient accumuler encore plus d’eau dans une baie de Chesapeake déjà inondée et menaçaient de provoquer la plus importante inondation de marée dans la région de Hampton Roads en Virginie depuis plus d’une décennie.

Norfolk et Virginia Beach ont déclaré l’état d’urgence alors qu’ils regardaient pour voir à quel point les marées de lundi seraient mauvaises. Des inondations côtières étaient possibles des Outer Banks de Caroline du Nord à Long Island, a déclaré le National Weather Service.

Au moins 68 personnes ont été confirmées mortes – 61 en Floride, quatre en Caroline du Nord et trois à Cuba – depuis que Ian a touché terre pour la première fois sur l’île des Caraïbes le 27 septembre et en Floride un jour plus tard.

Les efforts de recherche et de sauvetage étaient toujours en cours lundi en Floride. Plus de 1 600 personnes ont été secourues dans tout l’État, selon l’agence de gestion des urgences de Floride.

Le maire de Fort Myers Beach, Ray Murphy, a déclaré à NBC Spectacle d’aujourd’hui que les résidents évacués étaient en grande partie tenus à l’écart de leur domicile en raison de recherches susceptibles de durer encore quelques jours.

Les cours d’eau débordent

Des ponts emportés vers les îles-barrières, des routes inondées, un service de téléphonie cellulaire isolé et un manque d’eau, d’électricité ou d’Internet ont laissé des centaines de milliers de personnes encore isolées. La situation dans de nombreuses régions ne devrait pas s’améliorer avant plusieurs jours car les cours d’eau débordaient, laissant la pluie qui tombait sans nulle part où aller.

Dans le comté de DeSoto, au nord-est de Fort Myers, la rivière de la Paix et ses affluents ont atteint des niveaux records.

De nombreux habitants du comté rural d’environ 37 000 habitants ne pouvaient être atteints que par bateau. Selon le bureau du shérif du comté de Nassau, qui participait aux efforts, les routes restées au-dessus de l’eau étaient bloquées.

“En ce moment, nous travaillons à la création d’équipes pour aider à retrouver les résidents bloqués, et nous envoyons des VTT pour aider à se débarrasser des débris sur les routes qui étaient impossibles à parcourir”, ont écrit les députés dans un message sur Facebook.

Des photographies reposent sur un tas de déchets et de débris endommagés par l’eau à côté de la marina dévastée de Getaway, après le passage de l’ouragan Ian, sur le boulevard San Carlos à Fort Myers Beach, en Floride, dimanche. (Rebecca Blackwell/Associated Press)

Dans le comté rural de Seminole, au nord d’Orlando, les habitants ont enfilé des cuissardes, des bottes et un insectifuge pour pagayer jusqu’à leurs maisons inondées dimanche.

Ben Bertat a trouvé 10 centimètres d’eau dans sa maison au bord du lac Harney après y avoir fait du kayak.

600 000 foyers en Floride, des entreprises toujours sans électricité

“Je pense que ça va empirer parce que toute cette eau doit se rendre au lac”, a déclaré Bertat, pointant l’eau qui inonde une route voisine. “Avec la saturation du sol, tout ce marais est plein et il ne peut tout simplement plus prendre d’eau. Il ne semble pas qu’il baisse.”

Environ 600 000 foyers et entreprises en Floride étaient toujours sans électricité lundi matin, contre un pic de 2,6 millions. Mais c’est toujours à peu près le même nombre de clients dans tout le Rhode Island.

L’objectif actuel est de rétablir le courant d’ici dimanche aux clients dont les lignes électriques et autres infrastructures électriques sont encore intactes, a déclaré lundi Kevin Guthrie, directeur de la Division de la gestion des urgences de Floride. Il n’inclut pas les maisons ou les zones où l’infrastructure doit être reconstruite.

Le président américain Joe Biden et son épouse, Jill Biden, prévoient de visiter l’État mercredi.

En Virginie, la marine américaine a reporté le tout premier déploiement de l’USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus avancé du pays, selon un communiqué de la 2e flotte de la marine. Le porte-avions et d’autres navires américains devaient quitter Norfolk lundi pour des exercices d’entraînement dans l’océan Atlantique avec des navires d’autres pays de l’OTAN.

Les garde-côtes, les équipages municipaux et privés ont utilisé des hélicoptères, des bateaux et même des jet-skis pour évacuer les gens au cours des derniers jours.

Après avoir traversé la Floride, Ian a touché terre aux États-Unis en Caroline du Sud sous la forme d’un ouragan beaucoup plus faible. Les responsables ont déclaré lundi que les équipes finissaient de retirer le sable des routes côtières et que presque toute l’électricité avait été rétablie.