Il a fallu plus de neuf mois au monde pour passer un million de morts à la fin du mois de septembre, un moment que le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a qualifié de «stupéfiant» et de «jalon angoissant». En un peu plus de trois mois, le virus a fait un million de morts supplémentaires.

Et le carnage se propage plus vite maintenant qu’à tout autre moment de la pandémie.

Vendredi, le bilan mondial des décès dus au coronavirus a dépassé la barre des deux millions, un peu plus d’un an après la première détection du virus dans la ville chinoise de Wuhan.

Il y a plus de gens que d’appeler l’État du Nebraska à la maison. Il est à peu près égal à la population de la Slovénie. Et c’est plus de trois fois le nombre de personnes tuées pendant la guerre civile américaine.

M. Biden – comme ses homologues du monde entier – aura à sa disposition un outil de plus en plus disponible sous forme de vaccins. Il a promis de disposer de 100 millions de doses d’armes au cours de ses 100 premiers jours en fonction, et d’autres gouvernements ont également pris des engagements ambitieux.

La semaine prochaine, en tant que président, Joseph R. Biden Jr. prendra en charge ce qui a peut-être été la réponse la plus décousue au monde à la pandémie. Au cours de l’année écoulée, même la décision de porter ou non un masque est devenue politisée.

Avant même que les nouvelles variantes ne soient découvertes, le nombre de morts aux États-Unis dépassait déjà celui de tout autre pays. Le virus a maintenant tué près de 400 000 Américains, selon une base de données du New York Times. Et avec les nouveaux cas dans le pays qui enregistrent toujours en moyenne 240 000 cas par jour, il y a peu de signes d’un ralentissement.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré cette semaine que la variante avait été détectée dans 22 pays européens et que les gouvernements du continent continuaient à resserrer les restrictions en réponse à la menace. Plus de 230 millions de personnes à travers l’Europe sont désormais sous verrouillage national complet, selon l’OMS

Mais les premiers déploiements dans de nombreux pays se sont heurtés à des problèmes: confusion logistique, pénurie de doses, distribution inégale et obstacles bureaucratiques qui ont ralenti le processus de prise de balles dans les bras des gens.

Le processus d’inoculation d’Israël a été le plus rapide, avec environ 25 pour cent de sa population de neuf millions de personnes se faisant vacciner en un mois seulement. La Grande-Bretagne a accéléré ses efforts et, dans la semaine qui s’est terminée le 10 janvier, a ajouté plus de 1,2 million de personnes au nombre de personnes qui avaient reçu des injections, se rapprochant de l’objectif du gouvernement de plus de deux millions par semaine. Plus de trois millions de personnes ont maintenant reçu au moins une première dose d’un vaccin en Grande-Bretagne, et l’Italie dit qu’elle a donné un million de coups.

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que l’une des variantes affecte la viabilité des vaccins que les pays ont approuvés pour une utilisation d’urgence. Cependant, les scientifiques ont averti que cela pourrait ne pas toujours être le cas car le virus continue de muter.

En attendant, les responsables tentent de persuader les populations fatiguées et anxieuses de continuer à suivre des protocoles de distanciation sociale – une vente plus difficile maintenant qu’il ne l’était il y a un an, lorsque le virus portait avec lui le facteur de peur supplémentaire d’être nouveau.

Même dans les endroits durement touchés par le virus, le besoin de connexion humaine est fort.

Bien que l’Inde ait enregistré plus de 150 000 morts, le troisième bilan le plus élevé au monde, des centaines de milliers de pèlerins hindous se sont rassemblés ces derniers jours sur les rives du Gange dans le cadre du Kumbh Mela, un pèlerinage annuel.

Et même dans les pays où le virus semble avoir été apprivoisé, les autorités restent vigilantes pour s’assurer qu’il ne rétablit pas son emprise.

En Chine, où le marché humide à l’épicentre de l’épidémie reste fermé mais d’autres sont à nouveau ouverts, une équipe d’experts de l’OMS est arrivée cette semaine pour commencer à rechercher la source de l’agent pathogène et comment il a fait le saut présumé des animaux à humains.

L’origine du virus n’est que l’un des nombreux mystères persistants d’un virus qui a officiellement infecté près de 100 millions de personnes, et probablement beaucoup plus, dans le monde. Et cette semaine, soulignant à quel point il est persistant et omniprésent, il a revendiqué sa première vie en Chine depuis mai.