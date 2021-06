Le nombre de morts de Covid-19 aux États-Unis dépasse les 600 000, selon les données de l’Université Johns Hopkins – RT USA News

Plus de 600 000 personnes sont mortes de Covid-19 aux États-Unis – plus que dans tout autre pays – ont montré mardi les dernières données pandémiques compilées par l’Université Johns Hopkins.

Le président américain Joe Biden a décrit le décompte comme un « triste étape » lorsqu’il a pris la parole au sommet de l’OTAN lundi, tout en exhortant ses compatriotes américains à « se faire vacciner le plus tôt possible ».

Après les États-Unis, le Brésil a enregistré le plus de décès dus à la pandémie avec plus de 488 000, suivi de l’Inde qui a enregistré plus de 377 000 décès.





Aussi sur rt.com

Le débat est devenu encore une autre victime de Covid-19, nous devons réapprendre la capacité d’argumenter, mais ensuite sourire et serrer la main







Le nombre de morts de Covid-19 aux États-Unis est à peu près égal au nombre d’Américains décédés du cancer l’année dernière, selon les données de l’American Cancer Society.

Quelque 173 millions de personnes en Amérique – environ la moitié de la population du pays – ont reçu au moins une seule dose d’un vaccin Covid-19, loin de l’objectif de Biden de vacciner 70% de tous les adultes d’ici le 4 juillet.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !