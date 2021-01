Des ambulanciers paramédicaux travaillent dans une ambulance garée devant le Royal London Hospital, dans l’est de Londres, le 21 janvier 2021. DANIEL LEAL-OLIVAS | AFP | Getty Images

LONDRES – Le bilan officiel du Royaume-Uni en raison de la pandémie de coronavirus a atteint 100000 mardi, la sombre étape franchie alors qu’une récente flambée d’infections continue de faire pression sur les hôpitaux et les services d’urgence. Les dernières données du gouvernement ont montré que 1 631 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif. À ce jour, le Royaume-Uni a enregistré plus de 3,6 millions d’infections. La Grande-Bretagne a été particulièrement touchée par la pandémie qui a éclaté dans le pays il y a près d’un an. Les deux premiers cas de Covid-19 signalés se sont produits dans la ville touristique de York, dans le nord de l’Angleterre, le 31 janvier 2020. Aujourd’hui, un an plus tard, le Royaume-Uni en est à son troisième verrouillage national et se bat contre une recrudescence des infections, ainsi que des hospitalisations et des décès ultérieurs, causés par une variante plus transmissible du virus. Découverte pour la première fois dans le sud-est de l’Angleterre en septembre 2020, la mutation s’est ensuite propagée à Londres et est désormais responsable de la majorité des nouvelles infections en Grande-Bretagne. Cela a conduit à un plus grand nombre de personnes hospitalisées, exerçant une pression extrême sur le système de santé.

Le Royaume-Uni compte le cinquième plus grand nombre de cas au monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins, après les États-Unis, l’Inde, le Brésil et la Russie. La France avec environ 3,1 millions de cas, puis l’Italie et l’Espagne, toutes deux avec environ 2,5 millions de cas chacune, suivent mais le Royaume-Uni a un nombre de morts plus élevé que ses voisins européens. Les experts ont mis la dure expérience du Royaume-Uni pendant la pandémie à un certain nombre de facteurs, y compris son premier verrouillage ultérieur qui signifiait qu’il avait du mal à prendre le contrôle du virus à propagation rapide et des hésitations sur les deux verrouillages suivants alors que les cas avaient déjà recommencé à augmenter après périodes de détente. Un mauvais système de test et de traçage a également été un facteur.