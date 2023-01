Le nombre de morts dans une grève contre une tour d’appartements en Ukraine s’élève à 23

DNIPRO, Ukraine (AP) – Le bilan des victimes d’une frappe de missiles russes sur un immeuble d’appartements dans la ville de Dnipro, dans le sud-est, est passé à 23 dimanche, a rapporté le gouvernement local alors que les secouristes se précipitaient pour sortir les survivants des décombres.

Les équipes d’urgence ont travaillé toute la nuit glaciale dans l’immeuble résidentiel à plusieurs étages, le site des pires victimes d’un barrage de frappes russes samedi sur les villes ukrainiennes. Les attaques, qui visaient également la capitale, Kyiv, et la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, ont mis fin à une accalmie de deux semaines dans les frappes généralisées de Moscou contre les infrastructures électriques et les centres urbains de l’Ukraine.

La Russie a tiré samedi 33 missiles de croisière, dont 21 ont été abattus, selon le général Valeriy Zaluzhny, commandant en chef des forces armées ukrainiennes.

À Dnipro, les travailleurs ont utilisé une grue pour tenter de secourir les personnes bloquées aux étages supérieurs de la tour d’appartements où vivaient environ 1 700 personnes. Certains résidents ont demandé de l’aide avec des lumières sur leurs téléphones portables.

Le gouvernement de la ville de Dnipro a annoncé dimanche après-midi qu’au moins 72 personnes avaient été blessées et 43 personnes portées disparues. Il a indiqué que 39 personnes avaient été secourues jusqu’à présent.

Ivan Garnuk se trouvait dans son appartement lorsque l’immeuble a été touché et s’est dit chanceux d’avoir survécu. Il a décrit son choc que les Russes frappent un immeuble résidentiel sans valeur stratégique.

« Il n’y a pas d’installations militaires ici. Il n’y a rien ici”, a-t-il dit. “Il n’y a pas de défense aérienne, il n’y a pas de bases militaires ici. Cela n’a touché que des civils, des innocents.

Les habitants de Dnipro ont rejoint les secouristes sur les lieux pour aider à dégager les décombres. D’autres ont apporté de la nourriture et des vêtements chauds pour ceux qui avaient perdu leur maison.

“C’est clairement du terrorisme et tout cela n’est tout simplement pas humain”, a déclaré un habitant, Artem Myzychenko, en dégageant les décombres.

Revendiquant la responsabilité des frappes de missiles à travers l’Ukraine, le ministère russe de la Défense a déclaré dimanche avoir atteint son objectif.

« Toutes les cibles désignées ont été touchées. L’objectif de l’attaque a été atteint », a déclaré un communiqué du ministère publié sur Telegram. Il a déclaré que des missiles avaient été tirés “sur le système de commandement et de contrôle militaire de l’Ukraine et les installations énergétiques connexes”, et n’a pas mentionné l’attaque contre le bâtiment résidentiel de Dnipro.

Dimanche, les forces russes ont attaqué un quartier résidentiel de la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych dans un article de Telegram. Selon les premières informations, deux personnes ont été blessées.

Les nouvelles attaques aériennes de la Russie sont survenues alors que de violents combats faisaient rage dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, où l’armée russe a affirmé qu’elle contrôlait la petite ville minière de Soledar, mais l’Ukraine affirme que ses troupes se battent toujours.

Si les forces russes obtenaient le contrôle total de Soledar, cela leur permettrait de se rapprocher de la plus grande ville de Bakhmut. La bataille pour Bakhmut fait rage depuis des mois, causant des pertes considérables des deux côtés.

Alors que la guerre acharnée approche de la barre des 11 mois, la Grande-Bretagne a annoncé qu’elle livrerait des chars à l’Ukraine, le premier don d’armes aussi lourdes. Bien que la promesse de 14 chars Challenger 2 semble modeste, les responsables ukrainiens prévoient qu’elle déclenchera des dons de chars supplémentaires d’autres partenaires occidentaux.

“L’envoi de chars Challenger 2 en Ukraine est le début d’un changement de vitesse dans le soutien du Royaume-Uni”, a déclaré samedi le bureau du Premier ministre britannique Rishi Sunak dans un communiqué. « Un escadron de 14 chars entrera dans le pays dans les semaines à venir après que le Premier ministre a déclaré au président (Volodymyr) Zelenskyy que le Royaume-Uni fournirait un soutien supplémentaire pour aider l’Ukraine dans la guerre terrestre. Une trentaine d’AS90, qui sont de gros canons automoteurs, opérés par cinq artilleurs, devraient suivre.

Sunak espère que d’autres alliés occidentaux emboîteront le pas dans le cadre d’un effort international coordonné pour renforcer le soutien à l’Ukraine à l’approche du premier anniversaire de l’invasion le mois prochain, selon des responsables.

Le secrétaire britannique à la Défense prévoit de se rendre en Estonie et en Allemagne cette semaine pour travailler avec les alliés de l’OTAN, et le secrétaire aux Affaires étrangères doit se rendre aux États-Unis et au Canada pour discuter d’une coordination plus étroite.

Meldrum a rapporté de Kyiv. Sylvia Hui à Londres a contribué au reportage.

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Vasilisa Stepanenko et Andrew Meldrum, Associated Press