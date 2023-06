Le nombre de morts dans un accident de train en Inde s’élève à 261

NEW DELHI – Une opération massive de sauvetage et de nettoyage s’est poursuivie dans l’est de l’Inde samedi matin alors que le nombre de morts dans un accident de trois trains est passé à 261, a déclaré un porte-parole de South Eastern Railway au Washington Post.

Le Superfast Express circulant entre Bangalore et Howrah a déraillé vers 19 heures vendredi et a été heurté par le Coromandel Express, qui relie Howrah et Chennai, les responsables des chemins de fer a dit dans un tweet partagé par le ministère des Chemins de fer. Certaines voitures se sont écrasées dans un train de marchandises à l’arrêt à proximité, a rapporté le Times of India.