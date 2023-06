Le nombre de morts dans un accident de train en Inde dépasse les 280 et les blessés 900

Les sauveteurs ont pataugé dans des tas de débris et d’épaves pour extraire des corps et libérer des personnes samedi après que deux trains de voyageurs ont déraillé en Inde, tuant plus de 280 personnes et en blessant des centaines alors que des wagons étaient renversés et mutilés dans l’un des accidents de train les plus meurtriers du pays. décennies.

L’accident, qui s’est produit à environ 220 kilomètres au sud-ouest de Calcutta vendredi soir, a conduit à une scène chaotique alors que les sauveteurs grimpaient au sommet des trains détruits pour ouvrir les portes et les fenêtres à l’aide de torches coupantes pour libérer les survivants.

Environ 900 personnes ont été blessées dans l’accident survenu dans le district de Balasore, dans l’État oriental d’Odisha, a déclaré PK Jena, le plus haut responsable administratif de l’État. La cause faisait l’objet d’une enquête.

Au moins 280 corps ont été retrouvés dans la nuit et samedi matin, a déclaré Sudhanshu Sarangi, directeur du service d’incendie et d’urgence d’Odisha, à l’Associated Press. Il a déclaré que plus de 800 passagers blessés avaient été transportés dans divers hôpitaux, dont beaucoup dans un état critique.

10 à 12 voitures ont déraillé d’un train impliqué

Les sauveteurs coupaient à travers les wagons détruits pour trouver des personnes qui pourraient encore être piégées. Sarangi a déclaré qu’il était possible que des personnes soient coincées en dessous, mais qu’il était peu probable qu’elles soient encore en vie. Tard vendredi, des centaines de personnes ont été piégées dans plus d’une douzaine de voitures accidentées alors que les sauveteurs s’efforçaient de les sortir.

REGARDER | Un survivant parle de ses blessures dans l’accident: Un accident de train en Inde fait des centaines de morts et de blessés Un survivant de l’accident de train a déclaré qu’il s’était retrouvé au bas d’un tas de corps après que 10 à 15 personnes soient tombées sur lui.

« Vers 22 heures [on Friday] nous avons pu secourir les survivants. Après cela, il s’agissait de ramasser des cadavres », a-t-il déclaré. « C’est très, très tragique. Je n’ai jamais rien vu de tel dans ma carrière. »

Dix à douze wagons d’un train ont déraillé et des débris de certains des wagons mutilés sont tombés sur une voie proche, a déclaré Amitabh Sharma, porte-parole du ministère des chemins de fer. Les débris ont été heurtés par un autre train de voyageurs venant de la direction opposée, provoquant le déraillement de jusqu’à trois voitures du deuxième train, a-t-il ajouté.

Le ministre indien des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, est arrivé samedi sur les lieux de l’accident. (AFP/Getty Images)

Un troisième train transportant du fret était également impliqué, a rapporté le Press Trust of India, mais il n’y a pas eu de confirmation immédiate de cela de la part des autorités ferroviaires. PTI a déclaré que certaines des voitures de voyageurs déraillées ont heurté des wagons du train de marchandises.

Le nombre de morts a augmenté régulièrement tout au long de la nuit alors que des images montraient des voitures brisées qui s’étaient complètement renversées. Des dizaines de cadavres, recouverts de draps blancs, gisaient sur le sol près des voies ferrées alors que les habitants et les sauveteurs se précipitaient pour aider les survivants.

Des équipes de sauveteurs et de policiers ont continué à fouiller les ruines samedi matin alors que l’opération de recherche se poursuivait, craignant que le nombre de morts n’augmente encore. Des dizaines de personnes se sont également présentées dans un hôpital local pour donner du sang.

1 200 sauveteurs

Les responsables ont déclaré que 1 200 sauveteurs ont travaillé avec 115 ambulances, 50 bus et 45 unités de santé mobiles toute la nuit sur le site de l’accident. Samedi a été déclaré jour de deuil à Odisha lorsque le ministre en chef de l’État, Naveen Patnaik, a atteint le district pour rencontrer des passagers blessés.

Les villageois ont déclaré s’être précipités sur le site pour secourir les gens après avoir entendu un bruit fort créé par les wagons de train sortant des voies.

« La population locale s’est vraiment mise en quatre pour nous aider. Non seulement ils ont aidé à sortir les gens, mais ils ont récupéré nos bagages et nous ont apporté de l’eau », a déclaré Rupam Banerjee, un survivant, cité par PTI.

Les secouristes recherchent des survivants sur le lieu de l’accident samedi. (Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images)

La passagère Vandana Kaleda a déclaré qu’à l’intérieur du train pendant le déraillement, les gens « se tombaient les uns sur les autres » alors que son entraîneur secouait violemment et déviait des voies.

« Alors que je sortais des toilettes, tout à coup le train s’est incliné. J’ai perdu l’équilibre… Tout a basculé. Les gens ont commencé à tomber les uns sur les autres et j’ai été choquée et je ne pouvais pas comprendre ce qui s’était passé. Mon esprit a cessé de fonctionner », a-t-elle déclaré. dit, ajoutant qu’elle se sentait chanceuse de survivre.

Un autre survivant qui n’a pas donné son nom a déclaré qu’il dormait lorsque l’impact l’a réveillé. Il a dit avoir vu d’autres passagers avec des membres cassés et des visages défigurés.

L’opposition demande la démission du ministre des Chemins de fer

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que ses pensées allaient aux familles endeuillées.

« Que les blessés se rétablissent bientôt », a tweeté Modi, qui a déclaré avoir parlé au ministre des Chemins de fer et que « toute l’aide possible » était offerte.

Ashwini Vaishnaw, ministre indien des chemins de fer, a déclaré qu’une enquête de haut niveau serait menée, car l’opposition politique a critiqué le gouvernement et appelé Vaishnaw à démissionner.

Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité ferroviaire, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année sur les chemins de fer indiens, le plus grand réseau ferroviaire sous une seule direction au monde.

En août 1995, deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes dans l’un des pires accidents ferroviaires en Inde.

En 2016, un train de voyageurs a glissé hors des voies entre les villes d’Indore et de Patna, tuant 146 personnes.

La plupart des accidents ferroviaires sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète.

Plus de 12 millions de personnes empruntent chaque jour 14 000 trains à travers l’Inde, parcourant 64 000 kilomètres.