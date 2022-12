Le nombre de morts dans l’ouest de New York s’élève à 27 à cause du chaos froid et de la tempête – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

BUFFALO, NY (AP) – Le nombre de morts d’un blizzard dans la région de Buffalo est passé à 27 dans l’ouest de New York, ont annoncé lundi les autorités, alors que la région était sous le choc de l’une des pires catastrophes météorologiques de son histoire. Une grande partie du reste des États-Unis a été frappée par des conditions hivernales féroces.

Ceux qui ont perdu la vie autour de Buffalo ont été retrouvés dans des voitures, des maisons et des bancs de neige. Certains sont morts en pelletant de la neige, d’autres lorsque les équipes d’urgence n’ont pas pu répondre à temps aux crises médicales.

Le président Joe Biden a déclaré que ses prières étaient avec les familles des victimes et a offert lundi une aide fédérale à l’État durement touché.

Dans tout le pays, la tempête est responsable d’au moins 50 morts, les efforts de sauvetage et de récupération se poursuivant lundi.

Le directeur du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a décrit le blizzard comme “la pire tempête probablement de notre vie” et a averti qu’il pourrait y avoir plus de morts. Certaines personnes, a-t-il noté, sont restées bloquées dans leur voiture pendant plus de deux jours.

“C’est juste une situation horrible que nous pouvons voir en quelque sorte la lumière au bout du tunnel. Mais ce n’est pas encore la fin », a-t-il déclaré lundi. Le service météorologique national a déclaré lundi que jusqu’à 9 pouces de neige supplémentaires (23 centimètres) pourraient tomber dans certaines régions jusqu’à mardi.

Les scientifiques disent que la crise du changement climatique a peut-être contribué à l’intensité de la tempête. C’est parce que l’atmosphère peut transporter plus de vapeur d’eau, qui agit comme carburant, a déclaré Mark Serreze, directeur du National Snow and Ice Data Center de l’Université du Colorado à Boulder.

Victor Gensini, professeur de météorologie à la Northern Illinois University, a comparé un seul événement météorologique à un « at-bat » – et le climat à votre « moyenne au bâton ».

“C’est difficile à dire”, a déclaré Serreze. « Mais les dés sont-ils un peu pipés maintenant ? Absolument.”

Le blizzard a rugi dans l’ouest de New York vendredi et samedi – bloquant les automobilistes, coupant le courant et empêchant les équipes d’urgence d’atteindre les résidents dans les maisons glaciales et les voitures bloquées.

Avec de nombreuses épiceries dans la région de Buffalo fermées et des interdictions de conduire en place, certaines personnes ont plaidé sur les réseaux sociaux pour des dons de nourriture et de couches.

La férocité des conditions de voile blanc a mis à l’épreuve une région habituée à punir la neige.

« Peu importe si vous aviez 1 000 pièces d’équipement et 10 000 personnes de plus, vous n’auriez toujours rien pu faire pendant cette période. C’était si grave », a déclaré Poloncarz, le responsable du comté. “Je sais que c’est difficile à croire pour les gens, mais c’était comme regarder un mur blanc pendant 14 à 18 heures d’affilée.”

Le soulagement arrive cette semaine, cependant, alors que les prévisions prévoient une augmentation lente des températures, a déclaré Ashton Robinson Cook, météorologue au National Weather Service.

“Rien de tel que ce que nous avons eu la semaine dernière”, a déclaré Cook, ajoutant que le cyclone à la bombe – lorsque la pression atmosphérique chute très rapidement lors d’une forte tempête – s’est affaibli. Il s’est développé près des Grands Lacs, provoquant des conditions de blizzard, notamment des vents violents et de la neige.

Les conditions météorologiques extrêmes s’étendaient des Grands Lacs près du Canada jusqu’au Rio Grande le long de la frontière avec le Mexique. Environ 60% de la population américaine a fait face à une sorte d’avis ou d’avertissement météorologique hivernal, et les températures ont chuté considérablement en dessous de la normale de l’est des montagnes Rocheuses aux Appalaches.

Quelque 3 410 vols intérieurs et internationaux ont été annulés lundi vers 15 heures HAE, selon le site de suivi FlightAware. Le site indique que Southwest Airlines a enregistré 2 497 annulations, soit environ 60 % de ses vols réguliers et environ 10 fois plus que tout autre grand transporteur américain.

Southwest a déclaré que le temps s’améliorait, ce qui “stabiliserait et améliorerait notre situation”.

D’après les données de FlightAware, les aéroports de tous les États-Unis souffraient d’annulations et de retards, notamment à Denver, Atlanta, Las Vegas, Seattle, Baltimore et Chicago.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a visité les conséquences à Buffalo – sa ville natale – lundi, qualifiant le blizzard de «un pour les âges». Presque tous les camions de pompiers de la ville se sont retrouvés bloqués samedi, a-t-elle déclaré.

Hochul a noté que la tempête est survenue un peu plus d’un mois après que la région a été inondée par une autre chute de neige “historique”. Entre les deux tempêtes, les totaux de chutes de neige ne sont pas loin des 95,4 pouces (242 centimètres) que la région voit normalement pendant toute une saison hivernale.

Le National Weather Service a déclaré que le total de neige à l’aéroport international de Buffalo Niagara s’élevait à 49,2 pouces (1,25 mètre) à 10 heures lundi. Les responsables ont déclaré que l’aéroport serait fermé jusqu’à mercredi matin.

Le maire de Buffalo, Byron Brown, a décrit la tâche déchirante de récupérer les victimes de la tempête dans les voitures, les maisons et les rues.

« Nos policiers sont humains. Il est douloureux de trouver des membres de votre communauté qui sont décédés », a déclaré le maire, ajoutant que les victimes du blizzard « essayaient de sortir pendant la tempête, se sont désorientées et sont décédées dans la rue ».

Dans une maison voisine, Shahida Muhammad a déclaré à WKBW qu’une panne avait coupé l’alimentation du ventilateur de son fils d’un an. Elle et le père de l’enfant ont administré manuellement des respirations de vendredi à dimanche, lorsque les sauveteurs ont vu ses messages désespérés sur les réseaux sociaux et sont venus à leur aide.

Les responsables du comté d’Erie ont déclaré qu’ils s’étaient rendus au domicile de la famille samedi, mais que personne n’était venu à la porte. Muhammad a dit qu’ils étaient là, mais heureusement, son fils allait bien malgré l’épreuve. Elle l’a décrit comme “un combattant”.

La tempête a également coupé l’électricité dans les communautés du Maine à Seattle. L’opérateur de réseau du centre de l’Atlantique avait appelé ses 65 millions de consommateurs à économiser l’énergie au milieu du gel samedi.

Des décès liés à la tempête ont été signalés dans tout le pays, dont au moins huit tués dans des accidents au Missouri, au Kansas et au Kentucky, une femme tombant à travers la glace de la rivière Wisconsin et un feu de camp mortel pour les sans-abri du Kansas.

De nombreux autres ont été blessés, notamment à Saint-Louis, où un conducteur géorgien a fait une embardée pour éviter un camion de sel lundi et a heurté une médiane.

À Jackson, dans le Mississippi, les équipes ont eu du mal lundi à acheminer de l’eau dans le système d’approvisionnement en eau assiégé de la capitale, ont annoncé les autorités. De nombreuses régions n’avaient pas d’eau ou une faible pression d’eau. Le jour de Noël, on a dit aux résidents de faire bouillir leur eau potable en raison de l’éclatement des conduites d’eau à cause des températures glaciales.

“Le problème doit être des fuites importantes dans le système que nous n’avons pas encore identifiées”, a déclaré la ville dans un communiqué lundi.

