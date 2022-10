Le nombre de morts dans l’incendie d’une discothèque thaïlandaise s’élève à 25

Le nombre de morts dans un incendie qui a ravagé une boîte de nuit thaïlandaise début août est passé à 25, ont annoncé dimanche des responsables, huit victimes recevant toujours des soins médicaux.

L’incendie s’est déclaré le 5 août dans la discothèque Mountain B, dans la province orientale de Chonburi, à environ 150 kilomètres au sud-est de Bangkok.

Les autorités ont trouvé 13 corps carbonisés à l’intérieur du site après l’incendie et 12 autres personnes sont décédées des suites de leurs blessures depuis lors.

Le bureau des relations publiques de la province de Chonburi a déclaré que la dernière victime était une femme décédée dimanche dans un hôpital local. Les médias locaux ont rapporté qu’elle avait 26 ans.

Huit personnes restent dans huit hôpitaux différents, dont deux sous ventilateurs, selon un communiqué.

Environ 40 personnes ont été blessées dans l’enfer, toutes considérées comme thaïlandaises.

L’incendie s’est déclaré au petit matin avec de la mousse inflammable sur les murs du club accélérant l’incendie, qui a mis trois heures aux pompiers pour l’éteindre.

L’approche laxiste de la Thaïlande en matière de réglementation en matière de santé et de sécurité – en particulier dans ses bars et ses discothèques – suscite depuis longtemps des inquiétudes.

Un énorme incendie a ravagé une fête du Nouvel An au club chic Santika de Bangkok en 2009, tuant 67 personnes et en blessant plus de 200.