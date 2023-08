Le nombre de morts dans l’incendie d’Hawaï approche les 100, alimentant les critiques sur l’inaction du gouvernement

« Je ne vais pas trouver d’excuses pour cette tragédie », a déclaré Hirono, un démocrate, à CNN. État de l’Union programme télévisé.

« Nous sommes vraiment concentrés, en ce qui me concerne, sur le besoin de sauvetage et, malheureusement, sur la localisation de plus de corps. »

« C’est insensé »: une enquête est lancée alors que la colère monte à propos de la réponse aux incendies de forêt à Hawaï

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a comparé dimanche la ville incendiée de Lahaina à une zone de guerre.

« En ce moment, nous sommes toujours en proie à la phase aiguë de cette reprise, ce qui signifie que nous récupérons toujours la perte tragique de vies humaines », a déclaré Green à MSNBC dimanche. « Nous sommes à 93 (victimes) maintenant… c’est une zone de guerre, mais l’aide est incroyable. »

Green a de nouveau promis d’enquêter sur la réponse à l’incendie et les systèmes de notification d’urgence.

« Nous saurons bientôt s’ils en ont fait assez pour déclencher ces sirènes », a déclaré Green dans l’interview télévisée.

Le président américain Joe Biden a déclaré dimanche aux journalistes lui demandant s’il prévoyait de se rendre à Maui dans les prochains jours: « Nous étudions la question. » Bien que parfois édifiantes pour les victimes, les visites présidentielles pèsent sur les efforts de rétablissement avec leurs besoins logistiques et sécuritaires.

Des membres d’une équipe de recherche et de sauvetage marchent samedi dans une rue de Lahaina, à Hawaï, à la suite de lourds dégâts causés par des incendies de forêt. Photo : AP

Plus de 2 200 bâtiments ont été endommagés ou détruits lorsque l’incendie a ravagé Lahaina, selon les estimations officielles, causant 5,5 milliards de dollars de dégâts et laissant des milliers de sans-abri.

« Les restes que nous trouvons proviennent d’un incendie qui a fait fondre du métal », a déclaré le chef de la police de Maui, John Pelletier. « Quand nous ramassons les restes … ils s’effondrent. »

Cela rendait l’identification difficile, a-t-il ajouté, appelant les personnes ayant des proches disparus à fournir des échantillons d’ADN qui pourraient accélérer le processus.

Pelletier a déclaré que les chiens de cadavres avaient encore une vaste zone à rechercher dans la chasse à ce qui pourrait encore être des centaines de personnes portées disparues.

« Nous allons aussi vite que possible. Mais juste pour que vous sachiez, trois pour cent – ​​c’est ce qui a été fouillé avec les chiens », a-t-il dit.

L’incendie de forêt est le plus meurtrier aux États-Unis depuis 1918, lorsque 453 personnes sont mortes dans le Minnesota et le Wisconsin, selon le groupe de recherche à but non lucratif National Fire Protection Association.

Le nombre de morts a dépassé celui de Camp Fire en Californie en 2018, qui a pratiquement effacé la petite ville de Paradise de la carte et tué 86 personnes.

03:32 Une station balnéaire d’Hawaï réduite à des ruines fumantes alors que des incendies de forêt tuent des dizaines de personnes sur l’île de Maui Une station balnéaire d’Hawaï réduite à des ruines fumantes alors que des incendies de forêt tuent des dizaines de personnes sur l’île de Maui

Des questions sont posées sur la préparation des autorités à la catastrophe, malgré l’exposition des îles aux risques naturels tels que les tsunamis, les tremblements de terre et les violentes tempêtes.

Dans son plan de gestion des urgences de l’année dernière, l’État d’Hawaï a décrit le risque d’incendie de forêt pour les personnes comme étant « faible ».

Pourtant, les couches d’avertissement destinées à protéger les citoyens en cas de catastrophe ne semblent pas avoir fonctionné.

Maui a subi de nombreuses coupures de courant pendant la crise, empêchant de nombreux habitants de recevoir des alertes d’urgence sur leurs téléphones portables.

Aucune sirène d’urgence n’a retenti et de nombreux habitants de Lahaina ont déclaré avoir appris l’incendie par des voisins courant dans la rue ou l’avoir vu par eux-mêmes.

La colère alors que le nombre de morts dans les incendies de forêt à Hawaï grimpe à 80 ; les habitants font face à la dévastation

La montagne derrière nous a pris feu et personne ne nous a prévenu », a déclaré à l’Agence France-Presse Vilma Reed, 63 ans.

« Vous savez quand nous avons découvert qu’il y avait un incendie ? Quand c’était en face de chez nous.

Reed, dont la maison a été détruite par l’incendie, a déclaré qu’elle dépendait de l’aumône et de la gentillesse d’étrangers et qu’elle dormait dans une voiture avec sa fille, son petit-fils et ses deux chats.

Pour certains rescapés, les jours difficiles qui ont suivi le drame ont été aggravés par ce qu’ils considèrent comme l’intransigeance officielle, les barrages routiers les empêchant de regagner leur domicile.

La police de Maui a déclaré que le public ne serait pas autorisé à entrer à Lahaina tant que les évaluations de sécurité et les recherches se poursuivraient – ​​même certains de ceux qui pourraient prouver qu’ils y vivaient.

Des résidents déplacés de Lahaina assistent à un service religieux à la King’s Cathedral Maui dimanche à Kahului, à Hawaï. Photo : Getty Images via AFP

Certains habitants ont attendu des heures samedi dans l’espoir d’avoir accès au peigne fin ou de rechercher des animaux domestiques ou des êtres chers disparus, mais la police a averti que les personnes entrant dans la zone sinistrée pourraient être condamnées à une amende – voire emprisonnées.

Interrogée sur la colère croissante face à la réponse, Hirono a déclaré à CNN qu’elle comprenait la frustration parce que « nous sommes dans une période de choc et de perte ».

Les incendies de Maui font suite à d’autres événements météorologiques extrêmes en Amérique du Nord cet été, avec des incendies de forêt record qui brûlent toujours à travers Canada et une vague de chaleur majeure dans le sud-ouest des États-Unis.

L’Europe et certaines parties de l’Asie ont également subi des températures élevées, avec des incendies et des inondations majeurs qui ont fait des ravages. Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique d’origine humaine exacerbe les risques naturels, les rendant à la fois plus probables et plus meurtriers.

Rapports supplémentaires de Reuters