Le nombre de morts dans l’explosion d’une mine de charbon en Turquie augmente

AMASRA, Turquie –

Les funérailles des mineurs tués dans l’explosion d’une mine de charbon dans le nord de la Turquie ont commencé samedi alors que les autorités ont porté le nombre de morts à au moins 41 personnes.

Des parents désespérés avaient attendu toute la nuit dans le froid devant la mine publique Turkish Hard Coal Enterprise (TTK) dans la ville d’Amasra, dans la province côtière de Bartin, dans l’espoir d’avoir des nouvelles. Il y avait 110 mineurs qui travaillaient à plusieurs centaines de mètres sous terre au moment de l’explosion vendredi soir.

Leur attente s’est transformée en dévastation samedi midi. Des femmes ont pleuré lors des funérailles du mineur Selcuk Ayvaz, dont le cercueil était enveloppé du drapeau turc rouge et blanc.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé sur les lieux et a déclaré que le corps d’un mineur disparu avait été atteint, confirmant que 41 étaient morts. Erdogan était entouré de fonctionnaires, de mineurs et de sauveteurs, alors qu’il s’était engagé à mettre fin aux catastrophes minières.

“Nous ne voulons pas voir de lacunes ou de risques inutiles”, a déclaré Erdogan, ajoutant qu’une enquête révélerait les responsables de l’explosion.

Onze ont été blessés et hospitalisés, dont cinq dans un état grave, tandis que 58 autres ont réussi à sortir de la mine par leurs propres moyens ou ont été secourus indemnes.

Le ministre de l’Énergie, Fatih Donmez, a déclaré que les efforts de sauvetage étaient presque terminés. Auparavant, il avait déclaré qu’un incendie brûlait dans une zone où plus d’une douzaine de mineurs avaient été piégés. Les travaux pour isoler et refroidir l’incendie se sont poursuivis, a-t-il précisé.

Les évaluations préliminaires ont indiqué que l’explosion a probablement été causée par le grisou, qui fait référence aux gaz inflammables trouvés dans les mines de charbon, a déclaré Donmez du jour au lendemain. Trois procureurs enquêtaient sur l’explosion.

Un mineur qui travaille de jour a déclaré avoir vu la nouvelle et s’est précipité sur le site pour aider au sauvetage.

“Nous avons vu une scène épouvantable, elle ne peut pas être décrite, c’est très triste”, a déclaré Celal Kara, 40 ans. Appuyez après être sorti de la mine, le visage couvert de suie.

Des ambulances étaient en attente sur le site. Des équipes de secours ont été dépêchées dans la région, y compris depuis les provinces voisines, a indiqué l’agence turque de gestion des catastrophes, l’AFAD. Une fumée noire s’élevait de l’entrée de la mine, qui est entourée de forêts.

Un technicien minier de TTK a déclaré à la chaîne de télévision NTV que son équipe de sauvetage et de sécurité au travail était arrivée sur le site vendredi soir. Ismail Cetin a déclaré qu’ils étaient descendus dans la mine et avaient marché environ 2 1/2 kilomètres (1 1/2 miles) avec leur équipement et leurs brancards. Ils ont récupéré neuf corps, qu’il a appelés “mes martyrs”.

Des pays du monde entier ont présenté leurs condoléances à la Turquie. Le Premier ministre grec a proposé une aide au sauvetage même si les relations entre les deux voisins ont récemment été particulièrement tendues.

Par ailleurs, la police turque a déclaré dans un communiqué que des poursuites judiciaires seraient intentées contre 12 personnes qui auraient partagé des contenus provocateurs sur l’explosion de la mine pour inciter à la haine sur les réseaux sociaux.

La pire catastrophe minière en Turquie a eu lieu en 2014, lorsque 301 mineurs sont morts après qu’un incendie s’est déclaré dans une mine de charbon de la ville de Soma, dans l’ouest du pays. Cinq mois plus tard, 18 mineurs ont été tués dans la province centrale de Karaman après une inondation dans une mine de charbon.

Le chef de DISK, un syndicat de gauche, a déclaré dans un communiqué qu’il était “triste et en colère” parce que les décès étaient évitables et que les suggestions de sécurité du syndicat étaient ignorées. Même si davantage d’inspections ont été mandatées après la tragédie de Soma, le dirigeant de DISK, Arzu Cerkezoglu, a affirmé que certaines précautions avaient été ignorées pour la rentabilité, qualifiant l’explosion de vendredi de “massacre”.

Zeynep Bilginsoy a rapporté d’Istanbul.