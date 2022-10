Le nombre de morts dans l’explosion d’une école à Kaboul la semaine dernière s’élève à 52

Des dizaines d’autres ont été blessés dans l’explosion de vendredi, ce qui en fait l’une des attaques les plus sanglantes depuis que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan il y a plus d’un an. Aucune responsabilité n’a été revendiquée, mais les extrémistes du groupe État islamique ont mené une série d’attaques contre des cibles talibanes et des minorités ethniques.