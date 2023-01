Le nombre de morts dans l’explosion d’un camion-citerne en Afrique du Sud s’élève à 34

Une “bombe incendiaire” de l’explosion a considérablement endommagé l’hôpital Tambo Memorial, situé à environ 100 mètres (110 yards) de là, ont indiqué les autorités. Plusieurs agents de santé se trouvaient sur le parking de l’hôpital, certains sur le point de partir après leur quart de travail et d’autres essayant d’éloigner leurs voitures de l’incendie.

En plus des pertes de vie, l’unité d’urgence et le service de radiologie de l’hôpital ont été gravement endommagés, a déclaré le ministre de la Santé Joe Phaahla.

Plusieurs maisons et véhicules ont également été endommagés par l’explosion, selon des responsables.

« Il y avait de la chaleur qui entrait dans la maison. J’ai pensé à ma femme, à mes enfants et à l’aide aux personnes touchées », a-t-il déclaré.

Le camion-citerne transportant du gaz de pétrole liquéfié – utilisé dans les maisons et les industries pour le chauffage et la cuisine – était en route vers le Botswana depuis le port sud-africain de Richards Bay dans l’océan Indien, ont indiqué des responsables.

L’entreprise qui avait embauché le chauffeur, Innovative Staff Solutions, a déclaré qu’il n’avait pas fait preuve de négligence. Il avait pris un mauvais virage et suivait les instructions pour revenir sur l’autoroute. Le dégagement pour le pont n’était pas visible mais il s’est arrêté et a estimé que le camion passerait sous le pont. Mais il n’a pas calculé que lorsque l’avant du camion s’abaisserait dans un creux, l’arrière irait plus haut.