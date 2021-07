Le nombre de morts dans les troubles sud-africains dépasse les 200 alors que les pillages et les violences se poursuivent au KwaZulu-Natal

S’exprimant vendredi soir lors d’une conférence de presse télévisée, le ministre par intérim de la présidence, Khumbudzo Ntshavheni, a déclaré que le pays avait enregistré 212 morts depuis le début des violences.

Juste un jour plus tôt, Ntshavheni avait déclaré qu’il y avait eu à ce moment-là 117 décès dans les deux provinces principalement touchées par les troubles, Gauteng et KwaZulu-Natal.

Le ministre a décrit vendredi la situation au KwaZulu-Natal, où la violence et les troubles ont été les plus persistants, comme « stable » mais « tendu. » Elle a déclaré que la province orientale avait enregistré 89 décès supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

Ntshavheni a ajouté que les autorités de la région avaient signalé 1 488 incidents de troubles, de violence et de pillage au cours des dernières 24 heures. Le gouvernement a déclaré qu’il y aurait d’autres enquêtes, après que 4 000 cartouches de munitions aient été trouvées sur deux personnes arrêtées.

Dans le Gauteng, la province dans laquelle se trouvent à la fois la capitale administrative du pays et sa plus grande ville, la violence a été largement réprimée. Le ministre a déclaré qu’il y avait eu six décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures et que 137 arrestations supplémentaires avaient été effectuées.

Le ministre a ajouté que deux policiers avaient été arrêtés, après avoir été retrouvés avec des biens pillés.

S’exprimant plus tôt vendredi, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que 25 000 soldats étaient déployés dans tout le pays pour empêcher toute nouvelle violence – une augmentation par rapport aux 10 000 annoncés mercredi. Il a juré d’arrêter le « grabuge » d’engloutir la nation.

Des milliers de personnes ont maintenant été arrêtées dans des scènes violentes déclenchées par l’arrestation de Zuma mais qui découlent également de conditions économiques désastreuses aggravées par la pandémie qui affectent de manière disproportionnée les pauvres.

