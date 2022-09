Le nombre de morts dans les troubles en Iran grimpe à 17 alors qu’Internet est restreint

Dix-sept personnes ont été tuées lors de manifestations contre la mort d’une jeune femme kurde Mahsa Amini.

Parmi les personnes tuées figurent des policiers et des miliciens.

Amini est décédée après avoir été arrêtée pour avoir prétendument porté un foulard hijab de manière inappropriée.

Le nombre de morts de la vague de troubles populaires en Iran a grimpé à au moins 17 jeudi alors que la colère populaire a éclaté suite à la mort en détention de la jeune femme kurde Mahsa Amini.

Amini, 22 ans, est décédée la semaine dernière après avoir été arrêtée par la redoutable police des mœurs de la république islamique pour avoir prétendument porté un foulard hijab de manière “inappropriée”, provoquant une indignation généralisée.

“Mort au dictateur” et “Femme, vie, liberté”, criaient des manifestants dans des séquences vidéo partagées en ligne, lors de la plus grande vague de protestations qui a secoué le pays en près de trois ans.

Parmi les personnes tuées dans les affrontements figurent des policiers et des miliciens, a rapporté la télévision d’État, tandis que des groupes de défense des droits de l’homme basés à l’étranger ont signalé de nombreux autres décès, qui n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Selon Amnesty International et d’autres groupes de défense des droits humains, les forces de sécurité ont tiré sur la foule avec de la grenaille et des plombs métalliques, et ont également déployé des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

On craignait que la violence ne s’intensifie encore après que les autorités iraniennes aient restreint l’accès à Internet et bloqué les applications de messagerie, notamment WhatsApp et Instagram, comme elles l’ont fait avant les dernières répressions.

Certaines femmes ont brûlé leurs foulards et symboliquement coupé leurs cheveux pour protester contre le code vestimentaire strict, dans des actions de défi qui ont fait écho aux manifestations de solidarité à l’étranger, de New York à Istanbul.

Des militants ont déclaré qu’Amini, dont le prénom kurde est Jhina, après sa détention à Téhéran avait reçu un coup mortel à la tête – une affirmation démentie par des responsables, qui ont annoncé une enquête.

– ‘Je suis effrayée’ –

Des femmes iraniennes dans les rues de Téhéran ont déclaré à l’AFP qu’elles faisaient désormais plus attention à leur tenue vestimentaire pour éviter les démêlés avec la police des mœurs.

“J’ai peur”, a déclaré l’infirmière Nazanin, 23 ans, qui a demandé à être identifiée par son prénom uniquement pour des raisons de sécurité, ajoutant qu’elle estimait que la police des mœurs “ne devrait pas du tout confronter les gens”.

Le président américain Joe Biden, dans une allocution devant l’Assemblée générale des Nations unies mercredi, a déclaré que “nous sommes aux côtés des braves citoyens et des braves femmes d’Iran qui manifestent en ce moment pour garantir leurs droits fondamentaux”.

Le président ultra-conservateur iranien Ebrahim Raisi, s’exprimant plus tard dans le même forum, s’est plaint d’un “deux poids deux mesures” et a souligné les actions israéliennes dans les territoires palestiniens et la mort de femmes autochtones au Canada.

Les manifestations surviennent à un moment particulièrement sensible pour les dirigeants, alors que l’économie iranienne reste embourbée dans une crise largement causée par les sanctions internationales sur son programme nucléaire.

Des images sans précédent ont montré des manifestants dégradant ou brûlant des images du chef suprême l’ayatollah Ali Khamenei et du défunt commandant des Gardiens de la révolution Qasem Soleimani.

La vague de troubles “est un choc très important, c’est une crise de société”, a déclaré l’expert iranien David Rigoulet-Roze de l’Institut français des affaires internationales et stratégiques.

– Internet freiné –

Les manifestations sont parmi les plus graves en Iran depuis les troubles de novembre 2019 déclenchés par une forte hausse des prix de l’essence. La répression a ensuite fait des centaines de morts, selon Amnesty.

Les manifestants ont lancé des pierres sur les forces de sécurité, incendié des véhicules de police et des poubelles et scandé des slogans antigouvernementaux, a indiqué l’agence de presse officielle IRNA.

Jeudi, les médias iraniens ont déclaré que trois miliciens “mobilisés pour faire face aux émeutiers” ont été poignardés ou abattus dans le nord-ouest de Tabriz, le centre de Qazvin et le nord-est de Mashhad.

Les experts des droits de l’homme de l’ONU ont condamné “l’utilisation de la violence physique contre les femmes” et les “interruptions d’Internet mandatées par l’État” qui, selon eux, faisaient généralement partie d’efforts plus larges “pour étouffer… la liberté d’expression… et pour freiner les manifestations en cours”,

L’agence de presse iranienne Fars a rapporté que “conformément à une décision des autorités, il n’est plus possible d’accéder à Instagram en Iran depuis (mercredi) soir et l’accès à WhatsApp est également perturbé”.

Les deux applications étaient les plus utilisées en Iran après le blocage d’autres plateformes ces dernières années, notamment Facebook, Twitter, Telegram, YouTube et Tiktok.