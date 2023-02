Le nombre de morts dans les tremblements de terre turco-syriens dépasse la sombre référence

Les secousses dévastatrices ont tué au moins 15 000 personnes dans les deux pays

Le nombre de morts continue de s’alourdir après les puissants tremblements de terre qui ont secoué la Turquie et la Syrie lundi. L’AFAD, l’agence de gestion des catastrophes de Türkiye, a estimé jeudi le nombre de morts dans le comté à 12 391 dans une mise à jour.

Le ministère syrien de la Santé a enregistré 1 262 décès, mercredi. Les Casques blancs, un groupe financé par l’Occident opérant dans des parties de la Syrie qui ne sont pas contrôlées par Damas, ont estimé le chiffre à plus de 1 900. Combiné avec le décompte turc, le nombre de morts a dépassé 15 500.

La série de puissantes secousses dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie a rasé des milliers de bâtiments et causé de graves dommages aux infrastructures. Les sauveteurs des deux pays, y compris ceux envoyés par des pays étrangers pour aider à la réponse, ont été dans une course contre la montre pour nettoyer les décombres, à la recherche de survivants. Le froid ajoute à l’urgence de leur travail, faisant de la nécessité de fournir un abri aux survivants une question de vie ou de mort.

L’Organisation mondiale de la santé a estimé qu’à long terme, la catastrophe pourrait toucher jusqu’à 23 millions de personnes, dont cinq millions sont déjà dans un état vulnérable. La Syrie souffre déjà d’un conflit armé qui dure depuis une décennie, qui a dégradé son système de santé et placé certaines parties du pays sous autonomie.

El-Mostafa Benlamlih, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour la Syrie, a qualifié la situation “une crise sur crise” lors d’une conférence de presse mercredi. Les stocks de nourriture et de médicaments que les groupes humanitaires avaient prépositionnés en Syrie s’épuisent rapidement, a-t-il averti.

« Quoi que nous puissions faire, nous devons le faire ensemble, guidés par les besoins humanitaires. Nous espérons juste que les considérations politiques disparaîtront et nous laisserons faire notre travail », il a dit.

Les gouvernements et les organisations d’aide internationale ont renouvelé la pression sur les États-Unis pour qu’ils lèvent les sanctions contre la Syrie, afin de faciliter les efforts de secours dans le pays. Outre les restrictions économiques, Washington soutient depuis des années divers groupes militants cherchant à renverser le gouvernement syrien.

Alors que les États-Unis autorisent des exceptions pour l’aide humanitaire, les groupes d’aide affirment qu’en pratique, ils sont confrontés à de longs délais avant que les expéditions ne soient approuvées par les responsables américains appliquant le régime de sanctions.