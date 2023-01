Le nombre de morts dans les tempêtes de Californie atteint 17 et “sera susceptible d’augmenter”, selon le gouverneur de l’État

Au moins 17 personnes ont été tuées en Californie alors que une suite incessante d’orages battre l’État, transformant les rivières en zones d’inondation jaillissantes et forçant des milliers de personnes à évacuer des villes avec des histoires de coulées de boue mortelles.

Un barrage catastrophique de tempêtes a causé des destructions depuis fin décembre, avec le dernier coup de ces derniers jours et d’autres tempêtes à l’horizon. De fortes pluies et des vents se sont poursuivis mardi, mettant des communautés entières sous le coup d’avertissements d’inondation et d’ordres d’évacuation, coupant l’électricité à des dizaines de milliers de personnes et provoquant l’effondrement des collines.

Toute la communauté balnéaire de Montecito – qui abrite le prince Harry, Oprah Winfrey et d’autres célébrités – a reçu l’ordre de fuir sur le cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans l’enclave côtière.



Les responsables de l’État ont confirmé le nombre officiel de morts lors d’un briefing mardi après-midi avec le gouverneur de l’État, Gavin Newsom, affirmant que ce chiffre était “susceptible d’augmenter”. Un enfant de cinq ans était toujours porté disparu après avoir été emporté par les eaux de crue à Paso Robles, a déclaré Newsom, demandant aux habitants de l’État de “prier simplement pour un miracle” afin que l’enfant soit retrouvé vivant.

Le garçon conduisait avec sa mère lorsque leur camion s’est retrouvé bloqué près de Paso Robles. Une recherche d’environ sept heures pour le garçon disparu n’a révélé que sa chaussure avant qu’elle ne soit annulée car les niveaux d’eau étaient trop dangereux pour les plongeurs, ont déclaré des responsables.

Des dizaines de milliers de résidents californiens étaient sous le coup d’ordres d’évacuation mardi, a déclaré Newsom, et plus de 100 000 étaient sans électricité.

Au moins 17 personnes sont mortes des tempêtes qui ont commencé à la fin du mois dernier, a déclaré Wade Crowfoot, le secrétaire californien aux ressources naturelles. Les décès comprenaient un chauffeur de camionnette et un motocycliste tués mardi matin lorsqu’un eucalyptus est tombé sur eux sur l’autoroute 99 dans la vallée de San Joaquin près de Visalia, a déclaré la patrouille routière de Californie.

Ailleurs, une femme est décédée après que son véhicule a été pris dans les eaux de crue à San Luis Obispo lundi, selon rapports des médias locaux.

Guide rapide Qu’est-ce qui cause le déluge de Californie ? Spectacle Qu’est-ce qui cause le déluge de Californie ? Un court glossaire des tempêtes et de leurs éléments frappant l’État, et comment le temps a fini par déchaîner des pluies torrentielles sur la région auparavant desséchée. Rivière atmosphérique

Les rivières atmosphériques sont de longs courants d'humidité, définis par la National Oceanic and Atmospheric Administration comme "des rivières dans le ciel". Ils transportent la vapeur d'eau des tropiques, après que l'eau chaude s'est évaporée du Pacifique. Se déplaçant avec les systèmes météorologiques, les AR transportent suffisamment d'eau pour rivaliser avec le débit moyen à l'embouchure du puissant fleuve Mississippi, et peuvent libérer cette eau partout où ils atterrissent. . Les AR sont une partie extrêmement importante du climat de la Californie, fournissant environ la moitié des précipitations annuelles de l'État. Mais ils peuvent aussi être incroyablement destructeurs, souvent accompagnés de vents forts. Évalués sur une échelle de un à cinq, les RA plus légers de un à trois sont considérés comme plus bénéfiques, remplissant les réservoirs et reconstituant les paysages desséchés. Gabrielle Canon Cyclone à la bombe Les cyclones à bombes sont des systèmes de tempête à basse pression qui contribuent à créer des rivières atmosphériques, par exemple de longs courants d'humidité dans l'air. Contrairement aux ouragans ou autres tempêtes qui sont les plus fortes en leur centre, les cyclones à la bombe peuvent générer les pires conditions météorologiques à leurs bords. Les cyclones à la bombe sont dus à « bombogenèse », un terme que les météorologues utilisent pour mesurer les baisses de pression (qui sont en corrélation avec le renforcement) à différentes latitudes. La bombogenèse se produit lorsque l'air chaud et l'air froid entrent en collision. Ces cyclones dits « extra-tropicaux » peuvent former des fleuves atmosphériques, mais ils peuvent aussi être boostés par eux. "C'est comme une boucle de rétroaction", a déclaré le Dr Marty Ralph, directeur du Center for Western Weather and Water Extremes et chercheur à la Scripps Institution of Oceanography. "Lorsque vous avez déjà un AR, l'AR peut suralimenter le nouveau cyclone, qui peut alors renforcer l'AR." Ces deux types de systèmes se sont réunis pour créer la série de tempêtes qui a frappé la Californie au cours des dernières semaines. Gabrielle Canon

À Sacramento, la capitale de l’État, les résidents locaux et les membres de la famille pleuraient la mort de deux personnes sans logement qui ont été tuées au cours du week-end lorsque des arbres sont tombés sur les tentes où ils dormaient. Des parents et des amis ont déclaré que leur mort mettait en évidence les besoins de des milliers de lits supplémentaires dans les centres de réchauffement locaux pour protéger les résidents sans logement lors des tempêtes à venir, a rapporté le Sacramento Bee.

La dernière tempête, qui a commencé lundi, a déversé plus d’un pied de pluie à des altitudes plus élevées dans le centre et le sud de la Californie et a enseveli les stations de ski de la Sierra Nevada sous plus de 1,5 mètre de neige. Les chutes de pierres et les coulées de boue ont fermé les routes et le ruissellement jaillissant a transformé des sections d’autoroutes en voies navigables.

01:24 Des milliers de personnes ont reçu l’ordre d’évacuer alors qu’une tempête de pluie meurtrière provoque de fortes inondations en Californie – vidéo

La tempête de cette semaine a fait des ravages dans tout l’État. À Santa Barbara, où les écoles et les systèmes de transport en commun ont été fermés en raison du temps intense, une station de nouvelles locale a interviewé un homme faisant du kayak dans un pâté de maisons.

Derek a emmené son kayak dans une rue inondée de Santa Barbara aujourd’hui, @PMKEYT et @RyderChristNews J’ai tout capté sur bande pour @NewsChannel312 #CAwx pic.twitter.com/9ZawOpRqmn – Claire Flores (@ClaireTVnews) 10 janvier 2023

À Los Angeles, un gouffre a avalé deux voitures dans la région de Chatsworth lundi soir. Deux personnes se sont échappées par elles-mêmes et les pompiers ont secouru deux autres qui ont été légèrement blessés, ont indiqué les autorités. La gare Union, une plaque tournante du transport au centre-ville de Los Angeles, a été inondée par les eaux de crue suite aux averses de mardi.

Union Station maintenant avec une fonction d’eau pop-up pour un temps limité seulement (espérons-le). Prévoyez du temps supplémentaire pour vos voyages aujourd’hui. pic.twitter.com/2GQEfAVLUy – Carlo De La Cruz (@CarloDLC) 10 janvier 2023

Dans la région de la baie de San Francisco, les égouts et les usines de traitement des eaux usées ont été submergés par la pluie, incitant les responsables locaux à avertir : « Ne sautez pas dans les flaques d’eau. Surtout à San Francisco – vous voulez faire attention qu’il (pourrait y avoir) des eaux usées là-dedans », a déclaré le Le San Francisco Chronicle a rapporté.

Presque 250 arbres sont également tombés à travers San Francisco à la suite des tempêtes, a rapporté le Chronicle. Les habitants de la petite ville de Planada, une communauté de 4 000 personnes dans le centre de la Californie, ont commencé leur mardi matin avec un ordre d’évacuation de leurs maisons depuis le bureau du shérif du comté, qui a déclaré que les députés “font du porte-à-porte pour aider les résidents à évacuer”.

Après un bref répit, une autre tempête devait déferler sur l’État à partir de mercredi, ajoutant à la misère et saturant davantage les zones déjà menacées d’inondations et de coulées de débris.

“Nous ne sommes pas sortis du bois”, Newsom prévenu mardi après-midi. “Nous nous attendons à ce que ces tempêtes se poursuivent au moins jusqu’au 18 de ce mois. Nous nous attendons à au moins trois autres de ces rivières atmosphériques.

Joe Biden a publié lundi une déclaration d’urgence pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés. Une grande partie de la Californie reste dans Sécheresse sévère à extrêmebien que les tempêtes aient contribué à remplir les réservoirs épuisés.

Les gens dégagent une route bloquée par des arbres tombés après une forte tempête hivernale dans le comté de San Mateo de la région de la baie de San Francisco, lundi. Photographie : Xinhua/Rex/Shutterstock

La dernière rivière atmosphérique – un long panache d’humidité s’étendant dans le Pacifique qui peut laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige – a commencé à s’atténuer dans certaines régions. Mais des inondations et des coulées de boue pourraient suivre, même pendant un bref répit, car le sol reste saturé.

Plus de pluie devrait arriver mercredi dans le nord de la Californie, puis un système de tempête plus long devrait durer de vendredi à mardi.

Plusieurs personnes ont dû être secourues après la chute de deux véhicules dans un gouffre à Chatsworth, en Californie. Photographie : David Swanson/Reuters

À Montecito, la propriété de Jamie McLeod faisait l’objet d’ordres d’évacuation, mais elle a dit qu’il n’y avait aucun moyen pour elle de « descendre de la montagne » avec un ruisseau qui se précipite d’un côté et une coulée de boue de l’autre. La propriétaire de la réserve ornithologique de Santa Barbara, âgée de 60 ans, a déclaré qu’un de ses employés était venu faire une livraison hebdomadaire de nourriture et s’était également retrouvé coincé.

McLeod a dit qu’elle se sentait chanceuse parce que sa maison se trouve sur un terrain élevé et que le courant est toujours allumé. Mais elle se lasse des ordres d’évacuation fréquents depuis l’énorme incendie de forêt suivi du glissement de terrain meurtrier il y a cinq ans.

“Ce n’est pas facile de déménager”, a déclaré McLeod. “Je l’aime totalement, sauf en cas de catastrophe.”

L’Associated Press et Reuters ont contribué