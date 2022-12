Le nombre de morts dans les manifestations au Pérou augmente alors que le nouveau chef lutte pour le contrôle

“Les gens veulent un combat mais il n’y a pas de tête. Il n’y a pas de direction », a déclaré Alfredo Sauñe, un agriculteur de 43 ans d’une région montagneuse du sud des Andes péruviennes qui s’était rendu dans la capitale, Lima, pour participer à des manifestations.

Comme beaucoup d’autres manifestants, M. Sauñe veut de nouvelles élections générales et la fermeture du Congrès.

Les développements sont survenus deux jours après que le gouvernement péruvien a déclaré l’état d’urgence à l’échelle nationale alors qu’il cherchait à réprimer la violence généralisée après l’éviction la semaine dernière de M. Castillo, un gauchiste, lorsqu’il a tenté de dissoudre un Congrès, contrôlé par des partis de droite, qui était essayant pour la troisième fois de le destituer.

De nombreux manifestants réclament également une nouvelle constitution et le retour de M. Castillo au pouvoir. Mais jeudi, un juge lui a ordonné de rester détenu jusqu’à 18 mois de prison pendant que les procureurs préparent une affaire contre lui pour rébellion présumée, complot et abus de pouvoir.

Ancien agriculteur et instituteur auquel s’identifient de nombreux Péruviens ruraux et pauvres, M. Castillo était en poste depuis un peu plus de 16 mois lorsque, le 7 décembre, il a livré son message télévisé à la nation annonçant la dissolution du Congrès, gouverner par décret et la “réorganisation” d’un système judiciaire qui l’enquêtait pour corruption.