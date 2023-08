Le nombre de morts dans les incendies d’Hawaï s’élève à 101 avec une demande obsédante adressée aux familles des victimes alors que des morgues mobiles sont amenées à Maui

LE nombre de morts à Hawaï est passé à 101 avec « beaucoup » toujours portés disparus alors que des morgues mobiles ont été amenées à Maui après les incendies dévastateurs.

Les familles des disparus ont été invitées à soumettre leur ADN alors que les premiers intervenants s’efforcent d’identifier le nombre croissant de corps retrouvés sur l’île.

Le nombre de morts à Maui est passé à 101 alors que les incendies de forêt continuent de faire rage Crédit : Reuters

Environ 1 000 personnes sont toujours portées disparues alors que les équipages s’efforcent de les retrouver et de les identifier Crédit : AP

Une morgue mobile est arrivée à Lahaina pour aider les responsables de l’État à identifier le défunt Crédit : AFP

Une unité morgue mobile est arrivée mardi pour aider les responsables de l’État à identifier le défunt et la première liste de noms devrait être publiée.

Environ 1 000 personnes sont toujours portées disparues alors que les pompiers continuent de travailler 24 heures sur 24 pour contenir ce qui est désormais officiellement l’incendie de forêt américain le plus meurtrier de l’histoire moderne.

Green avait précédemment déclaré qu’il craignait que le nombre de morts ne double d’ici la semaine prochaine.

« Nous sommes préparés à de nombreuses histoires tragiques. Ils trouveront 10 à 20 personnes par jour, probablement, jusqu’à ce qu’ils finissent. Et cela prendra probablement 10 jours », a déclaré Green lundi.

« C’est impossible à deviner, vraiment. »

Des inspecteurs et des chiens de cadavres fouillent la ville de Lahaina, où l’incendie s’est déclaré le 8 août.

Le département américain de la Santé et des Services sociaux a déployé une équipe de coroners, de pathologistes et de techniciens ainsi que des tables d’examen, des unités de radiographie et d’autres équipements pour aider à identifier les victimes et à traiter les restes, a déclaré Jonathan Greene, secrétaire adjoint adjoint pour réponse.

« Ce sera une mission très, très difficile », a-t-il déclaré. « Et la patience sera extrêmement importante en raison du nombre de victimes. »

Dans la semaine qui a suivi l’incendie qui a ravagé la ville historique, les survivants ont été contraints de s’installer dans des chambres d’hôtel alors que des dons de nourriture, de glace, d’eau et d’autres produits de première nécessité sont livrés.

Les équipages et les chiens de cadavres ont pu passer au peigne fin 32% de la zone, a déclaré le gouverneur Josh Green dans un communiqué.

Green a demandé de la patience après que les autorités ont été submergées de demandes de visite de la zone brûlée.

Jusqu’à présent, seuls trois corps ont été identifiés, a déclaré le chef de la police de Maui, John Pelletier, qui a demandé aux familles ayant des proches disparus de prouver des échantillons d’ADN.

Jusqu’à présent, 41 échantillons ont été soumis et 13 profils ADN ont été obtenus à partir de restes, selon un communiqué de responsables de l’État.

Les habitants déplacés ont été contraints de s’installer dans des chambres d’hôtel Crédit : Getty

Les vestiges calcinés d’un quartier suite aux incendies dévastateurs Crédit : AFP

Seules trois personnes ont été identifiées et les familles sont invitées à fournir des échantillons d’ADN Crédit : EPA

