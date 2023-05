Le nombre de morts dans les incendies de forêt en Russie s’élève à 21 dans les montagnes de l’Oural

Le bilan des incendies de forêt dans les montagnes russes de l’Oural est passé à 21 morts mardi, a rapporté l’agence de presse russe Tass, citant les services d’urgence locaux.

Des incendies de forêt ont fait rage dans la région de Kurgan de l’Oural et en Sibérie toute la semaine. Un habitant de la province de Tioumen, dans l’ouest de la Sibérie, est mort en tentant d’éteindre un incendie.

Selon les autorités locales, la plupart des décès sont survenus dimanche dans le village de Yuldus, dans la province de Kurgan, situé à la frontière entre les montagnes de l’Oural et la Sibérie.

« Le nombre de morts pourrait augmenter », ont déclaré des responsables des services d’urgence régionaux.

L’état d’urgence a été instauré dans la province, où plus de 5 000 bâtiments ont brûlé. Des incendies ont également englouti des milliers d’hectares dans la province de Sverdlovsk et dans les provinces d’Omsk et de Tyumen en Sibérie.

Lors d’une visite lundi dans la province de Kurgan, le ministre russe des Situations d’urgence a déclaré que les implantations n’étaient plus menacées par les incendies, bien que les médias locaux aient rapporté mardi que des incendies y brûlaient toujours, ainsi qu’à Sverdlovsk et Tioumen.

Ces dernières années, la Russie a connu des incendies de forêt particulièrement répandus, que les experts ont imputés à des étés exceptionnellement secs et à des températures élevées.

Les experts ont également cité une décision de 2007 de dissoudre un réseau d’aviation fédéral chargé de repérer et de combattre les incendies. Ses actifs ont été remis aux autorités régionales, ce qui a entraîné le déclin rapide de la force et suscité de nombreuses critiques. Le gouvernement a ensuite annulé cette décision et rétabli l’agence fédérale chargée de surveiller les forêts depuis les airs. Cependant, ses ressources restent limitées, ce qui rend difficile l’arpentage des forêts massives de Sibérie et d’Extrême-Orient.

Il y a un an, le président russe Vladimir Poutine a exhorté les autorités à prendre des mesures plus énergiques pour prévenir les incendies de forêt et à renforcer la coordination entre les différentes agences officielles pour y faire face.