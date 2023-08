Le nombre de morts dans les incendies de forêt à Maui passe à 80. Suivez les mises à jour en direct

Suivez les mises à jour en direct sur les incendies de forêt qui ont dévasté des parties de Maui à Hawaï cette semaine, détruisant une ville historique et forçant des évacuations. Le Service météorologique national a déclaré que l’ouragan Dora, qui est passé au sud de la chaîne d’îles, était en partie responsable des vents violents qui ont initialement alimenté les flammes, coupant l’électricité et immobilisant les hélicoptères de lutte contre les incendies.

Le nombre de morts s’élève à 80

Le nombre de décès résultant des incendies sur l’île est passé à 80, selon un communiqué du comté de Maui vendredi.

Le nombre de décès confirmés dans l’annonce de 21 heures a augmenté par rapport au chiffre précédent de 67.

Un incendie qui a provoqué une évacuation à Kaanapali a été complètement éteint à 20h30

L’incendie, qui a été complètement éteint avant 20h30, s’est produit dans une zone où une station-service de comté a été installée pour distribuer environ 3 000 gallons (11 356 litres) d’essence et 500 gallons (1 892 litres) de carburant diesel pour environ 400 personnes en attente. Véhicules. Le carburant ne serait pas distribué samedi, a indiqué le comté dans un communiqué.

L’incendie de West Maui provoque une évacuation vendredi soir

Selon la police, un nouvel incendie sur l’île hawaïenne de Maui a déclenché l’évacuation d’une communauté au nord-est de la zone qui a brûlé plus tôt cette semaine.

L’incendie a provoqué l’évacuation de personnes à Kaanapali dans l’ouest de Maui vendredi soir, a annoncé le département de police de Maui sur les réseaux sociaux. Aucun détail sur l’évacuation n’a été fourni dans l’immédiat.

La circulation a été interrompue plus tôt après que certaines personnes aient traversé des zones barricadées et fermées de la zone sinistrée et « soient entrées dans des scènes d’enquête actives, dangereuses et restreintes », a indiqué la police.

Dans un précédent article sur Facebook vendredi, la police a déclaré que de nombreuses personnes se garaient sur le contournement de Lahaina et marchaient dans des zones voisines qui étaient « verrouillées en raison de conditions dangereuses et de risques biologiques ». La police a averti que les contrevenants pourraient être arrêtés.

« Cette zone est une scène policière active, et nous devons préserver la dignité des vies perdues et respecter leur famille survivante », a déclaré le poste.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL D’HAWAÏ EXAMINE LES DÉCISIONS PRISES PENDANT LES INCENDIES DE MAUI

Le bureau du procureur général d’Hawaï, Anne Lopez, procédera à un examen complet de la prise de décision et des politiques permanentes avant, pendant et après les incendies de forêt, a-t-elle déclaré vendredi dans un communiqué.

« Mon ministère s’est engagé à comprendre les décisions qui ont été prises avant et pendant les incendies de forêt et à partager avec le public les résultats de cet examen », a déclaré Lopez. « Alors que nous continuons à soutenir tous les aspects de l’effort de secours en cours, il est maintenant temps de commencer ce processus de compréhension. »

LE COMTÉ DE MAUI DIT DE NE PAS BOIRE D’EAU, DES DOUCHES COURTES OK. L’EXPERT DIT NON

Les habitants de Kula qui ont de l’eau courante ont été avertis vendredi par l’agence des eaux du comté de Maui de ne pas en boire et de ne prendre que des douches courtes et tièdes « dans une pièce bien ventilée » pour éviter l’exposition à d’éventuelles vapeurs chimiques.

Le directeur de l’agence, John Stufflebean, a déclaré à l’Associated Press que les habitants de Kula et Lahaina ne devraient même pas boire de l’eau après l’avoir fait bouillir jusqu’à nouvel ordre, car des centaines de tuyaux ont été endommagés par les incendies de forêt.

« Nous avons parlé au département de la santé, et ils disent que c’est OK de prendre une courte douche », a déclaré Stufflebean. « Vous ne voulez pas rendre l’eau vraiment chaude, mais de l’eau tiède dans un endroit bien ventilé devrait suffire. »

L’État doit réévaluer ses conseils au service public, a déclaré Andrew Whelton, professeur d’ingénierie à l’Université Purdue dont l’équipe a été appelée après l’incendie de camp de 2018 qui a détruit Paradise, en Californie, et l’incendie de Marshall en 2021 dans le comté de Boulder, au Colorado.

« Se doucher dans de l’eau qui contient potentiellement des niveaux de déchets dangereux de benzène n’est pas conseillé », a déclaré Whelton. « Une ordonnance de ne pas utiliser est appropriée comme mesure de précaution jusqu’à ce que l’échantillonnage et l’analyse soient effectués. »

Chaque fois qu’une conduite d’eau est endommagée ou qu’un réservoir d’eau de ville se vide très rapidement, il peut perdre de la pression. Cela peut amener les tuyaux non pressurisés à aspirer de la fumée et d’autres contaminants. Certains des contaminants qui sont communs aux incendies de forêt urbains sont cancérigènes.

Les équipes ferment désormais les vannes des tuyaux endommagés afin d’éviter toute contamination supplémentaire, a déclaré Stufflebean. Ensuite, le ministère de l’Approvisionnement en eau procédera à la vidange du système, ce qui pourrait prendre quelques jours. Ensuite, les responsables prévoient de tester les bactéries et un éventail de composés organiques volatils, conformément aux recommandations du Département de la santé de l’État d’Hawaï, a-t-il déclaré.

Maui tire son eau potable des ruisseaux et des aquifères. Il dispose d’un grand système d’eau public, mais certaines personnes utilisent des puits privés non réglementés.

LA GARDE CÔTIÈRE A SAUVÉ 17, DONT 2 ENFANTS, DE L’OCÉAN

Un nageur des garde-côtes a sauté dans l’océan pour sauver deux enfants et trois adultes qui avaient fui les flammes à Maui plus tôt cette semaine, a déclaré vendredi à la presse un commandant du secteur des garde-côtes d’Honolulu.

Le capitaine Aja Kirksey a déclaré que les membres de la Garde côtière ont agi rapidement mardi pour aider à secourir les personnes qui ont été forcées de sauter dans l’océan pour échapper à l’incendie.

Kirksey a déclaré que la Garde côtière a sauvé 17 personnes de l’eau, qui sont toutes dans un état stable. Kirksey a déclaré que plus de personnes que cela avaient finalement été sauvées de l’eau, mais que d’autres avaient été secourues par d’autres agences.

LE NOMBRE DE MORTS AUGMENTE À 67

Le nombre de morts dans les incendies de forêt à Maui est passé à 67, ont annoncé vendredi des responsables du comté de Maui.

Les responsables ont déclaré que le nombre devrait augmenter à mesure que les équipages recherchent l’épave qui a anéanti la ville touristique populaire de Lahaina.

MAUI WILDFIRES PROJETÉ POUR ÊTRE LA 2ÈME CATASTROPHE LA PLUS COÛTEUSE DE L’HISTOIRE D’HAWAÏ

Les incendies de forêt de cette semaine devraient être la deuxième catastrophe la plus coûteuse de l’histoire d’Hawaï, juste après les dommages causés par l’ouragan Iniki de 1992, selon un communiqué publié vendredi par une importante société de modélisation des catastrophes et des risques.

Karen Clark & ​​Company a déclaré dans le communiqué qu’environ 3 500 structures se trouvaient dans le périmètre de l’incendie qui a incendié la ville touristique populaire de Lahaina dans l’ouest de Maui.

Des responsables ont déclaré jeudi que des flammes rapides avaient détruit 1 000 bâtiments et tué 55 personnes, bien que les deux chiffres devraient augmenter.

LE MAIRE DU COMTÉ DE MAUI APPELLE WILDFIRE UNE «SITUATION IMPOSSIBLE»

Le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr., a déclaré vendredi qu’il ne pouvait pas commenter un rapport de l’AP selon lequel les dossiers de gestion des urgences de l’État ne montraient aucune indication que les sirènes d’avertissement aient retenti avant que les gens ne soient forcés de fuir.

« Je pense que c’était une situation impossible », a déclaré Bissen à l’émission Today de NBC. « Les incendies se sont déclarés si rapidement et ils se sont propagés si vite. »

Pendant ce temps, le comté a déclaré que les résidents munis d’une pièce d’identité et les visiteurs munis d’une preuve de réservation d’hôtel pourraient retourner dans certaines parties de Lahaina à partir de vendredi midi. Ils ne seront pas autorisés à entrer dans une zone restreinte de la partie historique de Lahaina.

Le comté a déclaré dans un communiqué qu’un couvre-feu, destiné à protéger les résidences et les biens, sera en place à partir de ce soir de 22 heures à 6 heures du matin.

LES RÉSIDENTS SERONT AUTORISÉS À RETOURNER À LAHAINA DUrement touchée

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, a déclaré que les résidents de Lahaina seront autorisés à revenir vendredi pour vérifier leur propriété et que les personnes qui se sont accroupies chez elles pourront sortir pour aller chercher de l’eau et accéder à d’autres services.

« La reprise va être extraordinairement compliquée, a-t-il dit, mais nous voulons que les gens rentrent chez eux et fassent ce qu’ils peuvent pour évaluer en toute sécurité car c’est assez dangereux. »

MAUI HUMANE SOCIETY CHERCHE DES FOYERS D’ACCUEIL ET DES DONS POUR LES ANIMAUX BLESSÉS

La Maui Humane Society dit qu’elle recherche des dons pour aider à soigner des centaines de chiens, chats et autres animaux qui ont été blessés ou séparés de leurs familles humaines à cause des incendies de forêt à Maui.

Le refuge indique que de nombreux animaux ont besoin de soins intensifs en raison de l’inhalation de fumée.

Le groupe a déclaré qu’il s’attend à une inondation d’animaux perdus. Il recherche des foyers d’accueil d’urgence, de la nourriture et de la litière pour animaux de compagnie, ainsi que des dons en espèces pour fournir des soins médicaux aux animaux blessés et pour garder les animaux de compagnie dans leurs maisons.

Vendredi matin, l’organisation avait levé plus de la moitié de son objectif de 300 000 $ via Facebook.

DES MILLIERS QUITTENT MAUI ALORS QUE LES OFFICIELS ÉVACUENT LES VISITEURS

Les autorités d’Hawaï s’efforcent d’évacuer les personnes de Maui alors que les pompiers s’efforcent de contenir les incendies de forêt et d’éteindre les flambées.

Le comté de Maui a déclaré vendredi matin que 14 900 visiteurs avaient quitté Maui par avion jeudi.

Les compagnies aériennes ont ajouté des vols supplémentaires pour accueillir les visiteurs quittant l’île. Le comté a informé les visiteurs qu’ils peuvent réserver des vols pour Honolulu et continuer sur un autre vol vers leur destination.

L’Agence de gestion des urgences d’Hawaï a appelé les résidents et les visiteurs à suspendre les déplacements inutiles vers l’île pour faire de la place aux premiers intervenants et aux bénévoles qui s’y rendent pour aider les résidents. Les visiteurs effectuant des voyages non essentiels ont été invités à quitter l’île, selon l’Autorité du tourisme d’Hawaï.

LE MAIRE DE MAUI DIT QUE LAHAINA NE RESSEMBLE PAS À LA VILLE QU’IL CONNAISSAIT

Bissen a examiné les dégâts à Lahaina jeudi et a déclaré que la ville historique qui a été réduite à des véhicules calcinés et des cendres ne ressemble pas à l’endroit qu’il a connu en grandissant.

« La chose la plus proche à laquelle je pense pouvoir la comparer est peut-être une zone de guerre, ou peut-être qu’une bombe a explosé », a-t-il déclaré vendredi à « Good Morning America » ​​sur ABC. « C’était des voitures dans la rue, portes ouvertes, fondues au sol. La plupart des structures n’existent plus.

En ce qui concerne les efforts de recherche et de sauvetage, il a déclaré que des chiens cadavres étaient arrivés vendredi.

LE PAPE ENVOIE SES CONDOLÉANCES ET LE GOLFER COLLECTE DE L’ARGENT DE SECOURS

Le pape François a envoyé un télégramme de condoléances au peuple d’Hawaï, offrant des prières pour les victimes, les personnes blessées ou déplacées par les incendies de forêt et les intervenants d’urgence qui apportent une aide aux victimes.

La note indique que François a été attristé d’apprendre la destruction et « a exprimé sa solidarité avec tous ceux qui souffrent de cette tragédie, en particulier ceux dont les proches sont morts ou portés disparus ».

Le golfeur professionnel Collin Morikawa s’est engagé à soutenir les efforts de lutte contre les incendies en faisant un don de 1 000 $ pour chaque birdie qu’il réalise lors des trois prochains événements du PGA Tour. Morikawa a déclaré que ses grands-parents étaient nés à Lahaina et qu’il avait encore de la famille à Maui.

LE NOMBRE DE MORTS AUGMENTE

Le comté de Maui a confirmé jeudi soir que le nombre de décès était passé à 55.

Les autorités ont déclaré dans un communiqué que le nombre de décès avait augmenté de deux au total à cause des incendies de Lahaina, Pulehu et Upcountry.

L’incendie de Lahaina était toujours actif, selon le communiqué.

LA PATIENCE, LES PRIÈRES ET LA PERSÉVÉRANCE SONT EXIGÉES ALORS QUE LA RECHERCHE DE CORPS SE POURSUIT

Bissen a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi après-midi que les autorités tentaient toujours de localiser et d’identifier les personnes décédées à Lahaina lorsque l’incendie a traversé la ville.

« Les personnes dont les maisons ne sont pas endommagées – vous pouvez rentrer chez vous dès que nous aurons récupéré ceux qui ont péri », a-t-il déclaré. « S’il vous plaît, permettez-nous de terminer ce processus. »

Des équipes de recherche et de sauvetage de Californie et de l’État de Washington, formées aux compétences en cas de catastrophe, y compris l’utilisation de chiens pour trouver des restes humains, ont été déployées à Maui pour aider au processus, ont déclaré des responsables.

Le chef de la police de Maui, John Pelletier, a demandé de la patience, des prières et de la persévérance.

« Nous devons respecter le fait que nous avons des êtres chers sur cette terre », a-t-il dit, « et nous devons les faire sortir. »

Bissen a déclaré que 29 poteaux électriques abattus avec des fils sous tension encore attachés ont ajouté au chaos en coupant deux routes importantes de Lahaina à Wailuku et à l’aéroport. Seule l’autoroute étroite vers Kahakuloa a été laissée ouverte, contribuant aux embouteillages alors que les gens tentaient de fuir.

Cette histoire a été mise à jour pour corriger la date et le lieu des incendies de forêt passés. L'incendie de camp s'est produit en 2018, pas en 2017, et l'incendie de Marshall en 2021 s'est produit dans le comté de Boulder, au Colorado, et non à Boulder.

