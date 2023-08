Le nombre de morts dans les incendies de forêt à Maui atteint 99, alors que le gouverneur prévient qu’il pourrait y en avoir des dizaines de plus

LAHAINA, Hawaï (AP) – Le nombre de décès causés par les incendies de forêt à Maui s’élevait à 99 lundi, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que les équipes de recherche fouillent les quartiers où les flammes se déplaçaient aussi vite qu’un mile par minute.

Les incendies qui ont ravagé la majeure partie de la ville historique de Lahaina sont déjà les plus meurtriers aux États-Unis depuis plus d’un siècle. La cause faisait l’objet d’une enquête.

Le gouverneur Josh Green a déclaré que la recherche prendrait du temps et a demandé de l’espace pour le faire correctement. « Pour ceux qui sont entrés dans Lahaina parce qu’ils voulaient vraiment voir, sachez qu’ils marchent très probablement sur iwi », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse sur Maui, en utilisant le mot hawaïen pour « os ».

Dans une interview avec CBS diffusée plus tôt lundi, Green a estimé que les chercheurs trouveront les restes de 10 à 20 personnes par jour jusqu’à ce qu’ils aient terminé leur travail. « Et cela va probablement prendre 10 jours. C’est impossible à deviner, vraiment », a-t-il déclaré.

Alors que le service de téléphonie mobile a été lentement rétabli, le nombre de personnes portées disparues est tombé à environ 1 300 contre plus de 2 000, a déclaré Green.

Une vingtaine de cadavres de chiens et des dizaines de chercheurs se frayent un chemin à travers des blocs réduits en cendres. Lundi, ils avaient fouillé environ 25% de la zone, contre seulement 3% au cours du week-end, a déclaré le chef de la police de Maui, John Pelletier.

Pendant ce temps, certains responsables de l’État disent qu’il y a une pénurie d’eau disponible pour les pompiers, et ils blâment une récente décision d’un juge du tribunal de l’environnement. Cela fait partie d’une bataille de longue date entre les écologistes et les entreprises privées sur la pratique de plusieurs décennies de détournement de l’eau des ruisseaux de l’est de Maui qui a commencé pendant le passé des plantations de canne à sucre d’Hawaï.

Green a déclaré qu’il y avait des gens qui se disputaient l’accès à l’eau pour combattre les incendies. « Nous avons du mal à Maui et dans d’autres zones rurales à obtenir suffisamment d’eau pour les maisons, pour notre peuple, pour toute réponse », a-t-il déclaré.

Green a déclaré que le bureau du procureur général examinait les décisions liées aux incendies.

Hawaiian Electric Co. Inc., le fournisseur d’électricité de Maui, coopérera avec l’État et mènera sa propre enquête, a déclaré le président et chef de la direction Shelee Kimura.

Il n’est pas clair si l’équipement de l’utilitaire a joué un rôle dans l’allumage des flammes. Hawaiian Electric a été critiqué pour ne pas avoir coupé le courant alors que des vents violents secouaient une zone desséchée à haut risque d’incendie.

Kimura a déclaré que de nombreux facteurs entrent dans la décision de couper l’électricité, y compris l’impact sur les personnes qui dépendent d’équipements médicaux spécialisés. Elle a également noté que couper le courant dans la zone d’incendie aurait fait tomber les pompes à eau.

« Même dans les endroits où cela a été utilisé, c’est controversé et ce n’est pas universellement accepté », a-t-elle déclaré.

Alors que le service public travaillait pour rétablir complètement le courant, les évacués devaient commencer à emménager dans les hôtels lundi soir. Green a déclaré que 500 chambres d’hôtel étaient mises à la disposition des habitants déplacés et que 500 chambres supplémentaires seront réservées aux travailleurs de l’Agence fédérale de gestion des urgences qui aident à la reprise.

En outre, la FEMA a commencé à fournir 700 dollars aux résidents déplacés pour couvrir le coût de la nourriture, de l’eau, des premiers secours et des fournitures médicales, a déclaré lundi l’administratrice de l’agence, Deanne Criswell. L’argent s’ajoute au montant auquel les résidents ont droit pour couvrir la perte de maisons et de biens personnels.

« Nous ne retirons rien de la table, et nous allons être très créatifs dans la façon dont nous utilisons nos pouvoirs pour aider à construire des communautés et aider les gens à trouver un logement à plus long terme », a déclaré Criswell. Plus de 3 000 personnes se sont inscrites à l’aide fédérale, selon la FEMA, et ce nombre devrait augmenter.

Sur la question de l’approvisionnement en eau, la directrice adjointe de l’administration américaine des incendies, Tonya Hoover, a déclaré qu’elle n’avait pas de détails sur l’approvisionnement en eau actuel de l’île. Elle a déclaré que le chef de son agence avait rencontré des pompiers, dont un qui a été grièvement blessé et hospitalisé.

L’administration Biden demande 12 milliards de dollars supplémentaires pour le fonds gouvernemental de secours en cas de catastrophe dans le cadre de sa demande de financement supplémentaire au Congrès.

Les autorités avaient exigé que toute personne se rendant dans les zones sinistrées obtienne une pancarte délivrée par la police, mais celle-ci a été suspendue lundi en raison d’une demande écrasante. Le résident de Lahaina, Kevin Eliason, a déclaré que lorsqu’il a été refoulé, la file de voitures avec des personnes attendant de recevoir une pancarte avait atteint au moins 4,8 km de long.

« C’est une blague », a déclaré Eliason. « C’est juste fou. Ils ne s’attendaient probablement pas à ce que des dizaines de milliers de personnes se présentent là-bas.

L’incendie qui a balayé la semaine dernière Lahaina, vieille de plusieurs siècles, a détruit presque tous les bâtiments de la ville de 13 000 habitants. Cet incendie a été maîtrisé à 85%, selon le comté. Un autre incendie connu sous le nom d’Upcountry Fire a été maîtrisé à 60%, ont déclaré des responsables.

« Il reste très peu là-bas », a déclaré Green à propos de Lahaina dans une mise à jour vidéo dimanche, ajoutant qu' »une valeur estimée à 5,6 milliards de dollars a disparu ».

Même là où le feu s’est retiré, les autorités ont averti que des sous-produits toxiques pourraient subsister, y compris dans l’eau potable, après que les flammes aient craché des fumées toxiques. Et beaucoup de gens n’ont tout simplement pas de maison où retourner.

La Croix-Rouge a déclaré que 575 évacués étaient répartis dans cinq abris lundi, dont le War Memorial Gymnasium à Wailuku. Parmi les visiteurs se trouvait Oprah Winfrey, qui a déclaré à Hawaii News Now qu’elle avait livré des produits d’hygiène personnelle, des serviettes et de l’eau ces derniers jours.

Winfrey, un résident à temps partiel de Maui, a averti que les équipes de nouvelles finiraient par s’éloigner de la destruction et que le monde passerait à autre chose. Mais elle a dit que «nous allons tous encore être ici pour essayer de déterminer quelle est la meilleure façon de reconstruire. … Je serai ici pour le long terme, faisant ce que je peux.

Alors que les pompiers luttaient contre les flammes, une série d’actions en justice ont été déposées la semaine dernière concernant l’accès à l’eau. Mercredi matin, le juge Jeffrey Crabtree a rendu une ordonnance suspendant temporairement les bouchons d’eau qu’il a imposés pendant 48 heures. Il a également autorisé la distribution d’eau à la demande des pompiers de Maui, du comté ou de l’État jusqu’à nouvel ordre si le juge n’était pas joignable.

Mais cela n’a pas suffi au bureau du procureur général de l’État, qui a ensuite déposé une requête auprès de la Cour suprême de l’État accusant Crabtree d’un manque d’eau pour la lutte contre les incendies. L’État a demandé au tribunal de ne pas laisser Crabtree modifier la quantité d’eau à détourner ou de suspendre ses restrictions jusqu’à ce que la requête soit résolue.

Le juge « a substitué son jugement à celui de l’agence », indique la pétition, faisant référence au Conseil des terres et des ressources naturelles. « En conséquence, il n’y avait pas assez d’eau autorisée pour… lutter contre les incendies de forêt. »

Wayne Tanaka, directeur exécutif du Sierra Club, a déclaré lundi que le bureau du procureur général avait exagéré l’effet des plafonds de dérivation de l’eau sur la lutte contre les incendies.

« C’est une exploitation éhontée de cette horrible tragédie », a-t-il déclaré. « Les réservoirs centraux de Maui ne sont d’aucune utilité à l’ouest de Maui, où la majeure partie de la dévastation est en cours. »

Il a dit qu’il craignait que l’État n’aide une entreprise privée à monopoliser l’eau.

Les représentants de l’ancien propriétaire foncier de la plantation de canne à sucre Alexander & Baldwin et de la East Maui Irrigation Company n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Un porte-parole du Conseil des terres et des ressources naturelles a déclaré qu’il ne commentait pas les litiges en cours.

Le bureau du procureur général a déclaré lundi dans un communiqué qu’Alexander & Baldwin utilisaient de l’eau pour mouiller le sol pour la suppression préventive des incendies, et que les commandes précédentes de Crabtree n’affectaient que l’approvisionnement en eau de la région centrale de Maui et « n’affectaient pas directement la situation de l’eau pour Lahaina ».

L’objectif principal de la pétition « est qu’un examen administratif est plus approprié que de laisser le tribunal surveiller ce type d’activité », indique le communiqué.

Alimentées par un été sec et les vents violents d’un ouragan qui passait, les flammes de Maui ont traversé des broussailles desséchées. Un incendie se déplaçait aussi vite qu’un mile (1,6 kilomètre) par minute, selon Green.

« Avec ce genre de vents et des températures de 1 000 degrés, toutes les images que vous verrez seront finalement faciles à comprendre », a déclaré le gouverneur.

Kelleher a rapporté d’Honolulu et Weber de Los Angeles. les journalistes d’Associated Press Haven Daley à Kalapua, Hawaï ; Béatrice Dupuy à New York ; et Josh Boak à Washington a contribué.

Claire Rush, Jennifer Sinco Kelleher et Christopher Weber, Associated Press