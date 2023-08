Le nombre de morts dans les incendies de forêt à Hawaï s’élève à 80 alors que des questions sont soulevées sur les avertissements

Le nombre de morts des incendies de forêt de Maui est passé à 80 vendredi alors que les équipes de recherche parcouraient les ruines fumantes de Lahaina, et les responsables hawaïens ont cherché à déterminer comment l’enfer s’est propagé si rapidement à travers la station balnéaire historique avec peu d’avertissement.

Les incendies sont devenus la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’histoire de l’État, dépassant celle d’un tsunami qui a tué 61 personnes sur la grande île d’Hawaï en 1960, un an après l’adhésion d’Hawaï aux États-Unis.

Les responsables ont averti que les équipes de recherche avec des chiens cadavres pourraient encore trouver plus de morts dans l’incendie qui a incendié 1 000 bâtiments et laissé des milliers de sans-abri, nécessitant probablement de nombreuses années et des milliards de dollars pour reconstruire.

« Personne n’est entré dans l’une de ces structures qui ont brûlé et c’est là que nous prévoyons malheureusement que le nombre de morts augmentera considérablement », a déclaré le sénateur américain Brian Schatz d’Hawaï à MSNBC.

Dans un communiqué de fin de soirée, le comté de Maui a déclaré que le nombre de morts était passé à 80.

Questions sur les sirènes d’avertissement

L’incendie de Lahaina qui s’est propagé des broussailles à la ville brûlait toujours, mais à 85% maîtrisé, a déclaré le comté plus tôt. Deux autres incendies de forêt sur l’île étaient contenus à 80% et 50%.

Trois jours après la catastrophe, on ne savait toujours pas si certains habitants avaient reçu un avertissement avant que l’incendie n’embrase leurs maisons.

Vendredi, deux hommes conduisent un scooter près d’entreprises qui ont été détruites par un incendie de forêt à Lahaina. (Getty Images)

L’île dispose de sirènes d’urgence destinées à avertir des catastrophes naturelles et d’autres menaces, mais elles ne semblent pas avoir retenti pendant l’incendie.

« J’ai autorisé un examen complet ce matin pour m’assurer que nous savons exactement ce qui s’est passé et quand », a déclaré le gouverneur d’Hawaï Josh Green à CNN, faisant référence aux sirènes d’avertissement.

Les responsables n’ont pas offert une image détaillée des notifications précises qui ont été envoyées, et si elles ont été faites par SMS, e-mail ou appels téléphoniques.

REGARDER | Les habitants de Maui livrent des fournitures d’urgence par bateau: Les habitants de Maui livrent des fournitures d’urgence par bateau Une flottille de jet-skis est partie de Maalaea, sur la côte sud-ouest de Maui, accompagnant un bateau chargé de fournitures d’urgence pour les habitants de Lahaina. Les jet-skis ont été détachés par des opérateurs touristiques et étaient nécessaires pour livrer le lait maternisé, les couches, le carburant et d’autres fournitures sur le rivage car les quais ont été endommagés par l’incendie de mardi.

Green a décrit plusieurs défis simultanés, avec des télécommunications en panne et des pompiers se concentrant sur d’autres incendies de forêt majeurs lorsque la plus grande menace pour Lahaina est apparue.

En tout état de cause, a-t-il déclaré, « nous ferons tout ce que nous pourrons pour découvrir comment protéger davantage notre peuple à l’avenir ».

Feu trop rapide pour les intervenants de première ligne

Le chef des pompiers du comté de Maui, Bradford Ventura, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que la vitesse de l’incendie rendait « presque impossible » pour les intervenants de première ligne de communiquer avec les responsables de la gestion des urgences qui fourniraient généralement des ordres d’évacuation en temps réel.

« Ils se sont essentiellement auto-évacués avec assez peu de préavis », a-t-il déclaré, faisant référence aux habitants du quartier où l’incendie s’est déclaré initialement.

Le maire du comté, Richard Bissen, a déclaré à NBC Aujourd’hui montrent vendredi qu’il ne savait pas si les sirènes se sont déclenchées, mais a déclaré que le feu s’était déplacé extrêmement rapidement.

REGARDER | Maui en feu : histoires de survie Maui en feu : histoires de survie | À propos de ça Les incendies de forêt ont dévasté une grande partie de l’île hawaïenne de Maui, tuant des dizaines de personnes. Andrew Chang met en lumière les histoires poignantes de personnes qui l’ont vécu.

« Je pense que c’était une situation impossible », a-t-il déclaré.

La catastrophe a commencé à se dérouler juste après minuit mardi lorsqu’un feu de broussailles a été signalé dans la ville de Kula, à environ 56 kilomètres de Lahaina. Environ cinq heures plus tard ce matin-là, le courant a été coupé à Lahaina, selon les habitants.

Dans des mises à jour publiées sur Facebook ce matin-là, le comté de Maui a déclaré que l’incendie de Kula avait consommé des centaines d’hectares de pâturages, mais qu’un petit feu de broussailles de 1,2 hectare qui s’était déclaré à Lahaina avait été maîtrisé.

Petit préavis

Cet après-midi-là, cependant, la situation était devenue plus grave. Vers 15 h 30, heure locale, selon les mises à jour du comté, l’incendie de Lahaina a soudainement éclaté. Certains habitants ont commencé à fuir tandis que les personnes, y compris les clients de l’hôtel, du côté ouest de la ville ont reçu l’ordre de s’abriter sur place.

Dans les heures qui ont suivi, le comté a publié une série d’ordres d’évacuation sur Facebook alors que l’incendie se propageait dans la ville.

Certains témoins ont déclaré qu’ils n’avaient pas été prévenus à l’avance, décrivant leur terreur lorsque l’incendie a consumé Lahaina en ce qui semblait être une question de minutes. Plusieurs personnes ont été forcées de sauter dans l’océan Pacifique pour se sauver.

L’épave d’un incendie de forêt est vue vendredi à Lahaina, à Hawaï. Les dossiers de gestion des urgences à Hawaï ne montrent aucune indication que des sirènes d’avertissement ont retenti avant que les gens ne courent pour sauver leur vie à cause des incendies de forêt à Maui qui ont anéanti la majeure partie de la ville. (Rick Bowner/Associated Press)

L’évacuation de Lahaina a été compliquée par son emplacement côtier à côté des collines, ce qui signifie qu’il n’y avait que deux issues, au mieux, a déclaré Andrew Rumbach, spécialiste du climat et des communautés à l’Urban Institute de Washington.

« C’est le scénario cauchemardesque », a déclaré Rumbach, ancien professeur d’urbanisme à l’Université d’Hawaï. « Un incendie se déplaçant rapidement dans un endroit densément peuplé avec des communications difficiles, et pas beaucoup de bonnes options en termes d’évacuations. »

Les responsables du comté ont commencé à autoriser les résidents de Lahaina à rentrer chez eux vendredi, même si une grande partie de la partie ouest de Maui est restée sans électricité ni eau.

REGARDER | Des centaines de Canadiens reviennent de Maui avec des histoires de dévastation :

Des centaines de Canadiens reviennent de Maui avec des histoires de dévastation Les évacués canadiens de Maui arrivent avec des histoires de dévastation complète, de perte de vie et de propriété.

Mais le long embouteillage sur l’autoroute Kuihelani s’est arrêté après qu’un accident a tué un piéton et conduit les autorités à fermer l’autoroute dans les deux sens.

La police a barricadé le centre de Lahaina alors que les responsables de la santé ont averti que les zones brûlées étaient hautement toxiques et que l’inhalation de poussière et de particules en suspension dans l’air était dangereuse.

« Les points chauds existent toujours et le port d’un masque et de gants est conseillé », a déclaré le comté de Maui dans un communiqué.