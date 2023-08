Le nombre de morts dans les incendies de forêt à Hawaï passe à 53 alors que la recherche de survivants se poursuit

Les incendies de forêt féroces qui ont ravagé l’île hawaïenne de Maui ont tué au moins 53 personnes, ont déclaré jeudi des responsables, avertissant que le nombre de morts continuera probablement d’augmenter.

«Comme une bombe a explosé»: les incendies de forêt de Maui déciment la ville historique de Lahaina En savoir plus

Les incendies catastrophiques, qui ont transformé les quartiers en friches arides et détruit plus d’un millier de structures, devraient devenir la catastrophe naturelle la plus meurtrière de l’État depuis 1961 – lorsqu’un tsunami a tué 61 personnes. Le gouverneur a déclaré que le nombre de morts dans les incendies dépasserait probablement ce chiffre.

La catastrophe a commencé mardi soir lorsque trois incendies se sont déclarés à Maui, coupant le côté ouest de l’île. Les flammes se sont déplacées si rapidement que certains survivants se sont échappés en sautant dans l’océan et ont dû être secourus par les garde-côtes. Au moins 30 personnes ont été blessées, souffrant de brûlures et d’inhalation de fumée, et des milliers ont été déplacées.

Les équipages ont poursuivi les efforts d’évacuation massive et les recherches désespérées de survivants alors que les résidents déplacés tentent de faire face à ce qui semble être une destruction généralisée, en particulier dans la communauté historique de Lahaina.

« Lahaina, à quelques rares exceptions près, a été incendiée », a déclaré Josh Green, gouverneur d’Hawaï.

Le président américain, Joe Biden, a approuvé jeudi une déclaration de catastrophe pour Maui, qui permettra d’utiliser l’aide fédérale pour aider les efforts de rétablissement locaux dans les zones touchées par les incendies de forêt. Il a promis que la réponse fédérale garantira que « toute personne qui a perdu un être cher, ou dont la maison a été endommagée ou détruite, obtiendra de l’aide immédiatement ».

La recherche de l’épave de l’incendie de forêt à Maui a révélé un désert de maisons incendiées et de communautés anéanties. Photographie : Rick Bowmer/AP

Un incendie a englouti Lahaina, une ville de 13 000 habitants mardi soir lorsque des vents violents ont propulsé un incendie qui avait commencé dans la végétation vers le centre urbain.

Marlon Vasquez, un cuisinier guatémaltèque de 31 ans arrivé aux États-Unis en janvier 2022, a déclaré que lorsqu’il a entendu les alarmes incendie, il était déjà trop tard pour fuir dans sa voiture.

« J’ai ouvert la porte et le feu était presque sur nous », a-t-il déclaré jeudi depuis un centre d’évacuation. « Nous avons couru et couru. Nous avons couru presque toute la nuit et jusqu’au lendemain, car le feu ne s’est pas arrêté.

Les habitants de Lahaina, Kawaakoa et Iiulia Yasso, ont raconté à l’AP une évasion déchirante sous un ciel enfumé. Le couple et leur fils de six ans sont rentrés dans leur appartement après une course rapide au supermarché pour chercher de l’eau, et n’ont eu que le temps de prendre des vêtements de rechange et de courir alors que les buissons autour d’eux prenaient feu. Alors qu’ils s’éloignaient, des poteaux électriques abattus et d’autres fuyant en voiture ont ralenti leur progression.

« C’était si difficile de rester assis là et de regarder ma ville brûler en cendres et de ne rien pouvoir faire », a déclaré Kawaakoa.

Mercredi, il était devenu clair que des parties importantes de Lahaina, autrefois la capitale du royaume royal hawaïen, avaient été détruites. L’incendie, le plus meurtrier aux États-Unis en cinq ans, semble avoir consumé la majeure partie du front de mer historique de la ville, y compris 271 structures et maisons, laissant un terrain vague dans son sillage. Il a carbonisé ce qui est décrit comme le plus grand banian des États-Unis. Une vidéo aérienne montrait des commerces détruits sur Front Street, une destination touristique populaire.

« C’était comme une zone de guerre », a déclaré Alan Barrios, un habitant de Lahaina. Battement civil d’Honolulu. « Il y a eu des explosions à gauche et à droite. »

Au sud-est de Lahaina, les flammes ont continué de ronger les arbres et les bâtiments de la côte de Kihei mercredi soir, laissant de larges étendues de sol rougeoyantes avec des braises. Des vents en rafales ont soufflé des étincelles sur un patchwork noir et orange de terre carbonisée et de points chauds encore crépitants.

Jeudi, trois incendies est resté actif sur l’île, à Lahaina, Pulehu et Upcountry. L’incendie de Lahaina a été maîtrisé à 80 %. Les responsables du comté ont déclaré que les pompiers avaient été confrontés à « de multiples poussées » et que des pompiers supplémentaires avaient été demandés à Honolulu.

Les efforts de recherche et de sauvetage sont une priorité, a déclaré Adam Weintraub, porte-parole de l’agence de gestion des urgences d’Hawaï. Mais les équipes ne pourront pas accéder à certaines zones tant que les lignes de feu ne seront pas sécurisées et qu’elles ne pourront pas accéder à ces zones en toute sécurité, a-t-il ajouté.

«Nous sommes toujours en mode de préservation de la vie. La recherche et le sauvetage sont toujours une préoccupation majeure », a déclaré Weintraub.

Les autorités travaillaient pour évacuer les résidents et les touristes bloqués à Kaanapali, juste au nord de Lahaina.

Les autorités préparaient un centre de congrès à Honolulu pour accueillir jusqu’à 4 000 personnes déplacées par les incendies de forêt. L’aéroport de Kahului à Maui abritait également 2 000 voyageurs récemment arrivés sur l’île ou dont les vols avaient été annulés.

L’évaluation de l’étendue des dégâts pourrait prendre des semaines ou des mois, ont déclaré des responsables. Mais la dévastation est déjà comparée à celle de 2018 Feu de camp en Californie qui a tué au moins 85 personnes ; détruit près de 19 000 maisons, commerces et autres bâtiments ; et pratiquement rasé la ville de Paradise.

« Ces incendies sont absolument dévastateurs et nous ne connaîtrons pas l’étendue des dégâts avant un certain temps. En attendant, la plus haute priorité est la sécurité des personnes », a déclaré Brian Schatz, le sénateur américain d’Hawaï, dans un communiqué.

Biden a déclaré qu’il avait « ordonné à tous les actifs fédéraux disponibles sur les îles pour aider à la réponse ». Il a exprimé ses condoléances et a déclaré que « ses prières et celles de sa femme Jill accompagnent ceux qui ont vu leurs maisons, leurs entreprises et leurs communautés détruites ».

Le gouverneur d’Hawaï, Josh Green, qui a écourté ses plans de voyage personnels pour retourner dans son État, a passé la journée à visiter l’épave de Maui, qui, selon lui, était « la catastrophe naturelle la plus meurtrière que l’État ait connue depuis des générations ».

Il s’est engagé à « ne ménager aucune ressource pour lutter contre les incendies de forêt destructeurs, abriter les personnes déplacées, soigner et réconforter les traumatisés, soutenir nos premiers intervenants, rétablir les lignes de communication et solliciter l’aide de nos partenaires fédéraux et de comté pour faire face à cette situation unique. -catastrophe d’une vie ».

Un vol au-dessus Lahaina historique montraient des quartiers animés réduits à la cendre grise. Bloc après bloc, il n’y avait que des décombres et des fondations noircies, y compris le long de la célèbre rue Front, où les touristes faisaient leurs courses et dînaient il y a quelques jours à peine. Des bateaux dans le port ont été brûlés et de la fumée planait au-dessus de la ville, qui date des années 1700 et est la plus grande communauté du côté ouest de l’île.

Baldwin Accueilconstruite en 1834-1835 et la plus ancienne maison de Maui, faisait partie des structures qui ont brûlé, a déclaré un responsable du musée.

James Tokioka, directeur du département des affaires, du développement économique et du tourisme, a déclaré : « Les habitants ont tout perdu… Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs animaux.

L’ouragan Dora a compliqué les choses pour les pompiers dans une saison déjà sèche. Hawaï, qui fait actuellement face à des conditions de sécheresse, est pris en sandwich entre une haute pression au nord et un système de basse pression associé à Dora, a déclaré Jeff Powell, météorologue à Honolulu, ajoutant que la sécheresse et les rafales « créent une situation d’incendie dangereuse de sorte que les incendies qui existent peut se répandre très rapidement hors de contrôle ».

Le service météorologique national américain (NWS) a déclaré que Dora était en partie responsable des rafales de vent supérieures à 60 mph (96 km / h) mardi soir, lorsque l’incendie s’est propagé. Les vents ont coupé l’électricité et forcé les hélicoptères de lutte contre les incendies à rester au sol.

Le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr, a déclaré que l’île avait « été testée comme jamais auparavant de notre vivant ».

« Nous sommes en deuil les uns avec les autres pendant cette période inconsolable », a-t-il dit dans une déclaration enregistrée. « Dans les jours à venir, nous serons plus forts en tant que kaiauluou communauté, alors que nous reconstruisons avec résilience et aloha.

L’ancien président américain Barack Obama, né à Hawaï, a déclaré dans un communiqué : « C’est difficile de voir certaines images sortir d’Hawaï – un endroit qui est si spécial pour tant d’entre nous. Michelle et moi pensons à tous ceux qui ont perdu un être cher ou dont la vie a été bouleversée.