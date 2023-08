Le nombre de morts dans l’enfer d’Hawaï est passé à 53 (VIDÉOS) — RT World News

Le gouverneur Josh Green a déclaré que l’État insulaire « continuera à voir des pertes de vie » alors que les pompiers luttent pour contenir les incendies de forêt

La police d’Hawaï a confirmé la mort d’au moins 53 personnes en raison des incendies massifs qui font rage sur l’île de Maui depuis mardi. Le gouverneur Josh Green a prédit que la catastrophe naturelle pourrait devenir la plus importante du genre dans l’histoire de l’État américain.

Jeudi, le chef de la police du comté de Maui, John Pelletier, a révélé que le nombre de morts était passé de 36 à 53. Interrogé par des journalistes sur le nombre de personnes disparues, le responsable a déclaré : «honnêtement, nous ne savons pas.”

S’exprimant lors d’une conférence de presse le même jour, le gouverneur Green a, à son tour, averti que l’île « continuera à voir la perte de la vie,” avec la récupération des restes des victimes susceptibles de prendre des jours, voire des semaines.

Le chef des pompiers du comté de Maui, Brad Ventura, a noté que si l’incendie le plus important et le plus meurtrier, l’incendie de Lahaina, avait été maîtrisé à 80%, les pompiers luttaient toujours pour éteindre complètement les flammes jeudi.

Il a noté que la situation était encore aggravée par «petits feux entre ces grands feux” qui a continué à éclater.

Selon le gouverneur Green, le coût de la reconstruction de la ville historique de Lahaina, à laquelle les incendies de forêt ont dévasté, s’élèvera probablement à des milliards de dollars et prendra des années.

« Quand vous verrez toute l’étendue de la destruction de Lahaina, cela vous choquera,» a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, ajoutant que «cela ressemble à une bombe et le feu s’est déclenché.”

Le responsable a poursuivi en suggérant que les incendies de forêt actuels se révéleraient probablement être le «la plus grande catastrophe naturelle de l’histoire de l’État d’Hawaï,» surpassant le tsunami meurtrier de 1960 en termes de dévastation.

Le président américain Joe Biden a signé jeudi une déclaration de catastrophe fédérale, qui mettra un financement fédéral à la disposition des personnes touchées par les incendies.

Plus de 10 000 personnes ont été évacuées de la zone sinistrée depuis mardi. Cependant, les flammes se propageaient si rapidement que certaines personnes ont été forcées de plonger dans les eaux de l’océan Pacifique pour sauver leur vie plus tôt cette semaine. Ils ont ensuite été récupérés par les garde-côtes américains.

Alors que les incendies de forêt ne sont pas nouveaux à Hawaï en été, cette année, ils ont pris des proportions inhabituellement importantes, les vents de l’ouragan Dora à des centaines de kilomètres au sud attisant les flammes.