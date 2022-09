AMMAN, Jordanie (AP) – Les équipes de secours jordaniennes ont extrait jeudi un autre corps des décombres d’un immeuble effondré dans la capitale, portant à 10 le nombre de morts de l’incident.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’effondrement de l’immeuble résidentiel de quatre étages à Amman mardi. Dix personnes ont été blessées. Les équipes de secours ont recherché des survivants et mercredi ont sauvé un bébé. Le nombre de personnes toujours portées disparues n’est pas clair.

Un porte-parole de la direction officielle de la sécurité publique a déclaré que le nombre de morts était passé à 10 avec la découverte du corps jeudi.

Les autorités ont accusé trois personnes de multiples chefs d’accusation d’avoir causé la mort et des blessures lors de l’effondrement du bâtiment. Les médias d’État ont identifié les suspects comme étant l’un des propriétaires du bâtiment, son entrepreneur de maintenance et son technicien de maintenance.

Le bâtiment était situé à Jabal al-Weibdeh, un ancien quartier de la capitale jordanienne qui est populaire parmi les résidents les plus riches et les expatriés, mais comprend également des zones plus pauvres.

La Jordanie est un proche allié occidental qui a longtemps été considéré comme un bastion de stabilité dans le Moyen-Orient instable.

The Associated Press