Le nombre de morts dans l’effondrement d’un immeuble en Floride grimpe à 9 ; les familles visitent le site

Neuf personnes sont décédées et au moins 150 sont toujours portées disparues dans l’effondrement d’un immeuble en copropriété près de Miami Beach, ont confirmé dimanche les autorités.

Les chercheurs ont creusé une tranchée de 40 pieds de profondeur à travers le site pour les aider dans leurs efforts.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les travaux de sauvetage progressaient lentement, en partie parce que les décombres du bâtiment de 136 logements avaient eux-mêmes une valeur « médico-légale ».

SURFSIDE, Floride – La recherche minutieuse et dangereuse des survivants de l’effondrement d’un immeuble en copropriété s’est poursuivie dimanche dans une ville balnéaire au nord de Miami Beach, alors que les familles et les membres de la communauté espéraient que les 152 disparus seraient retrouvés vivants.

« Nous avons juste besoin de quelques miracles supplémentaires chaque jour », a déclaré le maire de Seaside, Charles Burkett, lors d’une conférence de presse dimanche après-midi.

Neuf personnes ont été confirmées mortes, dont huit ont été extraites des décombres. L’autre est décédé dimanche à l’hôpital.

« Le ventre de cette communauté a été découpé en un instant », a déclaré la représentante Debbie Wasserman-Schultz. Elle prévoyait de retourner à Washington lundi après avoir été dans la ville depuis l’effondrement de l’appartement jeudi.

Les membres de la famille angoissés, dont beaucoup sont contrariés par la lenteur du rétablissement, ont eu droit à une visite privée de la région dimanche après-midi. Au total, une centaine de membres de la famille ont visité le site pendant environ une heure.

Les journalistes ont été tenus à l’écart lors de la visite du site, où une grue a enlevé de gros morceaux de débris.

Accompagnés de chiens dressés pour trouver des personnes et des corps, les chercheurs ont creusé une tranchée de 40 pieds de profondeur à travers le site pour les aider dans leurs efforts, qui ont été temporairement interrompus dimanche matin lorsque les décombres se sont déplacés. La tranchée a permis d’accéder à de nouvelles zones, ont déclaré les autorités du comté de Miami-Dade.

« En conséquence, nous avons pu récupérer quatre corps supplémentaires dans les décombres, ainsi que des restes humains supplémentaires », a déclaré la maire du comté, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse matinale.

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que les travaux de sauvetage se déroulent lentement en partie parce que les décombres du bâtiment de 136 logements ont eux-mêmes une valeur « médico-légale » et sont transportés par camion vers un entrepôt pour enquête sur la cause de l’effondrement.

« Ils cherchent s’il y a des vides, où ils pourraient potentiellement sauver quelqu’un, c’est un peu le nom du jeu », a déclaré DeSantis. « Évidemment, vous allez commencer à voir beaucoup de débris majeurs qui vont être déplacé hors de là. »

Au cours de la conférence de presse, Levine Cava est apparu au bord des larmes, tandis que d’autres responsables ont remercié à plusieurs reprises d’autres agences et le gouvernement fédéral pour leurs offres d’aide. Les autorités ont déclaré qu’elles disposaient de suffisamment de personnel pour maximiser les efforts de recherche, en tenant compte de la sécurité. Ils ont déclaré qu’envoyer trop de chercheurs dans la région pourrait risquer de blesser des survivants ou d’autres secouristes en provoquant des effondrements.

La plage voisine de Miami Beach a déclaré l’état d’urgence dimanche, ouvrant la voie à une aide supplémentaire de l’État et du gouvernement fédéral. Le président Joe Biden a déclaré que l’effondrement était une catastrophe, une étape nécessaire pour aider à obtenir l’aide, l’aide et les remboursements fédéraux.

Une équipe de spécialistes israéliens de la recherche et du sauvetage efforts conjoints pour retrouver des survivants et récupérer des corps sur le site. Les membres de l’équipe d’Israël Commandement du front intérieur sont des experts en ingénierie et en efforts de protection sociale. Ils ont marché sur le site dimanche matin pour rejoindre le recherche dangereuse dans le bâtiment de 12 étages en bord de mer, où les climatiseurs et les meubles tombent encore occasionnellement. Les autorités ont effectué des tests ADN sur les proches pour aider à identifier les corps.

Beaucoup de ceux qui se trouvaient dans le bâtiment partiellement effondré de Champlain Towers South étaient juifs, et jusqu’à 20 des disparus vendredi sont de confession religieuse, a déclaré Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël à Miami, à USA TODAY.

Steve Aseltine, un expert en recherche et sauvetage urbain basé au Colorado, a déclaré que de telles recherches sont extrêmement lentes car il y a tellement de danger.

« Non seulement vous percez et coupez au fur et à mesure, mais vous devez consolider ce qui reste. Et vous essayez de travailler dans de minuscules petites crevasses », a déclaré Aseltine, chef de la Colorado Task Force 1, l’une des 28 recherches urbaines. -et-équipes de sauvetage reconnues par l’Agence fédérale de gestion des urgences. « Tout ce qui était dans le bâtiment est toujours là, mais il a été pulvérisé, il a été endommagé. Cela inclut la nourriture, les produits chimiques, les fils. Tout ce que vous pensez être dans votre maison devient un danger pour les sauveteurs. »

Une aile de l’immeuble résidentiel s’est effondrée vers 1h30 du matin jeudi. Des séquences vidéo ont capturé la désintégration rapide du centre et de l’aile du bâtiment dans un nuage de poussière. Depuis lors, les incendies et les inondations ont entravé les efforts de recherche et de sauvetage, et les autorités ont procédé avec prudence, utilisant des lasers pour mesurer les déplacements de débris.

« Vous avez les incendies qui se sont produits ; en fin de compte, cela crée une dilatation dans le métal, une dilatation dans le béton, cela crée de la fumée. Mais ceux-ci risquent également d’affaiblir un bâtiment déjà compromis. » dit Jimmy Patronis, le commissaire des incendies de Floride. Les sauveteurs « essaient de travailler aussi vite qu’ils le peuvent, tout en veillant à la sécurité et au bien-être de ceux qui font le travail pour sauver la vie des autres. C’est un véritable équilibre délicat.

Patronis a déclaré que des équipes de recherche et de sauvetage de toute la Floride et du Mexique se sont jointes à l’effort. Les équipes ont travaillé des quarts de 12 heures dans des températures élevées et des averses occasionnelles.

« Ces équipes travaillent 24h/24 et 7j/7 parce qu’elles savent que si quelqu’un est potentiellement en vie, il y a un laps de temps limité pour le trouver », a déclaré Aseltine. « Ces équipages sont là-bas, risquant beaucoup pour économiser beaucoup, et ils font tout ce qu’ils peuvent pour aider ces familles et les personnes qui sont potentiellement encore piégées dans ce bâtiment. »

Dans le bâtiment, l’odeur des incendies électriques flotte dans les rues avoisinantes même si c’est étrangement calme. Le public est tenu éloigné du site, où la poussière remplit l’air entre les pluies torrentielles.

Erick D’Moura, qui a vécu dans l’immeuble pendant trois ans, a déclaré qu’une baignade nocturne dans l’océan lui avait probablement sauvé la vie. D’Moura a déclaré qu’il avait rendu visite à sa petite amie plus tôt dans la journée et avait sauté dans l’océan avant de rentrer chez lui. Elle l’a persuadé de revenir à l’intérieur et de sécher ses vêtements, alors les deux se sont endormis peu de temps avant l’effondrement. Il s’est réveillé et a commencé à recevoir des messages frénétiques d’amis qui ont reconnu le bâtiment à partir de ses publications sur les réseaux sociaux.

« C’est une tragédie. Nous avons vécu avec ces gens. Même si nous dînions ensemble ou non, nous nous voyions dans l’ascenseur le matin ou le soir. Parfois, j’aidais à porter une boîte et ces gens sont morts », a déclaré D’Moura. « Il y avait des gens de partout – de Colombie, d’Argentine, de Cuba, des gens d’ici à Miami et des gens en visite. C’est un grand mélange. C’est Miami.

Le bâtiment a été érigé en 1981 et devait subir une inspection obligatoire de 40 ans avant son effondrement. Les autorités ont déclaré qu’il n’était pas clair pourquoi il s’était effondré, mais les chercheurs et les ingénieurs ont souligné diverses possibilités, notamment l’élévation du niveau de la mer, l’effet corrosif de l’eau salée, la stabilité du sol en dessous, une construction de mauvaise qualité ou une surveillance laxiste.

Le bâtiment a un jumeau à proximité, Champlain Towers North, qui a été construit en même temps par le même promoteur, à environ 100 mètres, a déclaré samedi le maire de Surfside, Charles Burkett. Burkett a déclaré qu’il avait ordonné une inspection du bâtiment nord et envisageait de déplacer les résidents jusqu’à ce que cette « plongée en profondeur » soit terminée.

« Je sais que le même bâtiment s’est effondré pour une raison inexplicable », a déclaré Burkett. « Les bâtiments aux États-Unis ne font pas que tomber. … Quelque chose de très, très mal se passait dans ce bâtiment, et nous devons le découvrir. . «

Parmi les personnes tuées dans la catastrophe figuraient Antonio Lozano, 83 ans, et Gladys Lozano, 79 ans, un couple marié sur le point de célébrer leur 59e anniversaire de mariage. Le couple, tous deux émigrés cubains, a dîné avec leur fils, Sergio Lozano, quelques heures avant l’effondrement, a-t-il déclaré à WPLG-TV de Miami. S’il y a un réconfort dans leur mort, a-t-il dit, c’est de savoir que les deux « sont allés ensemble et sont allés rapidement ».

Les autres décès identifiés sont les résidents Manual LaFont, 54 ans, Stacie Fang, 54 ans ; Léon Oliwkowicz, 80 ans ; Christina Beatriz Elvira, 74 ans. Luis Bermudez, 26 ans ; et Anna Ortiz, 46 ans.

Le fils adolescent de Fang, Handler, a été secouru par un habitant voisin, Nicholas Balboa, qui promenait son chien près des bâtiments et a entendu ses cris.

LaFont dormait lorsque le bâtiment est tombé, a déclaré son ex-femme, Adriana LaFont, au réseau USA TODAY. La femme de 42 ans a déclaré que les débris ressemblaient à une zone de guerre. « Quand je l’ai vu, j’ai failli mourir », a déclaré LaFont en espagnol. « J’avais l’impression que ces murs me tombaient dessus aussi. »

JetBlue a déclaré dimanche qu’une de ses hôtesses de l’air, Elaine Sabino, figurait parmi les disparus. La compagnie aérienne a déclaré qu’elle travaillait avec sa famille et a proposé d’emmener les membres de la famille des victimes et des disparus en Floride.

Après l’effondrement, les propriétaires ont déposé une proposition de recours collectif contre l’association des propriétaires de Champlain Towers South, arguant qu’elle n’avait pas correctement entretenu le bâtiment.

