Le nombre de morts dans l’effondrement d’un immeuble à Miami s’élève à 9 alors que les équipes de secours continuent de travailler « non-stop » – RT USA News

Le nombre de morts à la suite de l’effondrement tragique d’un immeuble d’appartements à Miami, en Floride, est passé à neuf, après que quatre corps ont été retrouvés dans la nuit et qu’une victime secourue il y a plusieurs jours est décédée à l’hôpital.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a confirmé dimanche matin que le nombre de décès confirmés à la suite de l’effondrement tragique était passé à neuf. Une victime, sortie des décombres jeudi, est décédée à l’hôpital et quatre autres corps ont été retrouvés dans la nuit, portant à huit le nombre total de personnes retrouvées mortes dans les décombres.

Dimanche marquait le quatrième jour des opérations de recherche et de sauvetage depuis l’effondrement du bâtiment. Plus de 150 personnes sont toujours portées disparues, les incendies et le mauvais état structurel du bâtiment entravant les efforts de sauvetage.

« Nos équipes de secours sont [working] sans arrêt, en faisant tout ce que nous pouvons, en fouillant dans tous les domaines », Le chef des pompiers de Miami-Dade, Alan Cominsky, a déclaré aux journalistes dimanche matin. Cependant, le faire tout en stabilisant les vestiges du bâtiment est une « processus très, très lent » il ajouta.





La cause de l’effondrement est encore inconnue, bien qu’un consultant en ingénierie inspectant le bâtiment en 2018 ait trouvé des preuves de « dégâts structurels majeurs » au béton, « abondant » fissuration sur les colonnes du parking, et étanchéité mal posée sous le bord de la piscine pouvant provoquer « détérioration du béton » le New York Times a rapporté samedi.

L’ingénieur a déclaré à l’époque que la plupart du béton qui se détériorait « doit être réparé en temps opportun », et que cela préserverait la « intégrité structurelle » de l’immeuble en copropriété.

