Le nombre de morts dans l’effondrement d’un immeuble à Miami s’élève à 4 alors que les autorités signalent 159 disparus – RT USA News

Les autorités ont augmenté le nombre de personnes disparues et augmenté le nombre de morts confirmé, après l’effondrement partiel d’un immeuble d’appartements à Miami, en Floride. L’opération de recherche pour localiser les survivants se poursuit.

Vendredi matin, 159 personnes étaient toujours portées disparues, en hausse par rapport au décompte précédent qui montrait 99 personnes portées disparues. Trois corps supplémentaires ont été retirés des décombres, portant le nombre officiel de morts à quatre. Onze blessés ont été signalés, dont quatre personnes hospitalisées.

La structure de 12 étages a connu une défaillance structurelle catastrophique jeudi, affectant environ la moitié des quelque 130 appartements du bâtiment. Les secouristes ont pu secourir au moins 35 personnes dans les premières heures suivant l’effondrement.

Les opérations de sauvetage se sont poursuivies toute la nuit. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a déclaré que les recherches se poursuivraient et qu’il y avait encore de l’espoir que davantage de personnes seraient retrouvées vivantes. Les travailleurs utilisent « tout est possible » – y compris la technologie sonar, des caméras et des chiens spécialement dressés – pour aider à la recherche, a déclaré le maire.

Des incendies isolés ont été signalés parmi les décombres, et ce qui reste du bâtiment est considéré comme structurellement défectueux, ce qui rend les efforts de sauvetage dangereux.





Biden déclare que l'effondrement d'un bâtiment en Floride est une urgence nationale, autorise la FEMA et d'autres agences fédérales à se joindre aux efforts de réponse







Avec autant de personnes toujours portées disparues, on craint de plus en plus que le nombre de morts de la tragédie continue d’augmenter.

« Ce sont des moments très difficiles, et les choses vont devenir plus difficiles à mesure que nous avançons », Le directeur de la police de Miami-Dade, Freddy Ramirez, a déclaré vendredi.

Un centre de regroupement a été installé à proximité du site, où des personnes ont attendu des nouvelles de leurs proches, ainsi que les résultats des tests ADN servant à identifier les victimes.

Le président Joe Biden a déclaré l’état d’urgence à la suite de l’effondrement, autorisant le ministère de la Sécurité intérieure, l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) et d’autres agences fédérales à aider aux efforts de recherche et de secours.

On ne sait toujours pas ce qui a causé l’effondrement du bâtiment. Les responsables ont noté que le complexe d’appartements faisait l’objet de réparations de toit et d’autres travaux d’entretien au moment de l’incident.

