Le nombre de morts dans l’effondrement d’un condo en Floride augmente alors que la tempête tropicale se referme

SURFSIDE, Floride – Des bandes de pluie provenant d’une tempête tropicale approchante et des prévisions incluant de possibles tornades ajoutées aux obstacles auxquels sont confrontés les secouristes à la recherche de signes de vie mardi parmi les ruines de l’effondrement d’un condominium dans la région de Miami.

Quatre autres corps ont été retrouvés, portant le nombre de morts à 32, a déclaré mardi la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Elle a déclaré que 26 des victimes avaient été identifiées.

Levine Cava a déclaré que 113 personnes étaient toujours portées disparues, bien que « seulement 70 d’entre elles soient des personnes que nous avons pu confirmer qu’elles se trouvaient en fait dans le bâtiment » lorsqu’il est tombé.

Les autorités sont restées inébranlables à qualifier l’effort de recherche et de sauvetage, 12 jours après l’effondrement étonnant des Champlain Towers South à Surfside, à quelques kilomètres au nord de Miami Beach. Des photos de dizaines de victimes et de personnes portées disparues sont affichées à proximité sur un mur de l’espoir et du mémorial de Surfside.

Personne n’a été retrouvé vivant dans les décombres après le jour du drame.

Les sections restantes du bâtiment ont implosé dimanche alors que les vents venant de l’approche de la tempête tropicale Elsa pourraient renverser la structure et arrêter le sauvetage.

« Ils sont aussi déterminés à sortir tout le monde de ce tas de débris que les familles », a déclaré le maire de Surfside, Charles Burkett, à propos des équipes de secours.

« Tragédie sans précédent » : Un immeuble en copropriété s’effondre partiellement près de Miami

Elsa devait toucher terre au nord de Tampa mercredi matin, mais le comté de Miami-Dade ne sera pas complètement épargné par ses effets. Des vents violents balayaient le site mardi, entravant les efforts des grandes grues amenées pour déplacer les débris. Des averses, des orages et même une tornade parasite étaient possibles jusqu’à mercredi.

Le chef adjoint des pompiers de Miami-Dade, Raide Jadallah, a déclaré qu’il y avait eu un retard de deux heures tôt mardi en raison de la foudre. La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a salué les efforts des travailleurs, pressant jour et nuit malgré la pluie et les risques de déplacement de débris.

« Ils vivent pour sauver des vies, et ils sont allés de l’avant, peu importe ce qui se passe sur leur chemin », a déclaré Levine Cava.

L’enquête sur la cause de l’effondrement est en cours, mais les responsables préviennent qu’aucune décision définitive n’est probable dans un avenir immédiat. La procureure de l’État de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, s’est engagée à faire examiner par un grand jury « les mesures que nous pouvons prendre pour protéger nos résidents » sans compromettre la sécurité publique – ou les enquêtes criminelles potentielles.

Le capitaine des pompiers de la ville de Miami, Ignatius Carroll, a déclaré qu’il restait concentré sur « notre mission principale ».

« C’est de ne rien négliger et de trouver autant de personnes que possible et d’aider à apporter des réponses à la famille et aux proches ou à leur apporter une fermeture », a déclaré Carroll.

Effondrement du condo Surfside : Le mur commémoratif est toujours une « belle expression d’amour »

Le mur commémoratif sert d’aimant sombre pour les personnes en deuil alors que la petite communauté de l’île-barrière fait face à la catastrophe. Le mémorial à croissance rapide s’étend le long de la clôture ouest du centre de tennis de Surfside. Des centaines de bouquets de fleurs, des peluches, des bougies, des affiches faites à la main, des messages religieux et des drapeaux ornent le site.

Un cadre floral de roses rouges et de tulipes jaunes sur la clôture grillagée entourait le portrait souriant d’Elaine Sabino. L’hôtesse de l’air JetBlue, qui, selon ses proches, aimait voyager et rencontrer de nouvelles personnes, vivait au 12e étage. Elle reste introuvable.

« C’était une personne très aimante. Très vive », a déclaré la sœur de Sabino, Linda Howard, résidente de Daytona Beach, alors qu’elle refoulait ses larmes. « Elle avait une personnalité plus grande que nature. »

Burkett a déclaré qu’il pensait que le mémorial était cathartique. Et il espère que cela deviendra permanent.

« Je pense que c’est une belle expression d’amour et de respect. Et c’est le genre de création spontanée qui émeut les gens », a déclaré Burkett. « Je pense que c’est fantastique. Je pense que c’est nécessaire. Et je suis très reconnaissant que les personnes qui ont érigé ce mur le maintiennent avec amour et passion. »

Collaborateurs : Wendy Rhodes, Palm Beach Post ; The Associated Press