Le nombre de morts dans l’effondrement d’un condo à Miami s’élève à 28 alors que la tempête tropicale Elsa commence à entraver les efforts de recherche

LE nombre de morts du bâtiment effondré à Surfside, en Floride, est passé à 28 alors que le temps presse pour que les sauveteurs retirent davantage de victimes des décombres avant l’arrivée de la tempête tropicale Elsa.

Les sauveteurs s’empressent de creuser dans les décombres du bâtiment démoli pour retrouver les 117 personnes disparues restantes.

Le reste du bâtiment a été démoli avant la tempête Crédit : Reuters

Le nombre de morts s’élève désormais à 28 Crédit : Reuters

Quatre autres corps ont été retirés des décombres lundi, portant le nombre total de morts à 28, dont 26 identifiés à ce jour.

Dans le même temps, le National Weather Service a mis en garde contre une « menace élevée de tornade » et de violents orages dus à la tempête.

La foudre a déjà forcé l’opération de sauvetage à caler lundi avant la tempête, a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Danielle Levine Cava.

La partie restante du condo partiellement effondré a été démolie avant la tempête Elsa la nuit dernière dans l’espoir d’accéder aux zones de décombres nouvellement découvertes.

117 personnes sont toujours portées disparues dans les décombres de l’immeuble Crédit : EPA

15 comtés de Floride sont désormais en état d’urgence Crédit : Getty

La police de Miami-Dade a tweeté : « La démolition des tours Champlain Sud aura lieu ce soir entre 22h et 3h du matin.

«Nous exhortons les résidents qui vivent dans la zone Shelter in Place – entre la 86e rue et la 89e rue et l’avenue Abbott et le rivage – à rester à l’intérieur à compter de maintenant.»

Des explosions ont été entendues vers 22 h 30 HE avant que le bâtiment ne commence à s’effondrer.

Le gouverneur Ron DeSantis a également déclaré l’état d’urgence dans 15 comtés – dont Miami-Dade – avec des avertissements d’inondations et même de tornades.

« Tous les Floridiens sur la trajectoire potentielle de cette tempête doivent se préparer au risque de tornades isolées, d’ondes de tempête, de fortes pluies et d’inondations soudaines », a-t-il déclaré.

La tempête tropicale Elsa a déjà frappé les îles des Caraïbes Crédit : Reuters

La tempête devrait atteindre la Floride mardi matin Crédit : Reuters

Le NWS a mis en garde contre un risque d’orage élevé Crédit : Reuters

Les comtés soumis à l’état d’urgence comprennent Charlotte; Agrumes; Charbonnier; DeSoto ; Hardee; Hernando ; Hillsborough ; Lee ; Prélèvement; Lamantin; Miami-Dade ; Monroe ; Pasco ; Pinelles; et les comtés de Sarasota.

L’ouragan Elsa a été déclassé en tempête tropicale samedi, mais représente toujours un risque énorme alors qu’il continue de se frayer un chemin vers la Floride.

La tempête devrait s’emparer d’une grande partie de Cuba lundi soir, avant d’atteindre le détroit de Floride mardi matin.

Elsa a frappé plusieurs îles des Caraïbes au cours du week-end, faisant un mort à Sainte-Lucie, selon l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe.

Pendant ce temps, un garçon de 15 ans et une femme de 75 ans sont décédés samedi dans des événements distincts en République dominicaine après que des murs se soient effondrés sur eux.

Des vagues de 356 cm à 427 cm de haut ont emporté des débris sur le rivage de la capitale Saint-Domingue.

À la Barbade, plus de 1 100 habitants ont signalé des dommages matériels et au moins 62 propriétés se sont effondrées alors que l’île était frappée par de fortes rafales et des pluies torrentielles.

Des arbres abattus ont également été signalés en Haïti, qui est particulièrement vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain en raison de l’érosion et de la déforestation généralisées.