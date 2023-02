Le nombre de morts dans le tremblement de terre dépasse le cap déchirant de 17 000 alors qu’un expert prévient “aujourd’hui, nous arrêterons de trouver des gens vivants”

Le TEMPS presse pour sortir les survivants des décombres après qu’un tremblement de terre meurtrier a frappé la Turquie et la Syrie lundi et a fait des milliers de morts.

Le président turc Recep Erdogan a admis qu’il y avait eu des “lacunes” dans les efforts de sauvetage depuis la catastrophe dévastatrice, et les experts ont déclaré que le temps presse.

Mert Tartar, 2 ans, a été transporté par des secouristes au bon cœur Crédit : Getty

La fumée continue de s’échapper des ruines des anciennes villes turques détruites par le séisme Crédit : Reuters

Un enfant a été secouru après 80 heures sous les décombres à Kahramanmaras Crédit : Getty

Des habitants traversent la destruction à Alep, en Syrie Crédit : AP

Le nombre de morts a maintenant dépassé le seuil de 17 000 en Turquie et en Syrie depuis le méga-séisme de lundi.

La fenêtre de survie pour ceux qui sont écrasés sous des bâtiments dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie diminue au fil des jours.

Le nombre de morts a atteint 17 100 jeudi, dont 3 162 morts en Syrie et 14 014 morts en Turquie.

L’expert Steven Godby a déclaré à Sky News: “Le taux de survie en moyenne dans les 24 heures est de 74%, après 72 heures, il est de 22% et au cinquième jour, il est de 6%.”

David Alexander, professeur de planification et de gestion des urgences à l’University College de Londres, a déclaré qu’aujourd’hui est le jour où les secouristes arrêtent de retrouver des personnes vivantes.

Il a poursuivi: “Cela ne signifie pas que nous devrions arrêter de chercher.”

Des responsables turcs ont déclaré que près de 3 000 bâtiments s’étaient effondrés dans sept provinces différentes, y compris des hôpitaux publics.

Des photos et des vidéos déchirantes de victimes retirées des bâtiments délabrés sont devenues virales en ligne.

Les photos de Mert Tatar, 2 ans, retirée des décombres après avoir été piégée pendant 79 heures sont devenues virales en ligne.

Le bambin a été vu en train d’être emporté par des secouristes après avoir entendu ses cris à travers un mur de béton.

L’équipe a foré jusqu’à ce qu’elle atteigne le tot qui avait été enterré dans les décombres près d’Antakya.

Le bureau du président Erdogan a reçu un afflux de plaintes concernant le manque d’équipement et d’experts pour aider les personnes prises au piège.

La Turquie a prélevé une soi-disant «taxe sismique» après qu’un tremblement de terre de 1999 a tué 17 000 personnes.

Les 3,8 milliards de livres sterling collectés étaient censés être utilisés pour prévenir de futures catastrophes et financer des équipes d’intervention d’urgence.

Les partis d’opposition ont accusé M. Erdogan de ne pas avoir utilisé correctement la taxe, ce qui a retardé la réponse au séisme meurtrier.

Lors d’une visite dans le sud de la Turquie, Erdogan a déclaré : « C’est le moment de l’unité, de la solidarité. Dans une période comme celle-ci, je ne peux pas supporter les gens qui mènent des campagnes négatives pour des intérêts politiques.

“Il n’est pas possible d’être préparé à une telle catastrophe. Nous ne laisserons aucun de nos citoyens sans soins.”

Le coordinateur résident des Nations Unies pour la Syrie a supplié l’Occident d’aider les régions tenues par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie, qui a été décimée par la catastrophe naturelle.

La Syrie a fait l’objet de sanctions sévères de la part de l’Union européenne, mais l’organisation a changé de ton et a encouragé les pays membres de l’UE à aider la Syrie après la catastrophe.

77 hommes et femmes du Royaume-Uni International Search and Rescue, dont des pompiers, des médecins et un chien renifleur affectueusement appelé Dave, sont arrivés mardi soir pour aider.

Le secouriste Phil Irving du Pays de Galles a déclaré à BBC News :

“Je suis allé en Haïti en 2010 et c’est comparable à la dévastation dont j’ai été témoin, en particulier à cet endroit où il ne semble pas que des équipes internationales soient arrivées.”

L’espoir n’a cependant pas été perdu, car les secouristes ont miraculeusement retrouvé de nombreux survivants après plus de 72 heures.

À Haram, dans le nord de la Syrie, des frères et sœurs identifiés comme Mariam et Ilaaf ont été sauvés après 36 heures sous les décombres, Mariam protégeant courageusement la tête de son petit frère.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que des équipes de secours de 18 pays sont maintenant dans la région, aidant à sauver les survivants sous l’épave.

Les lecteurs de Sun ont aidé à envoyer plus de 500 000 £ aux personnes touchées par la catastrophe grâce à notre appel contre le tremblement de terre après seulement deux jours de collecte de fonds.

Tout l’argent de l’appel à l’aide du Sun est reversé à la Croix-Rouge britannique, fournissant des secours sur le terrain à la suite de la catastrophe en Turquie et en Syrie.

Les tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont dévasté Adiyaman, Turquie Crédit : Getty

Les équipages ont repris leurs recherches aujourd’hui, dans l’espoir de trouver des survivants Crédit : Getty

Les creuseurs continuent de se déplacer dans les décombres aujourd’hui à Kahramanmaras, en Turquie Crédit : Reuters

Une femme est sauvée des décombres d’un immeuble à Malatya, en Turquie Crédit : Getty

Mariam a protégé son petit frère Ilaaf pendant des jours après avoir été écrasé par leur maison Crédit : Jam Press Vid

Gaziantep, la Turquie a été dévastée par le tremblement de terre Crédit : AP

Les efforts de recherche et de sauvetage se sont poursuivis jour et nuit Crédit : Getty

Les habitants se sont retrouvés sans abri après que le séisme a détruit leurs villes Crédit : Reuters

Le président Erdogan s’est rendu dans les zones touchées par la catastrophe Crédit : Getty