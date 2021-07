Le nombre de morts dans le monde COVID atteint 4 millions; Tokyo en situation d’urgence : mises à jour en direct

Le bilan mondial des décès dus au coronavirus a atteint 4 millions mercredi, alors que l’augmentation des cas de variantes menace de dépasser les progrès des vaccins.

Le nombre de cas dépasse les 185 millions, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les deux sont largement considérés comme un sous-dénombrement en raison de cas négligés ou de dissimulation délibérée.

Les États-Unis ont le nombre de morts le plus élevé au monde, avec plus de 600 000, soit près d’un décès sur 7, suivis du Brésil avec plus de 520 000. Mais les vaccins, dont 3 000 milliards de doses ont été administrées, ont fait chuter les cas et les décès dans le monde.

Et les chiffres sont surprenants : le programme de vaccination des États-Unis a évité environ 279 000 décès supplémentaires et jusqu’à 1,25 million d’hospitalisations supplémentaires, selon une nouvelle étude publiée par l’Université de Yale et le Commonwealth Fund. Près de 50% de tous les Américains ont été complètement vaccinés, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

« S’il n’y avait pas eu de programme de vaccination, les décès quotidiens dus au COVID-19 auraient potentiellement grimpé à près de 4 500 décès par jour », selon l’étude.

Mais le CDC prévoit maintenant que la variante delta hautement transmissible, identifiée pour la première fois en Inde, est désormais la souche dominante aux États-Unis. La variante représente 51,7% de toutes les nouvelles infections, selon les données du CDC.

►Les responsables de la santé du Maine affirment que plus de la moitié de la population éligible est désormais entièrement vaccinée contre le coronavirus dans chaque comté de l’État.

►La ville de New York, autrefois épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, a organisé mercredi un défilé de téléscripteurs dans le bas de Manhattan pour honorer les « héros de la ville natale » de la pandémie de COVID-19.

►La Food and Drug Administration pourrait approuver pleinement le vaccin Pfizer ce mois-ci, a déclaré mercredi l’ancien conseiller principal de la Maison Blanche Andy Slavitt sur CNN.

►Le troisième plus grand district scolaire du pays a annoncé mercredi son intention d’ouvrir trois sites de vaccination en milieu scolaire aux élèves et aux familles la semaine prochaine et d’établir des sites permanents dans les écoles de Chicago à partir de septembre, en donnant la priorité aux quartiers à faible taux de vaccination.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 606 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 185 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 157,9 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,6% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Une femme âgée qui a été arrêtée après avoir manqué des appels téléphoniques de fonctionnaires alors qu’elle suivait un cours d’informatique – une violation possible de sa détention à domicile – est rentrée chez elle après la décision d’un juge fédéral d’accéder à sa demande de libération pour compassion. Lire l’histoire complète.

Le Premier ministre japonais annonce l’état d’urgence à Tokyo

Avec l’ouverture des Jeux olympiques dans seulement deux semaines, le Premier ministre japonais Yoshihde Suga a annoncé un état d’urgence pour Tokyo qui entrera en vigueur du lundi au 22 août. Cela signifie que les Jeux olympiques, qui s’ouvriront le 23 juillet et se termineront le 8 août, auront lieu entièrement sous mesures d’urgence.

Suga a déclaré que l’état d’urgence était nécessaire pour « empêcher la résurgence de la future propagation des cas à travers le pays ».

L’objectif principal de l’urgence est une demande de fermeture de bars, restaurants et salons de karaoké servant de l’alcool. L’interdiction de servir de l’alcool est une étape clé pour atténuer les festivités liées aux Jeux olympiques et empêcher les gens de boire et de faire la fête. Les résidents de Tokyo devraient faire face à des demandes de séjour à domicile et regarder les matchs à la télévision depuis chez eux.

Il y a des mois, les fans de l’étranger ont été interdits d’assister aux Jeux olympiques. Mais il y a à peine deux semaines, les organisateurs et le Comité international olympique ont décidé de permettre que les sites soient remplis à 50 % de leur capacité mais que la foule ne dépasse pas 10 000 personnes. L’état d’urgence les obligera à modifier à nouveau leurs plans, une décision venant probablement plus tard jeudi.

– Presse Associée

Le Royaume-Uni enregistre 30 000 autres cas quotidiens de coronavirus

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 30 000 infections quotidiennes à coronavirus pour la première fois depuis janvier, alors que le gouvernement britannique se prépare à lever toutes les restrictions de verrouillage restantes en Angleterre.

Les chiffres du gouvernement ont montré 32 548 autres cas confirmés mercredi, le niveau le plus élevé depuis le 23 janvier.

Pendant une grande partie du printemps, les infections étaient inférieures à la barre des 5 000. Mais l’arrivée de la variante delta plus contagieuse, identifiée pour la première fois en Inde, a probablement provoqué une augmentation des cas.

Malgré l’augmentation, le gouvernement britannique a déclaré qu’il visait toujours à lever toutes les restrictions de verrouillage restantes en Angleterre le 19 juillet, une décision que de nombreux scientifiques jugent dangereuse.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que les cas pourraient atteindre un maximum quotidien de 100 000 cet été, un niveau d’infection non atteint lors des vagues précédentes du virus.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson espère que le déploiement rapide des vaccins aura créé un mur d’immunité.

Le nombre de patients infectés par le virus dans les hôpitaux du Missouri a triplé le mois dernier

L’administration Biden enverra une équipe d’intervention d’urgence COVID-19 pour fournir un soutien à la santé publique dans le sud-ouest du Missouri, a rapporté mercredi CNN.

Les « équipes d’intervention d’urgence », annoncées lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche la semaine dernière, seront envoyées dans les points chauds émergents de COVID-19 à travers le pays, où les taux de vaccination restent faibles. Ils viseront à augmenter les taux de dépistage et de vaccination, ainsi qu’à retrouver et traiter ceux qui sont tombés malades du virus.

Les dirigeants des hôpitaux ont déclaré mardi que le nombre de patients hospitalisés avec COVID-19 à Springfield, Missouri, avait triplé au cours du mois dernier.

« 99,5% des décès dus au COVID sur une période de 6 mois ne sont pas vaccinés », a écrit Erik Frederick, directeur administratif de Mercy Springfield, sur Twitter. « Donc, si vous êtes vacciné, il y a une lumière au bout d’un tunnel. Si vous n’êtes pas vacciné, c’est probablement un train. »

Avec de faibles taux de vaccination dans le sud-ouest du Missouri et la variante delta hautement infectieuse du virus qui s’installe, la situation devrait empirer avant de s’améliorer.

Ashley Casad, vice-présidente des services cliniques de CoxHealth, a déclaré que les installations de CoxHealth dans la région de Springfield voient environ 18 nouveaux patients par jour qui doivent être admis en raison de COVID-19. La semaine prochaine, ce nombre devrait passer à 24 par jour. Puis 27 la semaine d’après.

« Malheureusement, nos projections montrent que notre recensement va continuer à augmenter au cours des deux prochaines semaines », a déclaré Casad.

– Galen Bacharier et Harrison Keegan, Springfield News-Leader

Contribuer : The Associated Press.