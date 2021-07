Le nombre de morts dans le monde COVID atteint 4 millions; Tokyo en situation d’urgence : mises à jour en direct

Le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré jeudi que la montée de la variante delta aux États-Unis, bien qu’attendue, était « troublante ».

Le CDC affirme que la variante hautement transmissible, identifiée pour la première fois en Inde, est désormais la souche dominante aux États-Unis, représentant 51,7% de toutes les nouvelles infections. Dans certaines poches du pays, comme le Midwest et les États des hautes montagnes, ce nombre est plus proche de 80%, a déclaré Walensky lors d’une conférence de presse jeudi.

Parce que les vaccins autorisés protègent largement contre l’hospitalisation et la mort du variant delta, cette tendance a été largement induite dans les populations non vaccinées, a-t-elle ajouté. Jeudi, de nouvelles recherches en France ont réitéré les conclusions précédentes selon lesquelles les vaccins sont efficaces contre le delta.

Les cas et les hospitalisations aux États-Unis ont augmenté de près de 11% et 7%, respectivement, la semaine dernière tandis que les décès ont diminué de 13%, selon les données du CDC.

« D’une part, nous avons constaté le succès de nos programmes de vaccination au cours des huit derniers mois… et d’autre part, nous commençons à voir de nouvelles tendances préoccupantes », a-t-elle déclaré.

La veille de ses commentaires, le nombre de morts dans le monde du coronavirus a atteint 4 millions alors que l’augmentation des cas de variantes menace de dépasser les progrès des vaccins, qui ne sont pas largement disponibles dans de nombreuses régions du monde.

Selon une nouvelle étude publiée par l’Université de Yale et le Commonwealth Fund, le programme de vaccination des États-Unis a permis d’éviter environ 279 000 décès supplémentaires et jusqu’à 1,25 million d’hospitalisations supplémentaires. Près de 50% de tous les Américains ont été complètement vaccinés, selon les données du CDC.

Aussi dans l’actualité :

►La ville de New York, autrefois épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, a organisé mercredi un défilé de téléscripteurs dans le bas de Manhattan pour honorer les « héros locaux » de la pandémie de COVID-19.

►La Food and Drug Administration pourrait approuver pleinement le vaccin Pfizer ce mois-ci, a déclaré mercredi l’ancien conseiller principal de la Maison Blanche Andy Slavitt sur CNN.

►Le troisième plus grand district scolaire du pays a annoncé mercredi son intention d’ouvrir trois sites de vaccination en milieu scolaire aux élèves et aux familles la semaine prochaine et d’établir des sites permanents dans les écoles de Chicago à partir de septembre, en donnant la priorité aux quartiers à faible taux de vaccination.

►Ça va être un « été chaud tubby. » Le programme télévisé populaire pour enfants « Teletubbies » tweeté images de cartes de vaccination COVID-19 fictives dans le cadre des efforts de promotion des vaccinations. « Nous sommes tous vaxxés ! Juste à temps pour un été chaud à Tubby », a tweeté le compte. « Qui est prêt à sortir et à jouer ? »

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 606 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 185 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Plus de 157,9 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,6% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La pandémie a bouleversé les relations des parents avec l’école, mais lorsque l’apprentissage s’est déplacé en ligne, les parents ont également obtenu une place de premier plan dans la vie quotidienne en classe, offrant à de nombreuses occasions sans précédent de participer à l’éducation de leurs enfants. Selon une nouvelle enquête, près de 2 parents sur 3 d’enfants d’âge scolaire se sont impliqués plus que jamais dans l’apprentissage de leurs enfants, et environ 8 répondants sur 10 ont déclaré que la pandémie leur avait ouvert les yeux sur le fonctionnement interne des écoles américaines. Lire la suite ici.

Une vaccination complète protège du delta, mais l’immunité naturelle l’est moins, selon une nouvelle étude

La vaccination complète offre une protection robuste contre la variante delta, soulignant l’importance de l’inoculation mondiale, selon des tests de laboratoire menés par des chercheurs de l’Institut Pasteur en France.

La nouvelle étude, publiée jeudi dans la revue Nature, a révélé qu’une dose unique des vaccins Pfizer ou AstraZeneca « inhibait à peine » la variante delta. Cependant, une deuxième dose « a généré une réponse neutralisante chez 95 % des individus », même si elle était un peu moins puissante que contre les versions antérieures du virus.

Les chercheurs ont également découvert que la réponse immunitaire des personnes qui avaient déjà été infectées par le coronavirus était quatre fois plus faible contre le delta varian. Mais une seule dose de vaccin a considérablement augmenté leurs niveaux d’anticorps, déclenchant une protection contre la variante delta et deux autres mutants. Cela soutient les recommandations de santé publique selon lesquelles les survivants de COVID-19 se font vacciner plutôt que de compter sur l’immunité naturelle.

Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront sans fans dans le cadre de l’état d’urgence COVID

Il y aura pas de supporters aux JO de Tokyo, ont annoncé jeudi les organisateurs à la suite de la déclaration d’un nouvel état d’urgence dans la ville hôte.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a annoncé que l’état d’urgence pour Tokyo entrera en vigueur lundi et durera jusqu’au 22 août. Les Jeux commenceront le 23 juillet et se termineront le 8 août.

« La priorité sera de déterminer des Jeux sûrs et sécurisés », a déclaré la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion avec le gouvernement métropolitain de Tokyo, le gouvernement du Japon, le Comité international olympique et le Comité international paralympique.

« Nous voulions un stade complet pour que les gens de la communauté puissent s’impliquer dans l’accueil des athlètes afin que nous puissions avoir une présentation complète du pouvoir du sport », a-t-elle ajouté. « Cependant, maintenant face à COVID-19, nous n’avons pas d’autre choix que d’organiser les Jeux de manière limitée. »

Les organisateurs avaient précédemment annoncé que les spectateurs étrangers ne seraient pas autorisés aux Jeux, mais jusqu’à jeudi, il y avait encore de l’espoir que les fans japonais puissent assister aux sites à capacité partielle.

– Armure de Nancy

Les États dépensent des millions en loteries pour encourager les vaccins. Est-ce que ça marche?

Alors que les taux de vaccination contre le COVID-19 chutent, plusieurs États ont dépensé des millions de dollars en prix de loterie pour encourager les Américains non vaccinés à se faire vacciner. Cependant, les experts en santé publique affirment que les loteries peuvent pousser certaines personnes à se faire vacciner, la plupart ne seront pas convaincus.

La petite chance de gagner une grosse aubaine n’est pas suffisante pour influencer la majorité des Américains non vaccinés qui s’opposent fortement au vaccin, ont des problèmes de sécurité ou ne veulent pas que leur vie quotidienne soit perturbée par les effets secondaires du vaccin, ont-ils déclaré.

« Pour certains segments de la population, (les loteries) peuvent être utiles », a déclaré Robert Bednarczyk, professeur agrégé de santé mondiale et d’épidémiologie à la Rollins School of Public Health de l’Université Emory. « Mais cela se résume vraiment à qui essayez-vous d’atteindre et comment pouvez-vous les atteindre. »

Certains États ont déjà déclaré que leurs loteries de vaccination étaient un succès, notamment la Californie et l’Ohio. Mais des chercheurs de la Boston University School of Medicine ont découvert que la loterie de l’Ohio n’augmentait pas les taux de vaccination contre le COVID-19 par rapport à d’autres États sans systèmes d’incitation basés sur la loterie, selon l’étude publiée vendredi dans JAMA Network.

– Adrianna Rodriguez

Malgré les pires pénuries de travailleurs, les diplômés universitaires ont du mal à trouver un emploi

Des millions de nouveaux diplômés universitaires cherchent du travail après un an de cours virtuels et la perte d’une expérience sur le campus. Et tandis que les entreprises américaines confrontées aux pénuries de main-d’œuvre les plus graves jamais enregistrées ont besoin de millions de travailleurs, les étudiants qui ont obtenu leur diplôme en mai ont du mal à trouver un emploi.

Une partie de la lutte est motivée par la concurrence avec les diplômés de 2020 qui ont reporté leur recherche d’emploi pendant la pandémie et les millions d’Américains licenciés à cause de la crise sanitaire, selon les experts. Et bon nombre des débouchés que les employeurs s’efforcent de combler sont des postes à bas salaire que les diplômés universitaires ne recherchent pas.

D’autres postes de cols blancs plus qualifiés sont également disponibles, mais principalement dans certaines industries, comme la technologie et les soins de santé, selon les responsables des collèges et du personnel.

Plus de la moitié des seniors et des diplômés récents (55,6%) ont décrit leurs perspectives de carrière comme pessimistes, selon une enquête menée auprès d’environ 1 000 diplômés récents et futurs en février et mars. La grande majorité recherchait des postes de débutant, et trois sur quatre ont déclaré avoir du mal à les trouver.

– Paul Davidson

Le Royaume-Uni enregistre 30 000 autres cas quotidiens de coronavirus

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 30 000 nouvelles infections quotidiennes à coronavirus pour la première fois depuis janvier, alors que le gouvernement britannique se prépare à lever la plupart des restrictions de verrouillage restantes en Angleterre le 19 juillet.

Les chiffres du gouvernement ont montré 32 548 autres cas confirmés mercredi, le niveau le plus élevé depuis le 23 janvier.

Pendant une grande partie du printemps, les infections étaient inférieures à la barre des 5 000. Mais l’arrivée de la variante delta plus contagieuse, identifiée pour la première fois en Inde, a probablement provoqué une augmentation des cas.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré que les cas pourraient atteindre un maximum quotidien de 100 000 cet été, un niveau d’infection non atteint lors des vagues précédentes du virus.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson espère que le déploiement rapide des vaccins aura créé un mur d’immunité.

Une équipe fédérale d’intervention d’urgence se dirige vers le sud-ouest du Missouri, durement touché

L’administration Biden enverra une équipe d’intervention d’urgence COVID-19 pour fournir un soutien à la santé publique dans le sud-ouest du Missouri, a rapporté CNN mercredi.

Les « équipes d’intervention d’urgence », annoncé lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche la semaine dernière, sera envoyé dans les points chauds COVID-19 émergents à travers le pays, où les taux de vaccination restent faibles. Ils viseront à augmenter les taux de dépistage et de vaccination, ainsi qu’à retrouver et traiter ceux qui sont tombés malades du virus.

Les dirigeants des hôpitaux ont déclaré mardi que le nombre de patients hospitalisés avec COVID-19 à Springfield, Missouri, avait triplé au cours du mois dernier.

« 99,5% des décès dus au COVID sur une période de 6 mois ne sont pas vaccinés », a tweeté Erik Frederick, directeur administratif de Mercy Springfield. « Donc, si vous êtes vacciné, il y a une lumière au bout d’un tunnel. Si vous n’êtes pas vacciné, c’est probablement un train. »

Avec les faibles taux de vaccination dans le sud-ouest du Missouri et la variante delta hautement infectieuse du virus qui s’installe, la situation devrait empirer.

– Galen Bacharier et Harrison Keegan, Springfield News-Leader

Contribuer : The Associated Press.