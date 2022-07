Le nombre de morts dans le Kentucky s’élève à 26 au milieu d’une nouvelle menace d’inondation

HINDMAN, Ky. (AP) – Le nombre de décès dus à des inondations massives dans le Kentucky a continué d’augmenter dimanche au milieu d’une menace renouvelée de pluies plus abondantes.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré sur “Meet The Press” de NBC que le nombre de morts avait augmenté de un à 26 depuis les tempêtes de la semaine dernière.

Beshear a déclaré que le nombre augmenterait probablement de manière significative et que cela pourrait prendre des semaines pour retrouver toutes les victimes. Pas moins de 37 personnes étaient portées disparues, selon un briefing quotidien de l’Agence fédérale de gestion des urgences.

En plus de cela, plus d’inondations soudaines étaient possibles dans certaines parties des Appalaches dimanche et lundi alors que les dernières tempêtes se déroulaient, a déclaré le National Weather Service. Des taux de précipitations de 1 à 2 pouces par heure étaient possibles dans certaines des mêmes zones qui ont été inondées la semaine dernière.

Une douzaine d’abris étaient ouverts pour les victimes des inondations dans le Kentucky avec 388 occupants dimanche, selon la FEMA.

Beshear a déclaré que la police de l’État recevait des appels de personnes inquiètes qui ne pouvaient pas localiser leurs proches en raison d’un service de téléphonie mobile inégal.

“Nous ne pouvons toujours pas entrer dans certaines zones pour vérifier les gens”, a déclaré Beshear. « Nous doublons notre Garde nationale. On va travailler pour faire du porte à porte, travailler pour retrouver, encore une fois, le plus de monde possible. Nous allons même travailler sous la pluie. Mais la météo complique les choses.

Par une matinée nuageuse dans le centre-ville de Hindman, à environ 322 kilomètres au sud-est de Louisville, une équipe a dégagé des débris empilés le long des devantures de magasins. À proximité, un véhicule était perché à l’envers dans Troublesome Creek, maintenant de retour dans ses rives jonchées de débris.

Avec la menace de plus de pluie, les travailleurs ont peiné sans arrêt sur les trottoirs et les routes recouverts de boue.

“Nous allons être ici à moins qu’il n’y ait un déluge”, a déclaré Tom Jackson, qui fait partie des travailleurs.

Jackson était avec une équipe de Corbin, Kentucky, où il est le directeur du recyclage de la ville, à environ deux heures de route de Hindman.

Son équipe a travaillé toute la journée de samedi, et la boue et les débris étaient si épais qu’ils ont réussi à dégager un huitième de mille de chaussée. L’eau s’était précipitée sur les coteaux avec une telle force qu’elle tordait les panneaux de signalisation.

“Je n’ai jamais vu d’eau comme celle-ci”, a déclaré Jackson.

Dans le comté de Knott, la maison de Teresa Perry Reynolds a été inondée d’eau et de boue. Elle et son mari se seraient réfugiés dans leur roulotte de 44 pieds, mais celle-ci a été inondée par les eaux de crue.

“J’ai les vêtements sur le dos”, a-t-elle déclaré samedi lorsqu’on lui a demandé ce qu’ils pouvaient récupérer.

Ils ont trouvé le portefeuille de son mari après une journée et demie de recherche. Il a été laissé derrière eux alors qu’ils s’échappaient de la montée rapide des eaux jeudi et se rendaient chez un voisin. Une équipe de bénévoles a transporté des débris hors de sa maison samedi.

Elle et son mari sont hébergés chez des amis. Elle est enseignante à la retraite et son mari est administrateur scolaire à la retraite.

« Tout ce que je sais, c’est que je suis sans abri et que des gens prennent soin de moi », a-t-elle déclaré.

La pluie a cessé tôt vendredi après que certaines parties de l’est du Kentucky aient reçu entre 8 et 10 1/2 pouces (20-27 centimètres) en 48 heures. Environ 13 000 clients des services publics du Kentucky sont restés sans électricité dimanche, a rapporté poweroutage.us.

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe fédérale pour diriger l’argent de secours vers plus d’une douzaine de comtés du Kentucky.

Les inondations de la semaine dernière se sont étendues à la Virginie-Occidentale, où le gouverneur Jim Justice a déclaré l’état d’urgence pour six comtés du sud, et à la Virginie, où le gouverneur Glenn Youngkin a également fait une déclaration d’urgence qui a permis aux responsables de mobiliser des ressources dans la partie sud-ouest inondée du Etat.

___

L’écrivain de l’Associated Press, John Raby, a contribué à ce rapport depuis Charleston, en Virginie-Occidentale.

Bruce Schreiner, L’Associated Press