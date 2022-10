Le nombre de morts dans l’avalanche de l’Himalaya indien s’élève à 19

Une avalanche dans l’Himalaya indien a tué au moins 19 personnes.

Dix personnes sont toujours portées disparues.

Trente-deux personnes ont été sauvées avec succès de la montagne malgré la neige et les précipitations affectant les efforts de sauvetage.

Au moins 19 personnes sont décédées après qu’une avalanche a frappé des alpinistes dans l’Himalaya indien, ont annoncé vendredi les autorités, le mauvais temps ayant entravé le quatrième jour des efforts de recherche et de sauvetage.

Un groupe d’apprentis et d’instructeurs d’escalade ont été pris dans l’énorme glissement de neige de mardi près du sommet du mont Draupadi ka Danda II dans l’État d’Uttarakhand, dans le nord du pays.

“Dix-neuf corps ont été repêchés. Dix personnes sont toujours portées disparues”, a déclaré à l’AFP le porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes, Ridhim Aggarwal.

Elle a ajouté:

Les opérations de secours ont repris dans la journée mais sont soumises aux conditions météorologiques.

“Le temps est mauvais.”

La police, les autorités en cas de catastrophe et l’armée de l’air indienne ont été mobilisées pour aider aux efforts de recherche, avec 32 personnes sauvées avec succès de la montagne malgré la neige et les précipitations.

Un terrain d’atterrissage avancé pour hélicoptère avait été préparé près du site de l’avalanche à 4 900 mètres (16 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer, a annoncé jeudi la police des frontières indo-tibétaine.

Sunil Lalwani, l’un des apprentis alpinistes secourus, a crédité les instructeurs d’avoir sauvé de nombreuses vies.

“Nous étions à 50-100 mètres du sommet avec nos instructeurs devant nous, quand soudain une avalanche nous a frappés et a fait tomber tout le monde”, a déclaré Lalwani, cité par le Hindustan Times jeudi.

“C’est arrivé en quelques secondes et nous avons été jetés dans une crevasse. Nous avons réussi à respirer… C’est grâce à eux que nous sommes en vie aujourd’hui.”

Parmi les corps retrouvés plus tôt dans la semaine figurait celui de l’alpiniste Savita Kanswal, qui avait atteint le sommet de l’Everest cette année.

Kanswal était un instructeur de l’expédition et avait été célébré par la communauté des grimpeurs pour avoir gravi le plus haut sommet du monde et le Makalu voisin en seulement 16 jours – un record féminin.

Accidents mortels fréquents

Les accidents d’escalade mortels sont fréquents dans l’Himalaya, qui abrite l’Everest et plusieurs des plus hauts sommets du monde.

En août, le corps d’un alpiniste a été retrouvé deux mois après être tombé dans une crevasse alors qu’il traversait un glacier dans l’État du nord de l’Himachal Pradesh.

La semaine dernière, le corps de la célèbre skieuse-alpiniste américaine Hilaree Nelson a été retrouvé sur les pentes du pic Manaslu au Népal après qu’elle ait disparu en descendant la huitième plus haute montagne du monde.

Le même jour, l’alpiniste népalais Anup Rai a été tué et une douzaine d’autres ont été blessés après une avalanche sur la montagne de 8 163 mètres (26 781 pieds).

Bien qu’aucune recherche substantielle n’ait été effectuée sur les impacts du changement climatique sur les risques d’alpinisme dans l’Himalaya, les alpinistes ont signalé l’élargissement des crevasses, l’eau courante sur des pentes auparavant enneigées et la formation croissante de lacs glaciaires.