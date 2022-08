Le nombre de morts dans l’attaque d’une gare en Ukraine s’élève à 25

POKROVSK, Ukraine (AP) – Le nombre de morts d’une attaque à la roquette russe alors que l’Ukraine célébrait son jour de l’indépendance est passé à 25, dont un garçon de 11 ans retrouvé sous les décombres d’une maison et un enfant de 6 ans tué dans un incendie de voiture près d’une gare qui a été touché, a déclaré jeudi un responsable ukrainien.

Le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko, a fourni les chiffres actualisés des victimes de l’attaque de mercredi. Au total, 31 personnes ont été blessées, a-t-il dit.

La frappe a servi de rappel brutal et douloureux que la Russie est capable d’employer la force militaire qui fait le plus souffrir les civils et met à l’épreuve la résilience de l’Ukraine après six mois d’une guerre acharnée.

La frappe meurtrière à la gare a eu lieu à Chaplyne, une ville d’environ 3 500 habitants dans la région centrale de Dnipropetrovsk. Cela fait suite aux avertissements du président Volodymyr Zelensky selon lesquels Moscou pourrait tenter “quelque chose de particulièrement cruel” cette semaine alors que l’Ukraine marquait à la fois le jour de l’indépendance et le point de six mois de l’invasion russe mercredi.

L’Ukraine s’était préparée à des attaques particulièrement violentes autour de la fête nationale, qui commémore la déclaration d’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique en 1991.

Zelenskyy avait averti que “les provocations russes et les frappes brutales sont une possibilité”.

Avant l’attaque de la gare, la Russie a insisté sur le fait qu’elle faisait de son mieux pour épargner les civils, même au prix d’un ralentissement de son offensive en Ukraine.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s’exprimant mercredi lors d’une réunion de ses homologues d’une organisation de sécurité dominée par la Russie et la Chine, a déclaré que la Russie menait des frappes avec des armes de précision contre des cibles militaires ukrainiennes, et que “tout est fait pour éviter les pertes civiles”.

“Sans aucun doute, cela ralentit le rythme de l’offensive, mais nous le faisons délibérément”, a-t-il déclaré.

C’était la deuxième fois que Shoigu faisait une telle affirmation; le dit la même chose fin mai.

Ailleurs en Ukraine, trois personnes ont été tuées mercredi dans la région orientale de Donetsk et une autre a été blessée, a déclaré le gouverneur Pavlo Kyrylenko sur Telegram.

Nikopol, une ville de l’autre côté du fleuve par rapport à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, a subi de nouveaux bombardements russes du jour au lendemain, a déclaré Valentyn Reznichenko, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk.

Inna Varenytsia, The Associated Press