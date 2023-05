Le nombre de morts dans l’attaque du nord du Nigeria dépasse les 80 ; 7 suspects interpellés

Le nombre de personnes tuées lors d’une attaque par des dizaines d’hommes armés dans l’État du Plateau au Nigeria a atteint 80, et des personnes sont toujours portées disparues quelques jours après les violences.

Les résidents locaux reprochent aux bergers d’entrer en conflit avec les agriculteurs au sujet de l’accès limité à la terre et à l’eau.

Un porte-parole de la police a déclaré que sept suspects avaient été arrêtés pour l’attaque qui était une « situation de tirs sporadiques dans une vaste zone de différents villages ».

Le bilan d’une attaque par des dizaines d’hommes armés dans l’Etat du Plateau, dans le centre-nord du Nigeria, a atteint 80 morts, ont annoncé jeudi les autorités locales, les survivants recherchant toujours des corps quelques jours après l’incident.

Les hommes armés ont pris pour cible plusieurs villages du district reculé de Mangu, au Plateau, lors de l’attaque qui a commencé lundi et s’est poursuivie jusqu’à mardi, selon des habitants. Les enterrements se sont poursuivis jeudi dans des quartiers de Mangu situés à 60 km de Jos, la capitale de l’État.

La police a déclaré à l’Associated Press que sept suspects avaient été arrêtés. Il s’agissait d’une « situation de tirs sporadiques dans une vaste zone de différents villages », a déclaré Alabo Alfred, le porte-parole du commandement.

La crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du centre du pays a étouffé le développement du Nigeria, malgré son statut de première économie d’Afrique et l’un de ses principaux producteurs de pétrole.

Après des décennies de conflit, les pasteurs actuels et anciens de la tribu Fulani ont pris les armes contre les agriculteurs en raison d’un accès limité à la terre et à l’eau. Les attaques sont parfois des représailles et se déroulent principalement dans des zones reculées où les forces de sécurité sont en infériorité numérique et en armement.

LE LESOTHO IMPOSE UN COUVRE-FEU NATIONAL POUR TENTER DE LIMITER LA CRIMINALITÉ VIOLENTE

Depuis jeudi, les familles du district de Mangu, dans le Plateau, ne sont pas en mesure de récupérer les corps des victimes dans des zones restées instables, a déclaré Philip Pamshak, qui a participé aux enterrements de masse. « L’endroit est toujours mauvais, alors nous avons dû courir », a-t-il déclaré.

Citant les chefs locaux avec lesquels il s’est entretenu lors de sa visite dans les zones touchées, le vice-gouverneur du Plateau, Sonni Tyoden, a déclaré dans un communiqué qu’au moins 10 villages avaient été visés par l’attaque. Les résidents locaux ont déclaré qu’il avait été exécuté par des bergers après qu’un habitant se soit plaint que sa plantation de bananes avait été détruite par leur bétail.

Les survivants ont déclaré à l’AP que les assaillants sont arrivés en grand nombre et se sont dispersés dans les villages, incendiant des maisons tout en tirant sur les gens.

« Il y avait de la tension partout. Ils en ont tué certains à la machette et (tué) d’autres avec des fusils », selon Yaputat Pokyes, l’un des survivants. De nombreux habitants ont fui la région alors que les blessés sont soignés dans différents hôpitaux, a-t-il déclaré.

Les habitants ont également déclaré que les forces de sécurité ne sont arrivées qu’un jour après le début de l’attaque, faisant écho aux critiques des analystes selon lesquelles les forces de sécurité sont parfois lentes à réagir lorsque la violence éclate.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Confidence MacHarry, de la société de sécurité SBM Intelligence basée à Lagos, a déclaré que les forces de sécurité nigérianes ne sont pas en mesure de prévenir ou de répondre rapidement à de telles attaques car leur système d’alerte précoce n’était pas efficace et qu’elles manquaient de puissance de feu et de personnel pour empêcher de telles attaques.

« Pour que le système d’alerte précoce fonctionne, nous sommes censés avoir des rapports sur l’attaque imminente et le mécanisme de réponse pour empêcher l’attaque d’avoir lieu », a déclaré MacHarry.

Pendant ce temps, la police enquêtant sur une attaque meurtrière distincte dans l’État du sud-est d’Anambra a déclaré que deux suspects avaient été arrêtés. L’attaque de mardi contre un convoi américain est soupçonnée d’avoir été menée par des séparatistes violents dans la région.

Le nombre de morts est également passé de quatre à sept, dont trois membres du personnel de l’ambassade américaine et quatre policiers, a déclaré Echeng Echen, le chef de la police d’Anambra.

« Le commandement de la police d’État et d’autres agences de sécurité travaillent 24 heures sur 24, de concert avec le gouvernement de l’État d’Anambra, pour retrouver et secourir (deux) responsables portés disparus » avec l’ambassade, a déclaré Echeng.