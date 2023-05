Le nombre de morts dans l’attaque d’hippopotames au Malawi jusqu’à 7, 17 toujours portés disparus

Le nombre de morts est passé à sept après qu’un hippopotame a chargé et chaviré un canoë sur une rivière dans la nation sud-africaine du Malawi.

UN AN DE MORTS, 23 DISPARUS APRÈS L’ATTAQUE D’HIPPOPOTAME AU MALAWI

Six corps ont été retrouvés flottant dans la rivière mercredi, a indiqué la police, à la suite de l’incident de lundi. Un enfant d’un an a été confirmé mort mardi. Les six nouveaux corps retrouvés comprenaient un adolescent et une adolescente, a indiqué la police.

La police a déclaré que 17 personnes étaient toujours portées disparues et que la recherche se poursuivait, bien qu’on les craigne également pour leur mort.

Les autorités ont déclaré que la pirogue transportait 37 personnes dans le district de Nsanje, dans le sud du Malawi.

