Le nombre de morts dans la tragédie du trafic d’êtres humains au Texas s’élève à 53

Le nombre de morts est passé à 53 mercredi dans ce qui est considéré comme l’épisode de contrebande le plus meurtrier du pays près de la frontière américano-mexicaine.

Les corps ont été découverts lundi après-midi à la périphérie de San Antonio dans un semi-remorque abandonné. Les autorités pensent que le camion a eu des problèmes mécaniques lorsqu’il a été laissé à côté d’une voie ferrée entourée de casses automobiles qui frôlent une autoroute très fréquentée, a déclaré le juge Nelson Wolff du comté de Bexar, le district du Texas où le camion a été laissé.

Selon le bureau du médecin légiste du comté de Bexar, 40 des victimes étaient des hommes et 13 des femmes.

Les responsables avaient des identifications potentielles sur 37 des victimes mercredi matin, en attendant la vérification avec les autorités d’autres pays.

“C’est un processus fastidieux, fastidieux, triste et difficile”, a déclaré la commissaire du comté de Bexar, Rebeca Clay-Flores.

Peu d’identités des victimes ont été rendues publiques jusqu’à présent, les autorités étant confrontées à des difficultés pour retrouver les personnes qui traversent clandestinement les frontières.

Des croix et des bougies ont été laissées à l’endroit où le semi-remorque a été découvert avec des migrants à l’intérieur. (Chandan Khanna/AFP/Getty Images)

Des victimes ont été retrouvées sans aucune pièce d’identité et, dans un cas, une pièce d’identité volée. Les villages éloignés manquent de service téléphonique pour joindre les membres de la famille et déterminer où se trouvent les migrants disparus. Les données d’empreintes digitales doivent être partagées et comparées par différents gouvernements.

Plus d’une douzaine de personnes ont été transportées à l’hôpital, dont quatre enfants. Trois personnes ont été arrêtées.

Le camion, qui était immatriculé à Alamo, au Texas, mais qui portait de fausses plaques et logos, transportait 67 migrants, a déclaré mercredi Francisco Garduno, chef de l’Institut national de l’immigration du Mexique.

Le conducteur a été appréhendé après avoir tenté de faire semblant d’être l’un des migrants, a déclaré Garduno. Deux autres hommes mexicains ont également été arrêtés, a-t-il dit.

Les personnes décédées viennent d’au moins 4 pays

Parmi les morts figuraient 27 personnes du Mexique, 14 du Honduras, sept du Guatemala et deux du Salvador, a-t-il déclaré. Le pays d’origine de l’une des victimes n’est pas connu, a déclaré Garduno.

Avec peu d’informations sur les victimes, les familles désespérées de migrants du Mexique et d’Amérique centrale cherchaient frénétiquement à parler de leurs proches.

Danielle Lopez tient un chaudron d’encens brûlant lors de la veillée de mercredi soir à San Antonio, au Texas. (Kaylee Greenlee Beal/Reuters)

Plusieurs survivants étaient dans un état critique avec des blessures telles que des lésions cérébrales et des hémorragies internes, selon Ruben Minutti, le consul général du Mexique à San Antonio.

Le ministère guatémaltèque des Affaires étrangères a déclaré mardi soir qu’il avait confirmé l’hospitalisation de deux Guatémaltèques et s’efforçait d’identifier trois Guatémaltèques potentiels parmi les morts. Le ministère des Affaires étrangères du Honduras a déclaré qu’il tentait de confirmer l’identité de quatre des morts qui portaient des papiers honduriens.

Eva Ferrufino, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Honduras, a déclaré que son agence travaillait avec le consulat du Honduras dans le sud du Texas pour faire correspondre les noms et les empreintes digitales et compléter les identifications.

Le processus est laborieux car parmi les écueils figurent des documents falsifiés ou volés.

Les migrants paient généralement entre 8 000 et 10 000 dollars pour traverser la frontière et être chargés dans un semi-remorque et conduits à San Antonio, où ils sont transférés dans des véhicules plus petits pour leurs destinations finales à travers les États-Unis, a déclaré Craig Larrabee, agent spécial par intérim chargé de Enquêtes de sécurité intérieure à San Antonio.

Les procédures d’asile actuellement dans les limbes

La tragédie s’est produite à un moment où un grand nombre de migrants arrivaient aux États-Unis, nombre d’entre eux prenant des risques périlleux pour traverser des rivières et des canaux rapides et des paysages désertiques brûlants. Les migrants ont été arrêtés près de 240 000 fois en mai, en hausse d’un tiers par rapport à il y a un an.

Les migrants ont été expulsés plus de deux millions de fois au total en vertu d’une ordonnance sanitaire que l’administration Trump a invoquée en mars 2020 alors que la pandémie de coronavirus commençait à faire rage. L’autorité du titre 42 refuse aux migrants la possibilité de demander l’asile et d’être dirigés vers le système des réfugiés, mais encourage les tentatives répétées car il n’y a aucune conséquence juridique s’ils se font prendre.

Une tentative de l’administration Biden de mettre fin au titre 42 en mai a été bloquée par les tribunaux après qu’une action en justice a été lancée par 24 États opposés au plan.

Le titre 42 est l’une des deux principales politiques de l’ère Trump pour dissuader l’asile à la frontière, avec les protocoles de protection des migrants (MPP), mieux connus sous le nom de “Rester au Mexique”. La Cour suprême des États-Unis a entendu des arguments au printemps sur le programme que l’administration Biden tente de mettre fin et devrait rendre un avis sur l’affaire d’un jour à l’autre.