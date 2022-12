Le nombre de morts dans la tempête aux États-Unis augmente

Au moins 49 personnes sont maintenant mortes à la suite d’un cyclone hivernal “unique dans une génération”

La tempête hivernale qui a frappé plus de la moitié des États-Unis pendant le week-end de Noël a tué au moins 49 personnes, selon un décompte de l’Associated Press. 27 de ces décès sont survenus dans l’ouest de New York seulement.

Selon le National Service météorologique (NWS). Out West, un événement fluvial atmosphérique – causé par un panache d’humidité provenant de l’océan Pacifique – a entraîné de fortes pluies et de la neige de Washington à travers l’Oregon et en Californie lundi.

Quelque 49 personnes ont été tuées dans tout le pays, a rapporté lundi l’Associated Press, dont 27 dans la région de Buffalo, New York. Buffalo a connu quatre pieds (1,25 mètre) de neige dimanche, et la plupart des personnes tuées dans la région ont été soit piégées dans leur voiture ou leur maison, soit sont mortes en pelletant de la neige.

NOUVELLE VIDÉO : Les dérives de neige atteignent la hauteur des VUS dans la région de Buffalo alors que ce blizzard historique se calme progressivement. Certaines voitures ont été abandonnées au milieu des routes au plus fort de la tempête de neige à effet de lac. #NYwx #neiger pic.twitter.com/0v90aofgsX — MétéoNation (@WeatherNation) 25 décembre 2022

Une photo de la jouette qui décrit parfaitement cette tempête. pic.twitter.com/MQEGupkOjy – BuffaloWeather (@weather_buffalo) 25 décembre 2022

Avec des véhicules de secours embourbés dans la neige, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a exhorté lundi les habitants de certaines parties des comtés d’Erie, de Niagara, d’Orléans et de Genesee à respecter les interdictions de conduire en cours. Hochul a imposé ces interdictions en fin de semaine dernière, avant de déployer plusieurs dizaines de membres de la Garde nationale dans la région.

Au Canada, quatre personnes sont mortes samedi lorsqu’un bus s’est renversé sur une autoroute verglacée à environ 320 km à l’est de Vancouver.

La tempête a provoqué samedi des coupures de courant affectant un pic d’environ 1,7 million de foyers et d’entreprises aux États-Unis, et a entraîné l’annulation de milliers de vols. Selon le site Web de suivi des vols FlightAware, 3 000 vols ont été annulés et plus de 4 900 retardés lundi.

Le cyclone, décrit comme un “une fois dans une génération” par les météorologues, a également fait chuter la production de gaz naturel des États-Unis de 10 % samedi, la plus forte baisse sur une seule journée en plus de dix ans.