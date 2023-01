Le nombre de morts dans la frappe russe à Dnipro s’élève à 40, selon l’Ukraine

L’ONU a annoncé lundi avoir confirmé la mort de plus de 7 000 civils ukrainiens depuis février dernier, dont 398 enfants. Mais les chiffres ne comprennent que les décès qu’ils ont pu corroborer, et les observateurs de l’ONU ont reconnu que le bilan civil total est beaucoup plus élevé.

Les récentes frappes russes ont frappé des villes éloignées des combats les plus intenses, qui se déroulent actuellement dans l’est de l’Ukraine. Des bombardements russes ont frappé lundi un internat, un immeuble résidentiel et un hôpital pour enfants vacant dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur régional, dans le cadre d’un bombardement de plusieurs jours de la zone qui a gravement endommagé une installation de la Croix-Rouge et laissé à au moins trois morts.

Les attaques contre des zones civiles surviennent alors que l’Ukraine et la Russie sont engagées dans des batailles autour de la ville orientale de Bakhmut et de la ville voisine de Soledar. Les responsables ukrainiens affirment que leurs forces s’accrochent toujours à certaines parties de Soledar, malgré les affirmations de l’armée russe et d’une société militaire privée, Wagner, selon lesquelles ils ont pris la ville.