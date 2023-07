Le nombre de morts causé par les fortes pluies en Corée du Sud atteint 41, les équipes de secours continuent de rechercher des survivants

Les sauveteurs ont recherché mardi neuf personnes toujours portées disparues dans des glissements de terrain et d’autres incidents causés par plus d’une semaine de pluies torrentielles en Corée du Sud, alors que l’armée du pays a dépêché plus de 10 000 soldats pour soutenir les travaux de sauvetage.

Les pluies torrentielles qui s’abattent sur la Corée du Sud depuis le 9 juillet ont fait 41 morts, 9 disparus et 35 blessés. Les précipitations ont également forcé environ 12 780 personnes à évacuer et laissé environ 28 600 ménages sans électricité.

Lors d’une réunion du Conseil des ministres mardi, le président Yoon Suk Yeol a ordonné aux responsables de mobiliser toutes les ressources disponibles pour secourir d’éventuels survivants supplémentaires, aider les victimes et mener des travaux de récupération.

LES CHERCHEURS MÉTÉO LIBÉRENT UNE FLOTTE DE DRONES QUI NAVIGUENT DIRECTEMENT DANS L’ŒIL DE L’OURAGAN

Yoon a déclaré que le gouvernement prévoyait de désigner les principales zones frappées par la pluie comme zones sinistrées spéciales pour aider à accélérer la reprise.

Le ministère de la Défense a déclaré séparément qu’il envoyait du matériel et 11 000 soldats mardi pour soutenir les efforts du gouvernement pour retrouver les personnes disparues et réparer les dégâts.

La plupart des dommages graves ont été signalés dans les régions du centre et du sud de la Corée du Sud, les neuf personnes disparues étant répertoriées dans la province du sud-est du Gyeognsang du Nord ou dans la ville de Busan, dans le sud-est.

En outre, 14 décès ont été signalés dans un tunnel de la ville centrale de Cheongju, où 17 véhicules, dont un bus, ont été piégés dans une crue soudaine qui a peut-être rempli le passage. Les autorités ont auparavant mobilisé des plongeurs et d’autres travailleurs pour sauver les survivants et récupérer les corps avant de mettre fin aux recherches à l’intérieur du tunnel lundi soir.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les intempéries affectaient également de nombreux autres endroits dans le monde. Plus tôt ce mois-ci, des inondations incessantes ont également inondé certaines parties de l’Inde, du Japon, de la Chine, de la Turquie et des États-Unis.

Bien que les inondations destructrices se produisent dans différentes parties du monde, les scientifiques de l’atmosphère disent qu’ils ont ceci en commun : avec le changement climatique, les tempêtes se forment dans une atmosphère plus chaude, faisant des précipitations extrêmes une réalité plus fréquente maintenant.