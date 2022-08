Le nombre de morts augmente suite aux inondations dévastatrices aux États-Unis

Au moins 30 personnes dans le Kentucky ont été tuées par des pluies torrentielles, tandis que des centaines sont toujours portées disparues

Le bilan des inondations dévastatrices de la semaine dernière dans l’est du Kentucky est passé à au moins 30 et, avec des centaines de personnes toujours portées disparues, la recherche de survivants va probablement s’éterniser pendant des semaines, a déclaré lundi le gouverneur Andy Beshear.

“Si les choses n’étaient pas assez dures pour les habitants de cette région, ils reçoivent de la pluie en ce moment”, Beshear a déclaré lors d’un point de presse, notant que quatre des comtés qui ont été frappés par la tempête de la semaine dernière font l’objet de nouveaux avertissements d’inondation. “Il y a aujourd’hui un potentiel de tempête violente dans toutes les zones touchées. Ce n’est tout simplement pas juste.

Parmi les morts se trouvaient au moins six enfants, dont quatre frères et sœurs – âgés de deux à huit ans – qui ont été emportés par les eaux de crue alors que leur famille s’accrochait à un arbre. Beshear a déclaré que les responsables de l’État sont au courant des restes de victimes supplémentaires au-delà des 30 personnes dont il est confirmé qu’elles ont été tuées.

La région a été inondée de huit à 10,5 pouces de pluie sur une période de 24 heures s’étendant sur certaines parties de mercredi et jeudi. La plupart des Kentuckiens dormaient lorsque les eaux de crue ont commencé à engloutir les maisons et les entreprises du jour au lendemain. La rivière North Fork Kentucky aurait augmenté de 18 pieds entre minuit et 10 heures jeudi, dépassant son niveau d’inondation de plus de 14 pieds et dépassant son niveau record précédent de six pieds.

Plus de 12 000 foyers restaient sans électricité lundi matin, quatre jours après la tempête. Des centaines de personnes dont les maisons ont été détruites ou rendues inhabitables ont cherché refuge dans des parcs, des églises et des mobile homes fournis par l’État, entre autres. Le palais de justice du comté de Breathitt a été réaménagé en refuge.

Les troupes de la Garde nationale du Kentucky, de Virginie-Occidentale et du Tennessee ont contribué aux efforts de recherche et de récupération, sauvant plus de 650 personnes bloquées par voie aérienne. Les équipages de l’État ont secouru environ 750 personnes par bateau. Des dizaines de routes et de ponts ont été emportés ou bloqués par des coulées de boue ou des débris.

La tempête a frappé au cœur de la région des Appalaches du Kentucky, qui comprend certaines des régions les plus pauvres des États-Unis. Beshear a déclaré que de nombreuses personnes n’avaient pas d’assurance contre les inondations parce que c’était trop cher. Des couvre-feux auraient été imposés dans au moins deux des comtés dévastés en raison de pillages.