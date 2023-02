Le nombre de morts augmente, les sauvetages diminuent après le tremblement de terre

Commentez cette histoire Commentaire

KAHRAMANMARAS, Turquie – Un adolescent a été tiré en grande partie indemne des décombres d’un immeuble effondré dans la ville turque de Gaziantep tôt vendredi, lors d’un sauvetage dramatique qui a démenti la réalité que les chances de trouver beaucoup plus de survivants quatre jours après un tremblement de terre catastrophique tué des dizaines de milliers diminuent rapidement.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé la région frontalière entre la Turquie et la Syrie, une zone abritant plus de 13,5 millions de personnes, tuant plus de 20 000 personnes. Des corps gisaient enveloppés dans des couvertures, des tapis et des bâches dans les rues de certaines villes, les morgues et les cimetières étant débordés.

Avant l’aube à Gaziantep, près de l’épicentre du séisme, les sauveteurs ont sorti Adnan Muhammed Korkut du sous-sol où il était piégé depuis le tremblement de terre de lundi. Le jeune homme de 17 ans a souri à la foule d’amis et de parents qui ont scandé “Adnan”, “Adnan”, applaudissant et pleurant de joie alors qu’il était transporté et placé sur une civière.

“Dieu merci, vous êtes arrivé”, a-t-il dit, embrassant sa mère et d’autres personnes qui se sont penchées pour l’embrasser et l’étreindre alors qu’il était chargé dans une ambulance. “Merci tout le monde.”

Pris au piège pendant 94 heures, mais pas écrasé, l’adolescent dit avoir été contraint de boire sa propre urine pour étancher sa soif.

“J’ai pu survivre de cette façon”, a-t-il déclaré.

“J’ai un fils comme toi”, lui a dit un secouriste, identifié uniquement comme Yasemin, après l’avoir serré dans ses bras. « Je vous jure que je n’ai pas dormi depuis quatre jours. je jure que je n’ai pas dormi; J’essayais de te faire sortir.

Le nombre de morts du tremblement de terre, que le président turc turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié de “catastrophe du siècle”, est passé à près de 21 000, éclipsant les plus de 18 400 morts lors du tremblement de terre de 2011 au large de Fukushima, au Japon, qui a déclenché un tsunami. et les quelque 18 000 personnes décédées dans un tremblement de terre près de la capitale turque, Istanbul, en 1999.

Le nouveau chiffre, qui ne manquera pas d’augmenter, comprenait plus de 17 600 personnes en Turquie et plus de 3 300 en Syrie déchirée par la guerre civile. Des dizaines de milliers de personnes ont également été blessées et plusieurs dizaines de milliers se sont retrouvées sans abri.

Des images aériennes ont révélé l’ampleur de la dévastation, avec des quartiers entiers de gratte-ciel réduits à du métal tordu, du béton pulvérisé et des fils exposés.

Même si les experts disent que les personnes piégées pourraient survivre pendant une semaine ou plus, les chances de trouver des survivants dans les températures glaciales diminuent. Alors que les équipes d’urgence et les proches paniqués creusaient dans les décombres – et trouvaient parfois des personnes vivantes – l’accent a commencé à se déplacer sur la démolition de structures dangereusement instables.

A Kahramanmaras, la ville la plus proche de l’épicentre, une salle de sport de la taille d’un terrain de basket a servi de morgue de fortune pour accueillir et identifier les corps.

Les travailleurs ont poursuivi les opérations de sauvetage à Kahramanmaras, mais il était clair que beaucoup de ceux qui étaient piégés dans des bâtiments effondrés étaient déjà morts. Un secouriste a été entendu dire que son état psychologique déclinait et que l’odeur de la mort devenait insupportable.

Dans le nord-ouest de la Syrie, les premiers camions d’aide humanitaire de l’ONU depuis le séisme à entrer dans la zone contrôlée par les rebelles depuis la Turquie sont arrivés jeudi, soulignant la difficulté d’y apporter de l’aide.

Dans la ville turque d’Antakya, des dizaines de personnes se sont précipitées pour obtenir de l’aide devant un camion distribuant des manteaux pour enfants et d’autres fournitures. Un survivant, Ahmet Tokgoz, a appelé le gouvernement à évacuer les habitants de la région. Beaucoup de ceux qui ont perdu leur maison ont trouvé refuge dans des tentes, des stades et d’autres logements temporaires, mais d’autres ont dormi à l’extérieur.

“Surtout dans ce froid, il n’est pas possible de vivre ici”, a-t-il déclaré. “Si les gens ne sont pas morts d’être coincés sous les décombres, ils mourront de froid.”

Les conditions météorologiques hivernales et les dommages aux routes et aux aéroports ont entravé la réponse. Certains en Turquie se sont plaints de la lenteur du gouvernement à réagir – une perception qui pourrait blesser Erdogan à un moment où il fait face à une dure bataille pour sa réélection en mai.

Erdogan s’est rendu dans les villes touchées au cours des deux derniers jours.

L’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré que plus de 110 000 secouristes participaient désormais à l’effort et que plus de 5 500 véhicules, dont des tracteurs, des grues, des bulldozers et des excavatrices, avaient été expédiés. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que 95 pays avaient offert leur aide.