Le nombre de morts augmente dans les inondations dévastatrices du Kentucky

Tenant la main des enfants plus âgés et serrant les plus jeunes dans ses bras, la famille a “flotté” du haut de leur caravane jusqu’à un arbre voisin, a-t-elle déclaré. Là, ils se sont tenus l’un à l’autre, regardant leur maison flotter et criant à l’aide. Pourtant, l’eau est montée plus haut. Et “un par un”, a déclaré Mme Trejo, les quatre enfants ont été éloignés de l’arbre par le courant. “La rage de l’eau a pris leurs enfants hors de leurs mains”, a déclaré Mme Trejo. Après environ huit heures à s’agripper à l’arbre pour rester en vie, les parents ont été secourus par un inconnu dans un kayak.

“Ils étaient de jeunes enfants si aimants, attentionnés et bien élevés”, a déclaré Mme Trejo. “Ils aimaient les choses que tous les enfants apprécient.”

M. Beshear a déclaré aux journalistes que la Garde nationale, la police d’État et d’autres agences de l’État participaient aux efforts de recherche et de sauvetage, qui comprenaient environ 50 sauvetages aériens et des centaines de sauvetages par bateau. Près de 300 personnes ont été secourues à travers l’État, a-t-il dit, dont environ 100 ont été mises en sécurité par avion.